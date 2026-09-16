Philippe Brun accusé de violences : il se défend et contre-attaque… Ce que l'on sait de son ex-collaboratrice
Accusé de comportements violents à l'égard d'une ancienne collaboratrice, le député socialiste de l'Eure Philippe Brun a pris la parole mercredi soir pour "défendre son honneur" et pointer ce qu'il estime être des incohérences dans ce dossier.
Le député de l'Eure Philippe Brun a été suspendu du Parti socialiste (PS) à titre conservatoire à l'issue d'un bureau national convoqué dans la matinée du mercredi 16 septembre. Ce bureau était convoqué pour valider les candidatures de la primaire socialiste, à laquelle l'élu était candidat, alors que la limite de dépôt des dossiers était fixée à hier. À l'occasion d'une conférence de presse, mercredi en début de soirée, Philippe Brun a publiquement pris la parole pour réagir à l'affaire qui le vise. "J'ai appris avec stupeur ma suspension à la primaire et mon exclusion du groupe socialiste à l'Assemblée nationale", a-t-il commencé. Assurant ne pas connaître les faits qui lui sont reprochés, il a pointé qu'à ce jour, "aucune plainte" n'a "été déposée à [s]a connaissance".
"La justice n'a pas été saisie, le PS s'y est substitué", a déploré Philippe Brun qui dit aujourd'hui "refuse[r] de [s]e laisser démolir par de fausses accusations", qui plus est "des accusations orales, non documentées". Accusations qui proviendraient selon lui d'une ancienne collaboratrice et militante dont il assure n'avoir "jamais été le compagnon". Souhaitant "défendre [s]on honneur", Philippe Brun a fait savoir qu'il déposait plainte et se tenait à disposition de la justice "pour livrer toutes les preuves".
"L'État de droit a été bafoué, il n'y a pas de trace de plainte", a insisté Philippe Brun, qui a par ailleurs confié disposer "des preuves de menaces, de harcèlement" dont il accuse son ancienne collaboratrice. Quid de son avenir politique ? "Je suis candidat à la primaire, ayant été exclu de la primaire, je ne serai pas candidat à la présidentielle", a-t-il acté. S'il compte bien saisir la commission de résolution du Parti socialiste, la décision de celui-ci ne tombera cependant pas avant "six mois", ce qu'il regrette. Malheureusement, il n'y a "aucune moyen d'appel concret avant le premier tour de la primaire", a-t-regretté.
Décision surprise contre Philippe Brun
Le décision du PS est une surprise. Philippe Brun avait obtenu, selon lui, tous les parrainages nécessaires pour participer à la primaire PS et se rendait régulièrement dans les médias pour faire valoir ses propositions. Mais son parti a finalement écarté sa candidature pour une raison qui n'a rien à voir avec la politique. Le bureau du PS a en effet voté sa suspension après "une saisine de la direction pour des faits graves susceptibles de relever du pénal". Selon les informations du Monde, il s'agirait de "faits en lien avec une ancienne collaboratrice du député socialiste". France Télévisions ajoute ce mercredi matin qu'il s'agirait d'accusations de violence, potentiellement sexiste et sexuelle. Une hypothèse appuyée par les déclarations du PS qui a justifié sa décision dans un communiqué en expliquant ne transiger "ni sur la défense des droits des femmes, ni sur l’exemplarité qui doit être la sienne". Il assure par ailleurs "respecter et entendre la parole recueillie".
Le PS a également dévoilé le détail du vote concernant la mise à l'écart de Philippe Brun pour la primaire : sa candidature "n’a pas été ratifiée, à l’unanimité moins une opposition et trois abstentions". La suspension de député au sein du PS a entrainé en cascade sa suspension au sein du groupe "Socialistes et apparentés" à l'Assemblée nationale, laquelle a été annoncé par le groupe d'élus en question à la mi-journée.
J'ai appris avec stupeur ce matin ma suspension conservatoire du Parti socialiste et mon interdiction de pouvoir me présenter à la primaire.— Philippe Brun (@p_brun) September 16, 2026
Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti de faits "pouvant être
Le député se dit abasourdi par ces accusations. Il a assuré ce matin, dans un message posté sur X, avoir appris "avec stupeur" son exclusion du parti qui lui interdit de participer à la primaire socialiste pour la présidentielle 2027. Et de donner quelques éléments qui ont été porté à sa connaissance pour légitimer sa suspension : "Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti. J'ignore ce qui m'est reproché". Il assure ne pas avoir connaissance de ces faits et ne pas avoir "été entendu par les commissions du parti". "Je constate que sur la foi d'un signalement envoyé hier à 23h50 on empêche un parlementaire ayant réuni tous ses parrainages d'être candidat", a-t-il déploré.
