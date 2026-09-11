Présidentielle 2027 : Le Pen largement en tête dans le dernier résultat de sondage, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 11 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 218 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Un sondage confirme : Le Pen en tête des résultats du 1er tour, duel Mélenchon-Philippe pour la qualification

Chaque enquête d'opinion publiée ces dernières semaines aboutit au même constat, et le nouveau sondage dévoilé ce vendredi ne déroge pas à la règle. Alors que le premier tour est fixé au dimanche 18 avril 2027, le baromètre PrésiTrack d'OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique confirme la tendance. Marine Le Pen domine largement les intentions de vote avec 34%, malgré ses démêlés judiciaires. Derrière elle, Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe se neutralisent à 15% chacun pour la deuxième place qualificative face à la candidate du Rassemblement national. Gabriel Attal, crédité de 9% d'intentions de vote, pourrait faire pencher la balance en faveur du maire du Havre en cas de ralliement des deux hommes. Raphaël Glucksmann, également à 9% s'il remporte la primaire de la gauche, et Bruno Retailleau, à 8%, accusent quant à eux un retard jugé difficile à combler avant l'élection présidentielle 2027.'

La croissance revue à la baisse, le déficit s'annonce hors de contrôle

Coup dur pour l'exécutif à quelques mois de la présidentielle 2027 : le ministre de l'Économie Roland Lescure a annoncé vendredi un net abaissement de la prévision de croissance pour 2026, ramenée à 0,5% contre 0,7% initialement prévu dans la loi de finances. Bercy table désormais sur une croissance de seulement 1% en 2027. Concernant l'inflation, elle devrait atteindre 2,1% cette année, avec un pic à 3% en fin d'année, avant de redescendre à 1,8% l'an prochain. Le ministre a également reconnu que le déficit public sera "supérieur à 5%" en 2026, loin de la cible initialement fixée par le gouvernement, tout en appelant à la prudence face à des prévisions "entourées de fortes incertitudes". Hier, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait déjà évoqué une accumulation de crises inédites, de la fermeture du détroit d'Ormuz à la canicule, pour expliquer ces mauvais résultats économiques.

Ségolène Royal tacle Macron et exclut toute alliance avec les macronistes

Désormais candidate et véritable trouble-fête de la primaire socialiste, Ségolène Royal a haussé le ton contre le chef de l'État ce vendredi matin. Sur RTL, elle a jugé sévèrement l'inexpérience d'Emmanuel Macron à son arrivée au pouvoir en 2007 : "Au vu de la situation de la France, il faut des gens d'expérience. Les Français ont essayé des gens sortis de nulle part avec Emmanuel Macron. Regardez la situation du pays". La veille au soir, sur le plateau de BFMTV, elle avait précisé quel résultat elle espère tirer d'une victoire à la primaire, se présentant comme "le vote de l'union de la gauche" et excluant toute union "avec les macronistes", tout en assurant vouloir s'adresser "à tous les électorats, y compris l'électorat du RN".