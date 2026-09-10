Xenia Fedorova de retour sur CNews : ce que risque la chaîne menacée par le gouvernement

Après l'annonce d'un possible retour sur CNews de la chroniqueuse pro-russe récemment expulsée de France, le ministre de l'Intérieur a menacé la chaîne de "sanctions pénales".

L'affaire Xenia Fedorova, du nom de la chroniqueuse pro-russe de CNews et ex-patronne de RT France, fait à nouveau couler de l'encre. Expulsée de France en juillet dernier, l'annonce de son retour sur CNews, depuis un pays encore inconnu, suscite désormais de nouvelles tensions entre le milliardaire et propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, et le gouvernement.

Mercredi 9 septembre, un "signalement" aurait ainsi été adressé par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), Martin Ajdari, rapporte Le Monde. Le patron de Beauvau y rappelle notamment les risques encourus par la chaîne d'information en continu de Vincent Bolloré dans le cas où la propagandiste russe expulsée serait réintégrée dans la grille de CNews. Un choix qui serait considéré comme une "atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État" et passible de "sanctions pénales".

Dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende

Accusée d'être "un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes" afin de "déstabiliser l'ordre public" établi dans l'Hexagone, le ministre de l'Intérieur a ainsi rappelé que Ksenia Borchik, de son vrai nom, avait été expulsée de la France justement pour faire "cesser le trouble à l'ordre public" et empêcher la chroniqueuse de 45 ans de récidiver. Il est également déploré qu'avec le retour de Xenia Fedorova sur CNews, la propagandiste russe bénéficierait à la fois d'un "créneau d'antenne", mais aussi de "moyens techniques de production". Deux points non négligeables, puisqu'ils constitueraient un "contournement des mesures d'expulsion et de gels des fonds et ressources économiques" et entraîneraient, de fait, des "poursuites pénales".

Si le ministre ne précise pas les sanctions encourues, le Code pénal indique pour sa part qu'"entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende". Désormais prévenus, reste à savoir si les dirigeants de CNews sont prêts à prendre un tel risque...