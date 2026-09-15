Présidentielle 2027 : le plan logement de Marine Le Pen sème la discorde, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 15 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 215 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Primaire socialiste : la clôture des candidatures sous tension

Ce mardi 15 septembre marque la clôture du dépôt des candidatures pour la primaire de la gauche socialiste et démocrate, dont le premier tour se tiendra les 9 et 10 octobre, un rendez-vous clé avant l'élection présidentielle 2027. Le député Philippe Brun a annoncé sur BFMTV avoir recueilli les parrainages nécessaires pour concourir, des soutiens qui doivent encore être validés par la commission d'organisation. François Hollande, lui, confirme qu'il restera à l'écart du scrutin interne. Sur RTL, il assure : "Je n'ai aucune obsession à l'égard du pouvoir", tout en précisant : "Si une candidature émergeait et qu'elle portait les idées que j'avance, pourquoi serais-je candidat ?" L'ancien président doit détailler sa stratégie ce soir dans "Face à BFM". De son côté, Ségolène Royal s'agace des critiques venues de l'extérieur du parti et lance sur Cnews-Europe1 : "Taisez-vous, respectez-nous", avant d'ajouter : "Attendez le résultat de la primaire, faites-vous discrets et respectez nous".

Logement : le plan de Marine Le Pen sème la discorde

Deux jours après son meeting à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen fait face à une levée de boucliers généralisée après avoir érigé le logement en priorité de son projet pour la présidentielle 2027. Sa proposition de réserver les HLM et les APL aux Français, ainsi que son souhait d'abroger la loi SRU imposant un quota de logements sociaux aux communes, suscite l'indignation. Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, dénonce une "lubie xénophobe", tandis que Jean-Luc Mélenchon accuse la candidate RN de vouloir créer des "ghettos de riches". Le premier secrétaire du PS Olivier Faure enfonce le clou sur X : "la préférence nationale ne construit aucun logement. Elle change seulement l'ordre de la file d'attente pour instaurer une société où vos droits dépendent de votre origine". Même à l'extrême droite, la ligne divise : Eric Zemmour affirme sur CNews que "le logement social est devenu le logement du Grand Remplacement", pendant que le RN promet la priorité nationale en meeting tout en la nuançant en interview.

Budget 2027 : la menace de censure sur les retraites

Le budget 2027, présenté prochainement au Parlement, s'annonce comme un nouveau champ de bataille. Le porte-parole du Parti socialiste Arthur Delaporte prévient que son groupe votera la censure du gouvernement en cas d'atteinte au pouvoir d'achat des "retraités modestes", réclamant une contribution accrue des géants de l'énergie comme TotalEnergies plutôt qu'un effort supplémentaire des retraités. La France insoumise durcit encore le ton : sur Franceinfo, Mathilde Panot affirme "Nous censurons quoiqu'il arrive" et accuse l'exécutif de vouloir "faire les poches aux retraités". Face à ces menaces, le ministre de l'Économie Roland Lescure tente de désamorcer la crise dans Le Parisien, assurant qu'"on ne veut pas matraquer les retraités" tout en jugeant "utile et juste que les retraités contribuent, eux aussi, aux efforts collectifs". Ce climat tendu intervient alors qu'un sondage Ipsos BVA, publié à sept mois du scrutin, décrit une France traversée par une triple crise, celle des résultats, celle de la représentation et celle de l'offre politique, nourrissant l'attente d'une rupture chez des Français pessimistes.