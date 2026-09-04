"Voix de la faiblesse" : Philippe et Le Pen s'écharpent sur X au sujet de l'Ukraine, la conversation dérape

Passe d'armes entre Marine Le Pen et Édouard Philippe ce vendredi 4 septembre sur X. À quelques mois de la présidentielle, les deux candidats se sont écharpés sur l'épineux sujet de la guerre en Ukraine.

Le ton est monté entre Édouard Philippe et Marine Le Pen ce vendredi 4 septembre. À l'origine de cette passe d'armes, un premier post publié à la mi-journée par l'ancien Premier ministre et désormais candidat à l'élection présidentielle de 2027. Mais Édouard Philippe réagissait avant tout à un entretien télévisé dans lequel Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national, appelait à "couper le robinet" d'aides à l'Ukraine sur le plateau de Sonia Mabrouk, sur BFMTV.

Estimant que les quatre années de guerre en Ukraine ont "appauvri et affaibli l'Europe", Louis Aliot avait été questionné sur l'attitude pour laquelle opterait un gouvernement dirigé par le Rassemblement national : "On coupe le robinet", avait-il lancé, estimant qu'à l'heure où "le système de santé, le système éducatif, tout le monde est à l'os", il faut "savoir arrêter une guerre". Il n'en fallait pas plus pour susciter l'ire d'Édouard Philippe.

Couper le robinet à lUkraine, cest servir la Russie.



Le Rassemblement national a changé de position sur à peu près tout, sauf sur son soutien au régime de Poutine contre les intérêts français et européens.



Affaiblir lUkraine comme le souhaite Marine Le Pen, cest menacer la — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) September 4, 2026

"Couper le robinet à l'Ukraine, c'est servir la Russie", a jugé le candidat à l'élection présidentielle, taclant au passage le Rassemblement national qui, selon lui, "a changé de position sur à peu près tout, sauf sur son soutien au régime de Poutine contre les intérêts français et européens". Et de conclure : "Affaiblir l'Ukraine comme le souhaite Marine Le Pen, c'est menacer la sécurité de l'Europe et de la France. Je ferai tout pour l'en empêcher."

Marine Le Pen réplique, mais ne dément pas pour autant

Des accusations dont s'est ensuite défendue Marine Le Pen, également sur X. "Depuis l'agression russe contre l'Ukraine, je réclame que la France réunisse en urgence une grande conférence pour la paix", a assuré celle qui représentera le Rassemblement nationale pour la présidentielle 2027, lançant d'emblée une pique à son concurrent : "Ce que vous n'avez réussi ni à défendre, ni à obtenir."

Marine Le Pen a ensuite rabaissé Édouard Philippe à sa qualité de "Premier ministre d'Emmanuel Macron" et rappelé qu'avec le président de la République, Édouard Philippe avait "accepté que Vladimir Poutine soit reçu en grande pompe au château de Versailles puis au fort de Brégançon", en 2017 et 2019, soit avant la guerre en Ukraine. Et Marine Le Pen d'enfoncer le clou, sans pour autant jamais démentir l'idée de "couper le robinet" à l'Ukraine : "La vérité est simple : votre bilan international est aussi piteux que vos résultats en matière économique et budgétaire. Et cela, vous ne le ferez pas oublier en colportant sur le Rassemblement national des calomnies qui avilissent le débat public - et ne trompent absolument personne."

Madame Le Pen, vous êtes la voix de la faiblesse et de lalignement coupable sur le Kremlin.



Depuis que la Russie a envahi lUkraine, les choses sont claires : il y a un dictateur agresseur et une démocratie agressée. Les renvoyer dos à dos nest pas de la diplomatie, cest une https://t.co/bhn4NuvsRV — Edouard Philippe (@EPhilippe_LH) September 4, 2026

L'affaire aurait pu s'en arrêter là, mais c'était sans compter une nouvelle réplique d'Édouard Philippe, qui a à son tour répondu aux accusations : "Madame Le Pen, vous êtes la voix de la faiblesse et de l'alignement coupable sur le Kremlin", a-t-il lâché, arguant : "Vous vous êtes opposée aux armes pour l'Ukraine et aux sanctions contre Moscou. Si vous aviez été élue, l'Ukraine aurait été abandonnée depuis longtemps." Et de conclure : "Vous pouvez réécrire vos discours sur la Russie, vous ne ferez oublier à personne vos liens avec la Russie."