Rachida Dati : une reconversion au ministère de la Justice juste avant son procès pour corruption ?

Visée par un procès pour corruption, Rachida Dati demande à redevenir magistrate et pourrait bénéficier d'un poste au ministère de la Justice. Une démarche qui fait du bruit, à quinze jours de l'audience.

À deux semaines de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de corruption, Rachida Dati suscite une nouvelle controverse. La maire du VIIe arrondissement de Paris et ancienne ministre démissionnaire de la Culture a sollicité sa réintégration formelle au sein de la magistrature afin d'exercer à nouveau son métier d'origine. La Chancellerie a confirmé vendredi 4 septembre le lancement de la procédure, précisant qu'elle était proposée au poste de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la Justice, une affectation administrative formulée sous réserve de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, indique ICI.

Soupçonnée d'avoir été rémunérée pour du lobbying illégal

Cette démarche administrative survient dans un calendrier judiciaire particulièrement tendu pour l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati doit être jugée du 16 au 28 septembre prochains dans le cadre du volet français de l'affaire Renault-Nissan aux côtés de l'ancien dirigeant industriel Carlos Ghosn. Les juges d'instruction la soupçonnent d'avoir perçu 900 000 euros entre 2009 et 2011 de la part d'une filiale du groupe pour des prestations de conseil juridique dissimulant en réalité des activités de lobbying illégal au Parlement européen. La prévenue encourt jusqu'à dix ans de prison et cinq ans d'inéligibilité.

Conseillère de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur dès 2002 avant de devenir figure centrale du gouvernement en 2007, Rachida Dati devrait réintégrer un corps judiciaire dont elle a porté les réformes les plus contestées, à l'image de la révision de la carte judiciaire ou de l'instauration des peines-planchers. La perspective d'une affectation, même purement administrative à la Chancellerie suscite de vivres interrogations au sein du milieu judiciaire alors même qu'elle conteste fermement les faits qui lui sont reprochés.

Défendue par un Rassemblement national dans la panade judiciaire

L'affaire s'invite par ailleurs sur le terrain politique. Le député et porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, est intervenu publiquement pour défendre le principe de la présomption d'innocence, estimant que les procédures pénales ne devaient pas entraver l'action des figures publiques. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte où le parti d'extrême droite défend ses propres cadres ciblés par des poursuites, à l'image des récents recours engagés par sa cheffe de file Marine Le Pen suite à sa condamnation pour détournement de fonds public.