Philippe Brun accusé de violences : le député se défend et contre-attaque… Ce que l'on sait de son ex-collaboratrice
Accusé de comportements violents à l'égard d'une ancienne collaboratrice, le député socialiste de l'Eure Philippe Brun a pris la parole mercredi soir pour "défendre son honneur" et pointer des incohérences et une instrumentalisation du dossier.
Le député de l'Eure Philippe Brun a été suspendu du Parti socialiste (PS) à titre conservatoire à l'issue d'un bureau national convoqué dans la matinée du mercredi 16 septembre. Ce bureau était convoqué pour valider les candidatures de la primaire socialiste, à laquelle l'élu était candidat, et a pris sa décision après avoir "été informé de faits susceptibles de relever d’une caractérisation pénale concernant le candidat Philippe Brun". Il s'agit d'"accusations de violence" émises par une ancienne collaboratrice du député.
Philippe Brun a publiquement pris la parole pour se défendre à l'occasion d'une conférence de presse organisée mercredi soir. "J'ai appris avec stupeur ma suspension à la primaire" et plus largement au parti et au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a-t-il commencé. Assurant ne pas connaître les faits qui lui sont reprochés et qui ont été rapportés au PS, il a pointé qu'à ce jour, "aucune plainte" n'a "été déposée à [s]a connaissance". Le parquet de Paris a effectivement indiqué à BFMTV ne pas avoir enregistré de plainte à ce jour et le parquet d'Evreux n'a pas communiqué davantage.
"La justice n'a pas été saisie, le PS s'y est substitué", a déploré Philippe Brun qui dit aujourd'hui "refuse[r] de [s]e laisser démolir par de fausses accusations", qui plus est "des accusations orales, non documentées". Souhaitant "défendre [s]on honneur", Philippe Brun a fait savoir qu'il déposait plainte et se tenait à disposition de la justice "pour livrer toutes les preuves" de son innocence ainsi que des "menaces" et du "harcèlement" qu'il dit subir de la part de son ancienne collaboratrice.
Décision surprise contre Philippe Brun
Le décision du PS est une surprise. Philippe Brun avait obtenu, selon lui, tous les parrainages nécessaires pour participer à la primaire PS et se rendait régulièrement dans les médias pour faire valoir ses propositions. Mais son parti a finalement écarté sa candidature après les accusations de violences d'une ancienne collaboratrice licenciée par le député en juin dernier pour faute grave. La direction du PS a précisé à l'AFP que les accusations concernant Philippe Brun portent sur trois registres : celui du "harcèlement", celui "des violences physiques" et celui de "l'emploi familial".
Ces accusations ont été portées à la connaissance du parti début juillet avec la saisie par l'accusatrice de deux instances, la Commission de la lutte contre le harcèlement et les discrimination et la Commission nationale des conflits. La direction du PS, qui ne pilote pas ces commissions, dit avoir été informé dans la soirée du mardi 15 septembre, à 23h50, par l'ex-collaboratrice.
Non seulement de saisir les instances du PS, l'ex-collaboratrice de Philippe Brun aurait également saisi le déontologue de l'Assemblée nationale en juin dernier selon les informations de BFMTV. Une source parlementaire aurait toutefois précisé qu'elle n'aurait ensuite pas répondu aux demandes d'éléments faites par le déontologue.
Philippe Brun a assuré quelques heures après sa suspension n'avoir jamais été mis au courant des accusations le visant, ni de la saisie des deux commissions. "J'ignore ce qui m'est reproché", a-t-il souligné indiquant n'avoir jamais "été entendu par les commissions du parti" et n'avoir donc pas pu se défendre face aux dires de son ancienne collaboratrice dont il assure n'avoir "jamais été le compagnon".
J'ai appris avec stupeur ce matin ma suspension conservatoire du Parti socialiste et mon interdiction de pouvoir me présenter à la primaire.— Philippe Brun (@p_brun) September 16, 2026
Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti de faits "pouvant être
Philippe Brun dénonce une exécution politique
Philippe Brun estime que "l'État de droit a été bafoué" par le PS qui a décidé de le suspendre avant même que la justice ait été saisie de l'affaire. Le député a aussi reproché à sa famille politique l'instrumentalisation de ce conflit pour le "tuer politiquement" à un moment stratégique : "Pourquoi ne pas m’avoir entendu alors que l’on me dit qu’une commission, je l’ignorais, a été saisie en juillet ?"
