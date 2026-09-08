Voiles interdits par le RN : finalement l'extrême droite pourrait différencier des "voiles autorisés" des "non autorisés"

Une semaine après l'annonce du Rassemblement national de vouloir interdire le port du voile dans l'espace public, le patron des députés RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, a apporté une précision de taille.

Depuis 2012, Marine Le Pen a toujours promis que, elle à l'Élysée, elle interdirait le port du voile dans l'espace public. "Le voile est malheureusement devenu hors contrôle et le témoin d'une idéologie qui n'est pas compatible avec la liberté des femmes en France", estimait encore le 30 août dernier sur BFMTV Jean-Philippe Tanguy, patron des députées du Rassemblement national à l'Assemblée.

"Nous allons combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté", poursuivait-il. Et de détailler : "S'il y a des femmes qui portent le voile alors qu'il est interdit, elles auront une amende", allant jusqu'à comparer cette sanction à une amende que pourrait recevoir une personne qui ne met pas sa ceinture de sécurité en voiture.

"Son voile ne rentre pas dans la définition du voile islamiste"

Une semaine plus tard, ce mardi 8 septembre, Jean-Philippe Tanguy était cette fois-ci invité sur le plateau d'Apolline de Malherbes, sur BFMTV et RMC. Il a à nouveau été questionné sur cette volonté du Rassemblement national d'interdire le port du voile dans l'espace public. Mais la journaliste a mis en avant l'exemple de Latifa Ibn Ziaten, mère de la première victime de Mohammed Merah, qui a décidé de porter le voile en réaction notamment à la mort de son fils, évoquant un signe de deuil.

Mis devant ce cas précis, Jean-Philippe Tanguy s'est soudainement montré moins catégorique sur l'interdiction du port du voile dans l'espace public. "Je pense que son voile ne rentre pas dans la définition de ce qu'est le voile islamiste", a-t-il lâché, évoquant une distinction qui pourrait être faite entre le foulard et le hijab. "En fait, il y a une confusion", a-t-il tenté, arguant que le Rassemblement national ne veut pas s'attaquer "à une doctrine culturelle ou à une doctrine religieuse", mais avant tout à "un symbole qui est le voile islamiste tel qu'il a été défini par les deux grands mouvements [...] à savoir les Frères musulmans pour les sunnites et la Révolution islamiste pour les chiites".