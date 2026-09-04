Primaire de la droite et du centre : quels candidats y participeront si elle a lieu ?

Si plusieurs élus appellent à l'organisation d'une primaire de la droite et du centre pour désigner un candidat unique à la présidentielle, les prétendants à l'Elysée ne sont pas tous emballés par l'idée.

Laurent Wauquiez, David Lisnard, Hervé Morin et plus de 200 élus ont appelé à l'organisation d'une "primaire ouverte" pour désigner un candidat unique de la droite et du centre à l'élection présidentielle 2027. Une invitation qui ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme chez les prétendants déclarés à l'Elysée... Malgré les appels répétés et le temps qui passe, aucune primaire ne semble se préparer du côté du bloc central en cette rentrée politique. Mais il n'est pas encore trop tard pour procéder à un tel scrutin selon Hervé Morin qui se fixe pour échéance la désignation d'un candidat unique "avant Noël".

Une primaire de la droite et du centre est un passage obligé pour le président de la région Normandie et les centaines d'élus ayant signé sa tribune dans Le Figaro. "C'est cela, ou prendre le risque de disparaître dès le premier tour", insistait-il auprès du journal le 26 août et les sondages ne lui donnent pas tort. La multiplicité des candidatures divise les voix de l'électorat du bloc central là où un candidat unique pourrait réunir suffisamment pour espérer s'assurer une place au second tour de l'élection présidentielle. A huit mois du scrutin, les résultats des sondages ne sont unanimes que sur la qualification de Marine Le Pen et envisagent parfois un duel opposant le RN à la gauche, et plus précisément à LFI, au second tour.

Qui pourrait participer à une primaire de la droite et du centre ?

Plusieurs personnalités ont appelé à une primaire de la droite et du centre, mais toutes n'envisagent pas le même périmètre pour le scrutin : certaines souhaitent réunir les forces du centre jusqu'à LR, tandis que d'autres ont évoqué une primaire allant jusqu'à Sarah Knafo pour le parti zemmouriste Reconquête dans une logique d'union des droites. La question n'est pas tranchée, mais Hervé Morin a émis une idée pour délimiter le périmètre de la primaire. Les candidats devraient adhérer "à une charte de valeurs rappelant des "principes intangibles" et être parrainés par 300 maires issus de 30 départements.

L'ensemble des candidats à la présidentielle situés à droite ou au centre de l'échiquier politique semblent pouvoir participer à une primaire dans ces conditions, mais tous ne sont pas prêts à se soumettre à un tel scrutin.

Les candidats favorables à une primaire de la droite et du centre

L'unique candidat déclaré à la présidentielle appelant ouvertement à une primaire de la droite et du centre est le maire de Cannes, David Lisnard. L'ancien membre de LR qui se présente aujourd'hui comme un candidat à la pensée libérale et conservatrice défend l'idée d'un candidat unique élu par les électeurs. Il voit le scrutin comme une occasion de gagner en visibilité face à des personnalités plus connues comme les anciens Premiers ministres ou le patron de LR.

D'autres candidats se disent prêts à participer au scrutin sans pour autant l'appeler de leurs voeux. C'est le cas de Gabriel Attal qui assure n'avoir "jamais exclu aucune possibilité, y compris celle d'une primaire". "Si vous avez peur d'une primaire, mieux vaut ne pas aller à une élection", a lancé le secrétaire général de Renaissance depuis Châlons-en-Champagne le dimanche 30 août. Même chose pour Bruno Retailleau. "Je n'ai jamais dit non par principe à la primaire. S'il y a une primaire, je l'affronterai", a affirmé le candidat LR à la présidentielle sur France 2, le vendredi 28 août. A noter que les deux hommes sont devancés par Edouard Philippe dans les sondages et tentent de contrer l'argument du candidat naturel qui sied plus au Normand au regard des sondages.

Les candidats opposés à une primaire de la droite et du centre

Edouard Philippe s'oppose fermement à l'idée d'une primaire, malgré les mises en garde sur une dispersion des voix qui favoriserait un duel RN-LFI au second tour. S'il a la même analyse que ses pairs, le maire du Havre utilise l'hypothèse d'un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pour ameuter les voix de la droite et du centre derrière lui, sans passer par une primaire. "Une primaire, ça sert à quoi ? A accentuer les différences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accentuer ce qui nous rassemble", a estimé l'ancien Premier ministre depuis la foire de Châlons-en-Champagne le 31 août.

L'ancien Premier ministre n'est pas le seul à rejeter l'idée d'une primaire, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand refuse également de participer à un tel scrutin. "On ne va pas faire les mêmes erreurs à chaque fois", a-t-il déclaré au sujet de la primaire, en référence à la primaire qui avait fait de Valérie Pécresse la candidate de la droite en 2022 pour un résultat inférieur à 5 % au premier tour, lors de l'université de Medef fin août.

Y a-t-il encore le temps pour organiser une primaire de la droite et du centre ?

La campagne présidentielle a déjà commencé et plus le temps passe, plus il sera difficile d'organiser une primaire. "A partir de fin octobre, il faut prendre une décision, et c'est un peu la date limite. On a deux mois pour organiser ça", a estimé Franck Louvrier, maire LR de La Baule auprès de France info. Mais les candidats et leur entourage sont plus pessimistes et jugent qu'il est déjà trop tard : "C'est impossible à organiser au regard du temps qui reste. Sauf si on veut faire une pantalonnade à laquelle au final personne ne voudra participer", critique un proche d'Edouard Philippe. "Je n'y crois pas", a tout simplement lâché Bruno Retailleau sur France 2.

Un comité de liaison entre les différents partis concernés a été mis en place et doit se réunir le 9 septembre pour tenter d'avancer sur le sujet de la primaire, mais trouver un passage pour conduire tous les candidats à une primaire s'annonce difficile à trouver.