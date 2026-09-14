Deux victoires LFI aux municipales annulées ? Quelles sont les irrégularités invoquées ?

Quelques mois après l'élection de deux maires insoumis en banlieue lyonnaise, la rapporteuse publique du tribunal administratif a préconisé l'annulation des scrutins municipaux de Vénissieux et Vaulx-en-Velin.

Coup dur pour Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis. Alors qu'en mars dernier, à l'occasion des élections municipales, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit avaient respectivement remporté le scrutin, à quelques dizaines de voix près, de Vaulx-en-Velin (104 voix d'avance) et de Vénissieux (25 voix d'avance), la rapporteuse publique du tribunal administratif de Lyon a préconisé l'annulation des deux votes. En cause ? Des irrégularités constatées sur certaines listes adverses. À noter que l'avis des rapporteurs est souvent suivi par les juridictions administratives.

"Dans les deux cas, sont en cause la mauvaise surveillance préfectorale et des actes des listes battues. Chacun qui observe comprend qu'il est temps de travailler en 2027 à un renouvellement préfectoral capable d'éviter ce genre de situation où l'incompétence vient servir les manipulations politiques", a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon, qui voit deux des conquêtes emblématiques des élections municipales échapper à son clan. En effet, avec leurs 65 000 et 53 000 habitants, Vénissieux et Vaulx-en-Velin étaient les plus grosses villes jamais passées sous étendard insoumis, après Saint-Denis et Roubaix, souligne Le Monde.

Omission et fausses déclarations de domiciliation

Selon la rapporteuse publique, l'annulation de 693 bulletins qui plaidaient la cause d'une liste divers droite vient clairement rebattre les cartes, celle-ci étant arrivée troisième au second tour à Vaulx-en-Velin. Christine Bertin, tête de la liste en question, avait omis de préciser, comme le lui impose le code électoral, la nationalité néerlandaise d'une de ses colistières. Une irrégularité dont elle n'aurait eu vent que quelques heures avant le second tour, alors que cela n'avait, semble-t-il, pas posé de problème pour le premier tour. Ces voix n'ont en effet pas été invalidées lors du premier tour. Elle a donc décidé de contester l'annulation des voix au second tour, ce qui a finalement conduit à remettre tout le scrutin en question.

Quant à Vénissieux, les fausses déclarations de domiciliation de la tête de liste du Rassemblement national, Quentin Taïeb, et de certains de ses colistiers présenteraient une "intention frauduleuse", a estimé la rapporteuse publique. Une liste qui était toutefois encore en lice au second tour. À cela, la rapporteuse pointe le très faible écart de voix entre le premier et le deuxième candidat (25 voix donc) et juge que l'élection est donc remise en cause.