Budget 2027 : le gouvernement face à un choix explosif entre retraites et impôts

Face à des finances publiques dégradées, le ministre des Comptes publics prévient : le gouvernement ne pourra pas préserver à la fois l'indexation des retraites sur l'inflation et l'abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités.

La rentrée a sonné, et avec elle, la préparation du budget 2027. Le gouvernement devra prochainement trancher entre l'indexation des retraites sur l'inflation et le maintien de l'abattement fiscal de 10 % dont bénéficient les retraités, a averti le ministre des Comptes publics, David Amiel, vendredi 11 septembre, alors qu'il était l'invité de Sud Radio.



Dans un contexte de comptes publics dégradés et de croissance atone, l'exécutif écarte l'idée de pouvoir financer simultanément les deux mesures. Selon le ministre, interrogé par nos confrères, revaloriser l'ensemble des pensions au niveau de l'inflation représenterait un coût de plus de 6 milliards d'euros l'an prochain, une somme dont l'État ne dispose pas actuellement. Une indexation partielle, limitée aux pensions les plus modestes, permettrait de réduire la facture, mais imposerait en contrepartie une baisse conséquente de l'abattement, a-t-il précisé.



"Il faudra choisir entre les deux"



"Ce qui est certain, c'est qu'il faudra choisir entre les deux, il ne peut pas y avoir de demi-mesure", a lancé David Amiel, ajoutant que la décision finale reviendra au Premier ministre, Sébastien Lecornu. Cet abattement, en vigueur depuis 1978, permet actuellement aux retraités de déduire 10 % de leurs revenus déclarés au titre de frais professionnels, dans la limite de 4 000 euros. Il coûte chaque année environ 6 milliards d'euros aux finances publiques, selon Bercy. Sa suppression avait déjà été évoquée dans le projet de loi de finances pour 2025, avant d'être rejetée en commission à l'Assemblée nationale.

David Amiel a également indiqué avoir proposé au Premier ministre de revoir certaines niches fiscales bénéficiant essentiellement aux ménages les plus aisés, sans préciser lesquelles pour le moment.

