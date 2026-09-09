Baisse des salaires des ministres : ils resteront dans les 5% des Français les mieux payés (sauf diminution révolutionnaire)

Sébastien Lecornu envisage très sérieusement de diminuer les salaires des ministres. Combien toucheront-ils ?

Dans le cadre de la préparation du budget, le Premier ministre Sébastien Lecornu envisage une mesure à forte portée symbolique : diminuer le salaire des ministres de son gouvernement et de leurs conseillers. Face aux contraintes financières qui pèsent sur les comptes publics, Matignon entend afficher l'exemple.

Selon les informations confirmées par BFMTV et RTL, Sébastien Lecornu voudrait démontrer que le sommet de l'État participe à la rigueur générale. "C'est clairement à l'étude pour les ministres. Il en a déjà parlé à quelques ministres pour les sonder. C'est assumé comme la volonté de montrer que chacun peut faire un effort", indique un collaborateur du Premier ministre à RTL. "Il ne se sent pas de demander des efforts aux Français si le gouvernement n'y consent pas lui-même. Cela participe à la philosophie de justice à laquelle les Français sont attachés", ajoute un proche de Sébastien Lecornu à BFMTV.

La dernière initiative similaire remonte à 2012, lorsque le gouvernement avait baissé les indemnités de 30%, sous l'impulsion de François Hollande. Depuis lors, le traitement brut mensuel d'un ministre s'établit à environ 9 940 euros, tandis que le Premier ministre perçoit autour de 15 000 euros brut.

Même si le gouvernement valide une baisse de ces indemnités, les ministres auront encore de quoi voir venir. Les données publiées par l'Observatoire des Inégalités et l'Insee rappellent qu'un salarié intègre les 10% les mieux payés à partir de 4 334 euros net mensuels. Avec une indemnité nette tournant actuellement autour de 7500 euros par mois, les membres du gouvernement perçoivent une indemnité parmi les plus élevées du pays.

On ignore à ce stade quelle serait l'ampleur de la baisse envisagée par Sébastien Lecornu. Mais il semble probable qu'elle ne dépasse pas 10 ou 20%. Même dans ces proportions, une telle diminution laisserait leur rémunération au-dessus de 6 000 euros net, les maintenant confortablement au sommet de la pyramide des revenus, parmi les 5% les plus riches.

La réflexion menée par le chef du gouvernement concerne également les conseillers et collaborateurs politiques. Au sein des ministères, les rémunérations moyennes des directeurs et conseillers dépassent fréquemment les standards de la fonction publique classique. En réduisant les effectifs autorisés dans les cabinets et en rabotant certaines primes, Matignon espère réaliser des économies directes sur les coûts de fonctionnement des ministères.

À l'échelle des finances publiques, le gain financier d'une telle baisse demeure extrêmement modeste. Les sommes économisées se compteront en millions d'euros, face aux dizaines de milliards recherchés dans le cadre du budget. Pour l'exécutif, la valeur de cette annonce reste, évidemment, essentiellement politique : il s'agit de légitimer les efforts demandés au reste du pays en instaurant une discipline affichée au sommet de l'État.