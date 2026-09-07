Loi contre les violences sexuelles : ce que va changer le nouveau texte pour les victimes et les accusés

La proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles est arrivée ce lundi 7 septembre à l'Assemblée nationale. On fait le point sur ce qu'elle contient.

Quelques mois après la médiatique affaire Lyhanna, du nom de cette adolescente enlevée, violée et tuée dans le Gers par un homme qui avait pourtant fait l'objet de plusieurs signalements sans jamais être inquiété par la justice, la proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les enfants a débuté, ce lundi 7 septembre, son parcours législatif par un passage en commission spéciale à l'Assemblée nationale.

À l'origine de ce texte, la socialiste Céline Thiébault-Martinez. Un groupe transpartisan de députés a, depuis, été missionné tout au long de l'été pour retravailler la proposition de loi qui s'étire désormais sur... plus de 100 pages. Parmi les 69 articles de la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les enfants, que le gouvernement souhaiterait voir adoptée définitivement "avant la fin du quinquennat", on note plusieurs grandes mesures qui, si elles sont adoptées, auront un effet non négligeable sur les victimes.

Des victimes dépistées plus tôt et davantage protégées

Ainsi, le texte prévoit pour commencer un dépistage plus précoce des victimes, avec, entre autres : l'obligation d'une formation initiale et continue des professionnels de santé sur ce type de violences, la mise en place d'un entretien individuel annuel pour chaque enfant en maternelle, qu'il soit scolarisé à l'école ou à domicile, l'obligation du contrôle d'honorabilité pour toute personne travaillant ou étant bénévole auprès d'un jeune public. La loi souhaite également mettre en place davantage de moyens financiers et humains pour repérer et aider les mineurs en situation de prostitution.

Côté soins, le texte de loi plaide pour la mise en place du remboursement intégral des soins liés à ces violences. Et ce, même si aucune plainte n'a été déposée. Concernant la procédure d'enquête, cette loi veut rendre obligatoire un certain nombre d'actes avant que ne puisse être classée sans suite une affaire, tels que l'audition de la victime comme du suspect ou la préservation des preuves, mais aussi la recherche d'autres victimes potentielles.

Un arsenal juridique renforcé

La loi souhaite également protéger davantage les victimes au cours des procédures judiciaires, comme en interdisant aux experts judiciaires de faire tout commentaire concernant la crédibilité d'une victime. Un expert lui-même poursuivi ou condamné pour de telles violences ne pourrait plus être sollicité.

Le texte prévoit de former davantage également policiers et gendarmes pour traiter ce type de violences, ainsi que la création de juridictions spécialisées avec, comme en Espagne depuis 2005, des juges et procureurs spécialement formés mais aussi des tribunaux et cours criminelles dédiées, l'objectif étant d'avoir une meilleure réponse judiciaire.

Toujours sur le plan juridique, il est question d'étendre le principe de la prescription glissante à toutes les violences sexuelles, même pour des victimes majeures, mais aussi de supprimer le devoir conjugal du droit français, d'inscrire l'inceste comme un crime spécifique dans le Code pénal ou encore de mieux prendre en compte le cumul de victimes ou de circonstances aggravantes.

Il est aussi question d'abolir la "clause Roméo et Juliette" qui permettait la non-criminalisation d'actes sexuels entre un mineur et un majeur qui avaient moins de cinq ans de différence d'âge depuis 2021. En cas d'inceste, volonté est faite de permettre au procureur de pouvoir statuer en urgence sur l'exercice de l'autorité parentale d'un parent suspecté.

Enfin, sur le volet numérique, la loi telle que rédigée actuellement prévoit de criminaliser tout envoi d'image ou vidéo non sollicité d'organes génitaux, mais aussi de sanctionner le fait d'utiliser un outil numérique pour espionner ou même localiser une personne sans avoir au préalable obtenu son consentement.