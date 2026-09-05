Prix bloqués, annulation de la dette, tacle à Jordan Bardella : ce qu'il faut retenir du discours de Jean-Luc Mélenchon à Lille

Dans son discours à la braderie de Lille le 5 septembre, Jean-Luc Mélenchon a lancé sa rentrée politique en esquissant son programme économique et en taclant ses opposants.

En visite à la braderie de Lille, étape incontournable de la rentrée politique arpentée le même jour par Gabriel Attal et Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon a prononcé ce samedi 5 septembre un discours aux accents de campagne présidentielle face à une foule de militants.

Jordan Bardella, un "fasciste sans réputation" selon Jean-Luc Mélenchon

Le fondateur de La France insoumise (LFI) a ouvert son intervention sur les questions sociétales et internationales, appelant à éviter "une inepte discussion sur le voile" pour réaffirmer la paix religieuse en France. Évoquant la situation en Iran et au Proche-Orient, il a fustigé "une guerre ridicule" et rejeté toute future implication française dans des "guerres illégitimes". Sur le Proche-Orient, il a exigé de Benyamin Netanyahou la libération du médecin palestinien Hussam Abu Safiya.

Le leader insoumis a ensuite vivement attaqué Jordan Bardella après le déplacement du président du RN au Royaume-Uni. Renvoyant aux déclarations de ce dernier sur l'immigration et le supposé déclin économique français, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un "propos lamentable" tenu devant Nigel Farage. "Quand on est à l'étranger, on ne dit pas de mal de sa patrie", a-t-il tancé, ajoutant : "Ce n'est pas la France qui parlait, c'est seulement un fasciste sans réputation. "

Annuler les titres de dette français détenus par la Banque centrale européenne

Sur le plan économique et social, le dirigeant de LFI a préconisé la proclamation de " l'état d'urgence social ". Il propose le blocage immédiat des prix, des loyers et des marges de profit, couplé à une hausse des salaires et du Smic. Face à la dette publique, il a réitéré sa volonté de faire annuler les titres français détenus par la Banque centrale européenne (BCE), rappelant l'annulation de la dette allemande en 1953.

Renvoyant dos à dos ses adversaires politiques, l'ancien député a critiqué la gestion gouvernementale des récents incendies estivaux, déplorant l'absence d'investissements dans une flotte de bombardiers d'eau. Il a également ciblé Bruno Retailleau, l'accusant d'endosser le rôle de "Javier Milei" en cherchant à rapprocher le salaire brut du salaire net, une mesure qui, selon lui, fragiliserait le système de protection sociale au profit des assurances privées.

"Création d'un indicateur de développement humain"

Jean-Luc Mélenchon a également défendu une refonte des indicateurs nationaux et du modèle agricole. Il indique que s'il accédait à la présidence, il souhaiterait instaurer un "indicateur de développement humain" mesurant la santé, l'éducation et l'égalité femmes-hommes plutôt que la seule inflation. Dénonçant une perte de souveraineté alimentaire, il a également plaidé pour la gratuité de la cantine biologique pour tous les enfants et la transformation de l'agriculture afin de lutter contre les maladies chroniques qu'il qualifie de "maladies politiques". "La France est pleine d'argent"

Le candidat insoumis se veut rassurant sur les financements de ces transformations, affirmant que "la France est pleine d'argent", énumérant les milliards stockés sur l'assurance-vie, le Livret A et à la Caisse des dépôts. Il entend flécher cette épargne vers des investissements prioritaires via une planification écologique, assortissant les aides publiques à des contreparties strictes.

Concluant sa prise de parole par de virulentes attaques contre les membres de la classe politique actuelle, qualifiés de "politiciens à la ramasse", Jean-Luc Mélenchon a affirmé vouloir négocier directement avec les branches industrielles plutôt qu'avec le Medef. Il a enfin esquissé une vision industrielle et technologique d'envergure, citant le développement des énergies marines et de l'aérospatiale, et insistant sur la volonté de remettre "l'humain et le bonheur" au cœur des priorités nationales.