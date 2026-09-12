Marion Maréchal de retour au RN : privée de discours au Touquet, mais prête à tout reconstruire avec sa famille

Le retour de Marion Maréchal au Rassemblement national ne se fait pas sans tensions. Alors qu'elle souhaite participer à la campagne de sa tante Marine Le Pen et soutenir Jordan Bardella, son absence des journées parlementaires du parti au Touquet révèle les difficultés d'une réconciliation encore fragile.

D'après les informations de Libération, le retour annoncé de Marion Maréchal au sein du Rassemblement national empoisonne d'ores et déjà les relations au sommet du parti, à quelques jours des journées parlementaires organisées ce samedi 12 septembre au Touquet. Marine Le Pen avait proposé de confier un temps de parole à sa nièce lors de cet événement interne, mais Jordan Bardella s'y serait fermement opposé, lançant, selon nos confrères : "C'est elle ou moi." Face à ce refus, l'eurodéputée et son entourage ont préféré décliner l'invitation, jugeant préférable d'attendre un rendez-vous plus politique pour officialiser son retour.

Interrogé sur ces tensions, Jordan Bardella a démenti ces propos, comme le rapporte 20 Minutes, affirmant n'avoir "jamais dit cela" et précisant que "quand on a des désaccords, on a pour habitude d'en discuter entre nous". De son côté, Marion Maréchal a assuré sur CNews et Europe 1 que "personne n'a l'intention de nuire à la campagne de Marine Le Pen", renvoyant les rumeurs de division à la manœuvre d'"adversaires" du camp nationaliste.

Une réconciliation patiemment reconstruite pour Marion Maréchal

Selon Libération, ce retour, après dix années d'éloignement politique marquées par un désaccord stratégique avec sa tante, puis par son soutien à Éric Zemmour en 2022, s'appuie sur un travail de rapprochement mené depuis 2024 par les proches de Marion Maréchal, dont son père Samuel Maréchal et son mari Vincenzo Sofo. La publication en janvier de son livre "Si tu te sens Le Pen" chez Fayard, ainsi que l'accord électoral ayant permis l'élection de trois députés proches d'elle, ont marqué des étapes décisives de ce réchauffement des relations.

Sur le fond, Marion Maréchal a indiqué vouloir "incarner une sensibilité" plus identitaire et libérale au sein de la campagne, sans revendiquer de fonction précise : "Je n'ai pas besoin d'un statut, ou d'une fonction, ou d'un titre pour ça", a-t-elle affirmé, assurant faire "tout, sous diverses formes", pour la victoire de Marine Le Pen et l'obtention d'une majorité pour Jordan Bardella à l'Assemblée nationale.