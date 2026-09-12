Jean-Luc Mélenchon à la Fête de l'Humanité : ce qu'il faut retenir de son discours

Jean-Luc Mélenchon a pris la parole, samedi 12 septembre, à la Fête de l'Humanité. Le leader de La France insoumise a détaillé ses propositions à quelques mois de la prochaine élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon était présent, ce samedi 12 septembre, à la Fête de l'Humanité. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, dans laquelle il sera à nouveau candidat, le leader de La France insoumise a tenu un discours face à ses militants. Il a notamment appelé à "aller à la rescousse du peuple" face à la vie qui devient "de plus en plus dure". Dans sa prise de parole, Jean-Luc Mélenchon a insisté sur le travail et sur la baisse du pouvoir d'achat. L'inflation est "un rapt sur la paie des travailleurs", a confié l'Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon est également revenu sur la situation à la pompe. Des hausses de prix sont observées ces derniers mois en raison de la situation au Moyen-Orient et dans le détroit d'Ormuz. Le candidat à la prochaine élection présidentielle a critiqué les marges des raffineurs. Les hausses sont "une décision de classe", selon Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier, en cas d'arrivée à la tête du pays, est déterminé à créer "un état d'urgence social" avec un blocage des prix et des marges, "des mesures d'urgence", d'après lui.

Jean-Luc Mélenchon veut une "révolution citoyenne"

Lors de son discours, Jean-Luc Mélenchon a notamment critiqué François Hollande ou encore Emmanuel Macron. En cas de victoire à la prochaine élection présidentielle, le patron de LFI assure vouloir instaurer une "transformation de fond en comble du système de société" au niveau de l'industrie et de l'agriculture et qui passerait par une "révolution citoyenne". Sur la question climatique, Jean-Luc Mélenchon a aussi insisté sur la nécessité de l'arrivée d'un "état d'urgence". "Le changement climatique est irréversible. Ceux qui nous dirigent ne font rien", a estimé le patron des Insoumis lors de son discours.

Pour Jean-Luc Mélenchon, l'échelle mobile des salaires figure parmi les mesures d'urgence à prendre. "Ça veut dire qu'à intervalle régulier, on ajuste les salaires sur le niveau d'augmentation de la cherté de la vie de manière à ce que le pouvoir d'achat ne recule pas", a notamment expliqué l'Insoumis.