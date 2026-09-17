Philippe Brun accusé de violences : le député se défend et contre-attaque… Ce que l'on sait de son ex-collaboratrice

Accusé de comportements violents à l'égard d'une ancienne collaboratrice, le député socialiste de l'Eure Philippe Brun a pris la parole mercredi soir pour "défendre son honneur" et pointer des incohérences et une instrumentalisation du dossier.

Le député de l'Eure Philippe Brun a été suspendu du Parti socialiste (PS) à titre conservatoire à l'issue d'un bureau national convoqué dans la matinée du mercredi 16 septembre. Ce bureau était convoqué pour valider les candidatures de la primaire socialiste, à laquelle l'élu était candidat, et a pris sa décision après avoir "été informé de faits susceptibles de relever d’une caractérisation pénale concernant le candidat Philippe Brun". Il s'agit d'"accusations de violence" émises par une ancienne collaboratrice du député.

Philippe Brun a publiquement pris la parole pour se défendre à l'occasion d'une conférence de presse organisée mercredi soir. "J'ai appris avec stupeur ma suspension à la primaire" et plus largement au parti et au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a-t-il commencé. Assurant ne pas connaître les faits qui lui sont reprochés et qui ont été rapportés au PS, il a pointé qu'à ce jour, "aucune plainte" n'a "été déposée à [s]a connaissance". Le parquet de Paris a effectivement indiqué à BFMTV ne pas avoir enregistré de plainte à ce jour et le parquet d'Evreux n'a pas communiqué davantage.

"La justice n'a pas été saisie, le PS s'y est substitué", a déploré Philippe Brun qui dit aujourd'hui "refuse[r] de [s]e laisser démolir par de fausses accusations", qui plus est "des accusations orales, non documentées". Souhaitant "défendre [s]on honneur", Philippe Brun a fait savoir qu'il déposait plainte et se tenait à disposition de la justice "pour livrer toutes les preuves" de son innocence ainsi que des "menaces" et du "harcèlement" qu'il dit subir de la part de son ancienne collaboratrice.

Décision surprise contre Philippe Brun

Le décision du PS est une surprise. Philippe Brun avait obtenu, selon lui, tous les parrainages nécessaires pour participer à la primaire PS et se rendait régulièrement dans les médias pour faire valoir ses propositions. Mais son parti a finalement écarté sa candidature après les accusations de violences d'une ancienne collaboratrice licenciée par le député en juin dernier pour faute grave. La direction du PS a précisé à l'AFP que les accusations concernant Philippe Brun portent sur trois registres : celui du "harcèlement", celui "des violences physiques" et celui de "l'emploi familial".

Ces accusations ont été portées à la connaissance du parti début juillet avec la saisie par l'accusatrice de deux instances, la Commission de la lutte contre le harcèlement et les discrimination et la Commission nationale des conflits. La direction du PS, qui ne pilote pas ces commissions, dit avoir été informé dans la soirée du mardi 15 septembre, à 23h50, par l'ex-collaboratrice.

Non seulement de saisir les instances du PS, l'ex-collaboratrice de Philippe Brun aurait également saisi le déontologue de l'Assemblée nationale en juin dernier selon les informations de BFMTV. Une source parlementaire aurait toutefois précisé qu'elle n'aurait ensuite pas répondu aux demandes d'éléments faites par le déontologue.

Philippe Brun a assuré quelques heures après sa suspension n'avoir jamais été mis au courant des accusations le visant, ni de la saisie des deux commissions. "J'ignore ce qui m'est reproché", a-t-il souligné indiquant n'avoir jamais "été entendu par les commissions du parti" et n'avoir donc pas pu se défendre face aux dires de son ancienne collaboratrice dont il assure n'avoir "jamais été le compagnon".

J'ai appris avec stupeur ce matin ma suspension conservatoire du Parti socialiste et mon interdiction de pouvoir me présenter à la primaire.



Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti de faits "pouvant être — Philippe Brun (@p_brun) September 16, 2026

Philippe Brun dénonce une exécution politique

Philippe Brun estime que "l'État de droit a été bafoué" par le PS qui a décidé de le suspendre avant même que la justice ait été saisie de l'affaire. Le député a aussi reproché à sa famille politique l'instrumentalisation de ce conflit pour le "tuer politiquement" à un moment stratégique : "Pourquoi ne pas m’avoir entendu alors que l’on me dit qu’une commission, je l’ignorais, a été saisie en juillet ?"

La suspension de Philippe Brun a effectivement été prononcée plus de deux mois après ces saisies et à un moment clé de la primaire socialiste. Elle a ainsi réduit à néant les chances du député de représenter le PS à la prochaine élection présidentielle : "Je suis candidat à la primaire, ayant été exclu de la primaire, je ne serai pas candidat à la présidentielle". S'il compte bien saisir la commission de résolution du Parti socialiste, la décision de celle-ci ne tombera cependant pas avant "six mois", ce qu'il regrette. Malheureusement, il n'y a "aucun moyen d'appel concret avant le premier tour de la primaire", a-t-il regretté.

Un précédent conflit entre Philippe Brun et une collaboratrice

Les détails des accusations visant Philippe Brun n'a pas été communiqué, mais une enquête du média d'investigation normand Le Poulpe indiquait en juillet dernier que des soupçons au sujet de l'emploi d'une conjointe planaient autour du député. Le journal écrivait que "de récents messages se rapportant à une rupture amoureuse brutale ou encore un récent licenciement" nourrissaient de telles suspicions. Pour rappel, les parlementaires ont l'interdiction d'employer leur conjoint en tant que collaborateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2017 sur la moralisation de la vie publique.

Ce ne serait pas la première fois que Philippe Brun serait confronté à des accusations venant d'une ancienne collaboratrice. En 2024, un enquête de média Le Poulpe en partenariat avec Médiapart avait révélé que le député avait été envoyé aux prud'hommes par une ancienne collaboratrice lui reprochant du harcèlement moral, un licenciement abusif et une exécution déloyale du contrat de travail. L'affaire avait fini par se régler à l'amiable et en toute confidentialité, mais selon Médiapart Philippe Brun avait indemnisé son ancienne collaboratrice, l'insoumise Lisa Moreau qui était aussi sa suppléante lors des élections législatives de 2022 pendant lesquelles l'alliance de la Nupes avait vu le jour. Au sujet de l'indemnisation et de l'accord de confidentialité, Philippe Brun avait assuré que cela ne constituait "en aucun cas une reconnaissance de culpabilité", mais correspondait à "une indemnisation symbolique pour mettre un terme à un conflit de travail".

L'affaire de 2024 ne semble pas être celle remontées aux oreilles du PS puisque s'il est question de mauvaises relations professionnelles, il n'est pas fait mention de violences dans l'affaire.

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