Sébastien Delogu : pourquoi n'a-t-il pas payé sa pension alimentaire malgré ses 6000€ de revenus par mois ?

Sébastien Delogu est accusé par son ex-compagne de ne pas verser les pensions alimentaires auxquelles il est tenu par une décision de justice depuis plusieurs mois. Le député devrait plus de 18 000€ à la mère de ses enfants.

Nouvelle polémique autour de Sébastien Delogu. Deux semaines après avoir été impliqué dans une altercation avec des policiers à Marseille, Médiapart révèle ce mardi 8 septembre que le député des Bouches-du-Rhône est visé par une enquête du parquet de Marseille ouverte pour abandon de famille et soustraction d'enfant après une plainte déposée par l'ex-compagne de l'élu. Sébastien Delogu est accusé de ne plus verser la pension alimentaire à laquelle il est tenu par un jugement depuis plusieurs mois. La mère des enfants reproche aussi au député d'avoir emmené et gardé son fils, dont elle a la garde, pendant une soirée sans l'avertir au préalable.

Père de deux enfants, un fils de 15 ans et une fille de 13 ans, mais séparée de la mère, Sébastien Delogu dispose d'un droit de visite et d'hébergement de ses enfants un week-end sur deux et pendant une partie des vacances scolaires selon un jugement rendu en avril 2021 indique Médiapart. Le député marseillais est, par la même décision de justice, tenu de verser une pension alimentaire à son ex-conjointe. Cette pension initialement fixée à 600€ mensuels pour les deux enfants et été revue à la hausse, dans un jugement du 6 avril 2025, à 1 200€. Une augmentation due à l'évolution de la situation de Sébastien Delogu qui est passé d'une période de chômage pendant laquelle il touchait 800€ d'allocations à un mandat de député et des revenus s'élevant à 6 045€ par mois. A noter qu'en tant que parlementaire insoumis, il est tenu de verser 12 % de ses indemnités mensuelles au parti soit 725€ par mois.

Sébastien Delogu doit 18 000€ de pension alimentaire

Malgré la décision de justice, Sébastien Delogu "ne paie plus les pensions alimentaires qu'il doit pour l'entretien et l'éducation de [ses] enfants", affirme l'ex-compagne du député dans sa plainte consultée par Médiapart. Cette dernière détaille que mis à part un versement de 1 200€ perçu en avril 2025 et d'un autre de 600€ reçu en mai 2026, l'élu ne s'est pas acquitté des sommes dues. Le montant total des pensions alimentaires non versées ces 15 derniers mois s'élève donc à plus de 18 000€.

Sébastien Delogu reconnaît ces impayés. Lors d'une audition organisée le 26 août, il les a justifiés par l'absence de nouvelles de ses enfants, mais a surtout évoqué des "difficultés financières" auprès des enquêteurs, rapporte Médiapart. Le député a également confirmé le non paiement des pensions depuis avril 2025 auprès du journal d'investigation. Il a quelques peu précisé ses "difficultés" en évoquant des saisies correspondants aux amendes auxquelles il a été condamné et qu'il n'a pas réglé dans les temps. Il s'agit de prélèvements mensuels oscillant entre 1 646€ et 1 803€. Médiapart précise toutefois que les saisies n'ont commencé qu'au mois de juillet et représentent moins du tiers des indemnités de député que perçoit Sébastien Delogu.

Le député assure avoir fait part de ces difficultés à la mère de ses enfants par SMS, mais n'a pas pu prouver ses dires car, selon lui, ses messages "s'effacent au bout d'un an". Il présente aussi son ex-compagne comme en partie responsable de ses difficultés en raison de contraventions liées à la voiture de cette dernière qui est restée sous le nom de Sébastien Delogu. Une affaire qui "remonte à dix ans environ" selon la plaignante et qui se résume à "quelques amendes suites à des stationnements".

Une saisie des huissiers et une dette publique de 5 000€

Non seulement de déposer plainte contre Sébastien Delogu, l'ex-compagne de l'élu a saisi l'Agence de recouvrement de d'intermédiation des pensions alimentaires pour forcer les prélèvements, mais l'organisme n'a pas pu récupérer l'argent dû. Un huissier de justice a donc été sollicité et a également échoué à récupérer les sommes dues. Pourquoi ? Parce que toutes les ressources financières de Sébastien Delogu se trouveraient "sur le compte de l'Assemblée" d'après son ex-conjointe, lequel fait déjà l'objet de saisies par le Trésor public pour une dette de 5 000€, écrit Médiapart. Le recouvrement des impayés est bien possible sur le compte en question, mais ne peut être fait qu'une fois la procédure du Trésor public terminée.

Sébastien Delogu "ne respecte pas le jugement" selon son ex-conjointe

Outre le non-versement des pensions alimentaires, Sébastien Delogu est accusé par sa femme de soustraction d'enfant. Les faits portent sur la soirée du 22 juillet 2026 lorsque le député a récupéré son fils alors que ses deux enfants jouaient devant l'immeuble de leur grand-mère maternelle. L'homme a conduit l'adolescent à son domicile sans en avertir son ex-compagne qui aurait été mise au courant par sa fille. Le député a ramené l'enfant chez sa mère le lendemain. A noter que Sébastien Delogu a récupéré son enfants dans un moment couvert par ses droits de garde, puisque pendant les vacances scolaires, mais sans accord avec le parent disposant de la garde. Selon la plaignante, ce ne serait pas la première fois que l'élu agirait ainsi : il "ne respecte pas le jugement et prend les enfants quand il le souhaite".