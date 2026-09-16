Philippe Brun accusé de violences : le PS pointe "des faits graves susceptibles de relever du pénal"

Le député socialiste de l'Eure Philippe Brun est accusé de comportements violents à l'égard d'une ancienne collaboratrice.

Le député de l'Eure Philippe Brun a été suspendu du Parti socialiste (PS) à titre conservatoire à l'issue d'un bureau national convoqué dans la matinée du mercredi 16 septembre. Ce bureau était convoqué pour valider les candidatures de la primaire, alors que la limite de dépôt des dossiers était fixée à hier.

Cette décision est une surprise, Philippe Brun avait obtenu, selon lui, tous les parrainages nécessaires pour participer à la primaire PS et se rendait régulièrement dans les médias pour faire valoir ses propositions. Mais son parti a finalement écarté sa candidature pour une raison qui n'a rien à voir avec la politique. Le bureau du PS a en effet voté sa suspension après "une saisine de la direction pour des faits graves susceptibles de relever du pénal". Selon les informations du Monde, il s'agirait de "faits en lien avec une ancienne collaboratrice du député socialiste". Franceinfo ajoute ce mercredi matin qu'il s'agirait d'accusations de violence, potentiellement sexiste et sexuelle.

J'ai appris avec stupeur ce matin ma suspension conservatoire du Parti socialiste et mon interdiction de pouvoir me présenter à la primaire.



Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti de faits "pouvant être — Philippe Brun (@p_brun) September 16, 2026

Le député se dit abasourdi par ces accusations. Il a assuré ce matin, dans un message posté sur X, avoir appris "avec stupeur" son exclusion du parti qui lui interdit de participer à la primaire socialiste pour la présidentielle 2027. Et de donner quelques éléments qui ont été porté à sa connaissance pour légitimer sa suspension : "Une ancienne collaboratrice que j'ai licenciée pour faute grave aurait saisi hier à 23h50 la direction du parti. J'ignore ce qui m'est reproché".

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