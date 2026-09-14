Présidentielle 2027 : Le Pen recule pour la première fois dans le résultat d'un sondage, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 14 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 216 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Un sondage confirme le trio de tête sans bouleversement

Selon le baromètre Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL, Marine Le Pen recule pour la première fois depuis le début de la campagne, de deux points, mais reste créditée de 33 à 36% des intentions de vote selon les scénarios testés pour l'élection présidentielle 2027. Les dissensions internes au Rassemblement national et à la percée d'Éric Zemmour, portée par la visibilité de Sarah Knafo, ont-elles pu peser ? Un second sondage, réalisé par Ipsos-BVA auprès de plus de 13 000 personnes, confirme en tout cas la tendance: la candidate reste très largement en tête, entre 33 et 35%. Derrière elle, Jean-Luc Mélenchon se stabilise entre 16 et 17% et devance Édouard Philippe dans la majorité des scénarios, ne s'inclinant que si le bloc central se rassemble derrière l'ex-Premier ministre face à François Hollande plutôt qu'à Raphaël Glucksmann.

La "priorité nationale" de Le Pen sur le logement fait des vagues

Pour sa rentrée à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen a fait du logement l'un des grands chantiers de son projet pour l'élection présidentielle 2027, promettant de réserver l'accès aux HLM et aux APL aux Français, de vendre des logements sociaux et d'expulser les familles délinquantes, tout en ciblant "9 millions de mètres carrés" de bureaux vides transformables en logements. Cette annonce suscite de vives critiques: sur LCI, la présidente de la Confédération des bailleurs sociaux, Emmanuelle Cosse, juge que "penser que c'est en excluant les étrangers de l'accès au logement social (qu'on y arrivera), c'est vraiment la pire manière de prendre le sujet", ajoutant que "cela s'appelle la préférence nationale, et c'est interdit par la Constitution et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen". Le socialiste Arthur Delaporte dénonce lui aussi sur BFMTV "une imposture", résumant: "c'est juste une manière de dire que les étrangers sont le problème".

La gauche se déchire, la droite toujours plus à droite

Alors que la primaire de la gauche sociale-démocrate se prépare, Olivier Faure a exclu toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon en vue de la présidentielle 2027: "Il n'y aura pas d'accord entre nous puisque nous sommes candidats et concurrents", a-t-il affirmé sur BFM Politique, tout en le qualifiant d'adversaire "pas ennemi". Candidat à cette même primaire, Philippe Brun se montre plus tranchant sur LCI: "Jean-Luc Mélenchon n'a aucune chance de l'emporter, il est le personnage politique le plus détesté des Français". Du côté de la droite, l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy, invité d'Europe 1, a tranché la question d'un éventuel second tour entre LFI et le RN: il voterait Marine Le Pen, dénonçant "cette gauche sectaire qui exprime sa volonté de radicalité". Une clarification qui, à sept mois du premier tour, pourrait peser sur le résultat final du scrutin.