La suspension de Philippe Brun a effectivement été prononcée plus de deux mois après ces saisies et à un moment clé de la primaire socialiste. Elle a ainsi réduit à néant les chances du député de représenter le PS à la prochaine élection présidentielle : "Je suis candidat à la primaire, ayant été exclu de la primaire, je ne serai pas candidat à la présidentielle". S'il compte bien saisir la commission de résolution du Parti socialiste, la décision de celle-ci ne tombera cependant pas avant "six mois", ce qu'il regrette. Malheureusement, il n'y a "aucun moyen d'appel concret avant le premier tour de la primaire", a-t-il regretté.
Un précédent conflit entre Philippe Brun et une collaboratrice
Les détails des accusations visant Philippe Brun n'a pas été communiqué, mais une enquête du média d'investigation normand Le Poulpe indiquait en juillet dernier que des soupçons au sujet de l'emploi d'une conjointe planaient autour du député. Le journal écrivait que "de récents messages se rapportant à une rupture amoureuse brutale ou encore un récent licenciement" nourrissaient de telles suspicions. Pour rappel, les parlementaires ont l'interdiction d'employer leur conjoint en tant que collaborateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2017 sur la moralisation de la vie publique.
Ce ne serait pas la première fois que Philippe Brun serait confronté à des accusations venant d'une ancienne collaboratrice. En 2024, un enquête de média Le Poulpe en partenariat avec Médiapart avait révélé que le député avait été envoyé aux prud'hommes par une ancienne collaboratrice lui reprochant du harcèlement moral, un licenciement abusif et une exécution déloyale du contrat de travail. L'affaire avait fini par se régler à l'amiable et en toute confidentialité, mais selon Médiapart Philippe Brun avait indemnisé son ancienne collaboratrice, l'insoumise Lisa Moreau qui était aussi sa suppléante lors des élections législatives de 2022 pendant lesquelles l'alliance de la Nupes avait vu le jour. Au sujet de l'indemnisation et de l'accord de confidentialité, Philippe Brun avait assuré que cela ne constituait "en aucun cas une reconnaissance de culpabilité", mais correspondait à "une indemnisation symbolique pour mettre un terme à un conflit de travail".
L'affaire de 2024 ne semble pas être celle remontées aux oreilles du PS puisque s'il est question de mauvaises relations professionnelles, il n'est pas fait mention de violences dans l'affaire.
12:02 - L'accusatrice de Philippe Brun aurait momentanément été sa compagne
Olivier Faure, patron du PS, a précisé les accusations qui visent le député Philippe Brun sur Franceinfo. "Il s'agit d'une collaboratrice qui aurait été sa compagne, qu'il a licenciée, et qui porte des accusations suffisamment graves, qui relèvent du droit pénal, violences, harcèlement". "La victime présumée parle de violences physiques", a-t-il précisé ainsi que de harcèlement et dépeint une situation impliquant un "emploi familial". En revanche, il n'est pas question de violences sexuelles. Pour rappel, Philippe Brun a assuré n'avoir "jamais été le compagnon" de son accusatrice.
11:40 - Olivier Faure assure n'avoir "aucune volonté d'éliminer Philippe Brun"
"Il n'y a aucune volonté de ma part d'éliminer Philippe Brun" de la primaire socialiste a assuré Olivier Faure ce matin sur Franceinfo, au lendemain de la suspension du député par le PS. "J'ai travaillé avec lui pendant des années et j'ai de l'estime pour son travail. J'ai de l'estime pour ce qu'il a apporté au Parti socialiste. Je trouvais que c'était intéressant de l'avoir dans la primaire", a ajouté le patron du parti au sujet du député de l'Eure. Il a toutefois dit "approuver" la décision du parti après qu'une ex-collaboratrice a accusé Philippe Brun de violences.
11:15 - De quelles violences Philippe Brun est-il accusé ?
Les accusations de violence émises par une ancienne collaboratrice à l'encontre de Philippe Brun concernent plusieurs types de faits : du "harcèlement", des "violences physiques" et "une situation d'emploi familial". Ce dernier point fait référence au fait que les députés ne sont pas autorisé à employer des membre de leur famille ou leur conjoint. Le député se défend de toutes les accusations et a déclaré au sujet de l'emploi familial n'avoir "jamais été le compagnon" de son accusatrice qui était, selon lui, "pacsée" avec quelqu'un d'autre.