Alicher Ousmanov : la France veut protéger ce milliardaire russe pour "des raisons de sécurité nationale"

Proche de Vladimir Poutine, le milliardaire Alicher Ousmanov pourrait voir les sanctions européennes à son encontre être levées grâce à... la France.

Coup de théâtre à Bruxelles. Lundi 14 septembre, la France s'est opposée à des sanctions européennes qui visent actuellement Alicher Ousmanov, un oligarque russe de 73 ans réputé proche de Vladimir Poutine. Alors que Paris s'est toujours tenue du côté de Kiev et du président Volodymyr Zelensky, la nouvelle a de quoi surprendre. Conséquence : la demande de la France a suspendu, pour le moment, la prolongation de l'ensemble des sanctions européennes contre quelque 2 600 personnes physiques et morales accusées de favoriser l'effort de guerre contre l'Ukraine.

Selon le Financial Times, le veto de la France, suivi par celui de la Slovaquie, a conduit les Vingt-Sept à se donner une semaine de plus pour trancher cette affaire. Mais comment expliquer la position de Paris ? Face à ses partenaires européens, la France aurait invoqué des "raisons de sécurité nationale", sans s'étendre davantage sur les détails., rapportent des diplomates européens, dont se fait l'écho le quotidien économique britannique.

La France accusée d'imiter la tactique de Viktor Orban

D'après le Financial Times, Paris ferait pression pour que le milliardaire russo-ouzbek Alicher Ousmanov soit retiré de la liste des sanctionnés dans le cadre d'une libération de prisonniers avec l'Azerbaïdjan. "Nous avons une préoccupation spécifique de sécurité nationale et souhaitons répondre favorablement à nos partenaires internationaux qui nous démarchent au sujet de M. Ousmanov", a indiqué un diplomate français, assurant qu'en dépit de cette affaire, la France restait "l'un des pays les plus déterminés à accroître la pression, par tous les moyens possibles, sur la machine de guerre russe".

Alors que l'échange des prisonniers est donc conditionné au sort d'Alicher Ousmanov, Paris, qui est soutenu par la Slovaquie pour le moment, s'est attiré les foudres de nombreux pays européens. Parmi eux, le Luxembourg qui réclame aussi le retrait d'un autre oligarque. Mais les autres pays se sont surtout émus du fait que la France ne révélait pas clairement pourquoi le retrait d'Alicher Ousmanov était aussi importante pour elle. Par ailleurs, la méthode utilisée par Paris n'est pas sans rappeler celle de la Hongrie de Viktor Orban qui, avec la Slovaquie de Robert Fico - également réputée favorable à la Russie -, a déjà usé de son veto pour obtenir d'autres radiations de la fameuse liste.