Le député Philippe Brun suspendu de l'Assemblée nationale
Si le PS dit avoir été informé "de faits susceptibles de relever d’une caractérisation pénale concernant le candidat Philippe Brun", le parquet de Paris n'a reçu, ni enregistré aucune plainte à l'encontre de l'élu à ce stade selon les informations de BFMTV. Si c'est bien une collaboratrice du parlementaire qui s'est plaint de l'élu, une procédure judiciaire, si elle était engagée, pourrait effectivement être suivi par le parquet de Paris, mais aussi par le parquet d'Evreux, dans le département de l'Eure où Philippe Brun est élu.
Un précédent conflit entre Philippe Brun et une collaboratrice
Les détails des accusations visant Philippe Brun n'a pas été communiqué, mais une enquête du média d'investigation normand Le Poulpe indiquait en juillet dernier que des soupçons au sujet de l'emploi d'une conjointe planaient autour du député. Le journal écrivait que "de récents messages se rapportant à une rupture amoureuse brutale ou encore un récent licenciement" nourrissaient de telles suspicions. Pour rappel, les parlementaires ont l'interdiction d'employer leur conjoint en tant que collaborateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2017 sur la moralisation de la vie publique.
Ce ne serait pas la première fois que Philippe Brun serait confronté à des accusations venant d'une ancienne collaboratrice. En 2024, un enquête de média Le Poulpe en partenariat avec Médiapart avait révélé que le député avait été envoyé aux prud'hommes par une ancienne collaboratrice lui reprochant du harcèlement moral, un licenciement abusif et une exécution déloyale du contrat de travail. L'affaire avait fini par se régler à l'amiable et en toute confidentialité, mais selon Médiapart Philippe Brun avait indemnisé son ancienne collaboratrice, l'insoumise Lisa Moreau qui était aussi sa suppléante lors des élections législatives de 2022 pendant lesquelles l'alliance de la Nupes avait vu le jour. Au sujet de l'indemnisation et de l'accord de confidentialité, Philippe Brun avait assuré que cela ne constituait "en aucun cas une reconnaissance de culpabilité", mais correspondait à "une indemnisation symbolique pour mettre un terme à un conflit de travail".
L'affaire de 2024 ne semble pas être celle remontées aux oreilles du PS puisque s'il est question de mauvaises relations professionnelles, il n'est pas fait mention de violences dans l'affaire.
19:21 - Que sait-on de l'ex-collaboratrice de Philippe Brun qui l'accuse ?
Philippe Brun est accusé par une militante qui aurait aussi été par le passé une collaboratrice du député socialiste. Elle aurait néanmoins été "licenciée pour faute grave" par Philippe Brun. Début juillet, cette ancienne collaboratrice aurait saisi la commission de lutte contre le harcèlement et les discriminations, mais aussi la Commission nationale des conflits du Parti socialiste. Des instances qu'elle a relancées en août dernier. Mardi soir, elle aurait également fait part de son problème à un membre de la direction et aurait porté plainte au pénal, affirme une source interne à 20 Minutes.
18:56 - Pour Olivier Faure, la décision du PS concernant Philippe Brun "était la seule possible"
Au cours d'un entretien accordé mercredi soir à BFMTV, le premier secrétaire du Parti socialiste n'a pas échappé à une question sur l'affaire Philippe Brun. "La décision conservatoire qui a été prise était la seule possible. Nous ne pouvons pas demain être incarnés dans une présidentielle par quelqu'un qui serait accusé d'avoir été violent", a justifié celui qui est également candidat à la primaire de la gauche socio-démocrate. Olivier Faure a défendu une décision qui avait été prise "à l'unanimité moins une voix". À présent, "à la justice de dire ce qui est la vérité". Quant à lui, Olivier Faure a tenu à dire "à toutes les femmes qui ont été un jour victimes de violences sexistes ou sexuelles, je vous crois. Voilà le principe".
18:43 - "Je ne serai pas candidat à la présidentielle", annonce Philippe Brun
Face aux accusations, Philippe Brun compte bien saisir la commission de résolution des conflits de son parti bien que sa décision ne sera pas livrée avant "six mois". En conférence de presse, il a d'ailleurs déploré qu'il n'y a "aucun moyen d'appel concret avant le premier tour de la primaire". Et Philippe Brun d'acter, dans ces circonstances : "Je suis candidat à la primaire, ayant été exclu de la primaire, je ne serai pas candidat à la présidentielle."