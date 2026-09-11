Jordan Bardella visé par une gousse d'ail : que s'est-il passé lors de sa visite en Isère ?

Le patron de Rassemblement national, Jordan Bardella, était en visite en Isère ce vendredi. À l'occasion d'un bain de foule, il a été pris pour cible avec une gousse d'ail.

Jordan Bardella était en visite en Isère ce vendredi 11 septembre 2026. Alors qu'il déambulait dans les allées de la foire d'automne de Beaucroissant, où plusieurs centaines de personnes s'étaient amassées pour le voir, il semble que parmi les militants et supporters se trouvaient également des personnes, disons, plus réfractaires à ses idées. Ou tout du moins à l'attroupement qu'il a engendré. Beaucoup espéraient en effet obtenir, en se regroupant près de lui, une photo ou un petit autographe pour compléter leur collection.

Rapidement, la venue de Jordan Bardella dans les allées de la foire a créé une cohue, loin de ravir tout le monde. TF1 Info rapporte qu'un des commerçants, apparement agacé par l'attroupement, aurait fini par jeter une gousse d'ail sur l'eurodéputé et patron du RN. À noter toutefois que Le Dauphiné libéré affirme que le produit servant de projectile serait plutôt un autre membre de la famille des Amaryllidacées : un oignon.

Alors quil soffrait un bain de foule à la foire de Beaucroissant, en Isère, Jordan Bardella a été visé par des jets de gousses dail. Les légumes ont vraisemblablement été projetés par le gérant dun stand, qui sagaçait de la foule présente.@MatthDes pic.twitter.com/AMoKi0Wir0 — LCI (@LCI) September 11, 2026

Jordan Bardella protégé de la gousse d'ail par des parapluies

Heureusement pour celui qui a récemment dû laisser Marine Le Pen reprendre sa place dans la course à la présidentielle, le service d'ordre du jour était paré. Très vite, des parapluies noirs ont été déployés pour éviter qu'aucune amaryllidacée n'atteigne le compagnon de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Un service d'ordre donc réactif et préparé.

Il faut dire que Jordan Bardella, comme de nombreuses personnalités politiques de quelque bord que ce soit, n'en est pas à sa première attaque de produits agricoles. En déplacement à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, le 29 novembre 2025, le patron du Rassemblement national avait déjà fait les frais d'un jet d'œuf. À l'époque, un agriculteur septuagénaire était parvenu à viser la tête de l'eurodéputé. Un geste qui lui avait toutefois valu une condamnation : six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros, rappelle Midi Libre.