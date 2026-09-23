Philippe Brun : son recours rejeté et un "coup monté" dénoncé... Le point sur l'affaire et les accusations de violences

Exclu à titre conservatoire du PS en raison d'accusation de violences, Philippe Brun a vu son recours rejeté par la justice. Il a toutefois déposé plainte et a dénoncé un "coup monté" imputé au camp d'Olivier Faure.

La candidature de Philippe Brun à la primaire du Parti socialiste (PS) est définitivement rejetée. Suspendu à titre conservatoire du parti à la rose le mercredi 16 septembre après que des accusations de violence le visant ont été remontées au bureau national du PS, le député a déposé un référé contre le parti afin d'obtenir sa réintégration et de pouvoir participer à la primaire. Son recours a cependant été rejeté ce mercredi 23 septembre par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que "la mesure conservatoire de suspension décidée à l'égard de monsieur Philippe Brun n'est pas constitutive d'un trouble manifestement illicite" puisque "aucune violation flagrante des statuts du Parti socialiste n'est caractérisée".

Après l'échec de son recours, Philippe Brun n'a plus aucune chance de participer à la primaire du PS dont le premier tour est prévu durant le week-end du 9 et 10 octobre. Sauf si le bien fondé de la décision du PS est remis en question par un autre moyen. Lors de l'examen du référé, Philippe Brun et son avocat ont souligné que personne du bureau national du PS n'était au courant des faits reprochés, des dates ou de l'identité de l'accusatrice le jour où la suspension. Et ce mercredi, le député va jusqu'à dénoncer un "coup monté" mis en place par le camp d'Olivier Faure. Il s'appuie sur une information du Canars enchaîné selon laquelle l'appel reçu par le PS la veille de la validation des candidatures à la primaire socialiste pour faire part des accusations de violences concernant le député n'aurait pas été émis par la plaignante, mais par la directrice de cabinet d'Olivier Faure.

De quoi Philippe Brun est-il accusé ?

La suspension de Philippe Brun du PS et sa mise à l'écart de la primaire ont été décidée lors de la réunion du bureau national du PS visant à valider les candidatures à la primaire socialiste. La direction du parti expliquait alors avoir "été informée de faits susceptibles de relever d’une caractérisation pénale concernant le candidat Philippe Brun", plus précisément d'"accusations de violence" émises par une ancienne collaboratrice que le député a licencié pour faute grave. Les accusations portent sur trois registres : celui du "harcèlement", celui "des violences physiques" et celui de "l'emploi familial".

Le Canars enchainé a remis en cause l'origine de l'appel ayant mis en cause l'élu. Selon le journal, ce n'est pas la plaignante qui aurait appelé la direction du PS, mais la directrice du cabinet d'Olivier Faure.

Philippe Brun n'était pas au courant des accusations formulées en juillet

L'annonce de sa suspension a été une surprise pour Philippe Brun qui assurait avoir obtenu tous les parrainages nécessaires pour participer à la primaire PS et se rendait régulièrement dans les médias pour faire valoir ses propositions. L'élu assure n'avoir jamais été informé des accusations portées contre lui avant son exclusion du parti. "J'ignore ce qui m'est reproché", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le 16 septembre, indique simplement que les accusations venaient d'une ancienne collaboratrice licenciée et dont il n'avait "jamais été le compagnon".

Les accusations de l'ex-collaboratrice ont pourtant été portées à la connaissance du parti début juillet avec la saisie par l'accusatrice de deux instances, la Commission de la lutte contre le harcèlement et les discrimination et la Commission nationale des conflits. La direction du PS, qui ne pilote pas ces commissions, dit n'avoir été informée que dans la soirée du mardi 15 septembre, à 23h50, par l'ex-collaboratrice. Non seulement de saisir les instances du PS, l'ex-collaboratrice de Philippe Brun aurait également saisi le déontologue de l'Assemblée nationale en juin dernier selon les informations de BFMTV. Une source parlementaire aurait toutefois précisé qu'elle n'aurait ensuite pas répondu aux demandes d'éléments faites par le déontologue.

Si le PS et l'Assemblée avait été saisie, ce n'était pas le cas de la justice puisque Philippe Brun indiquait le 16 septembre "aucune plainte" n'avait été déposée contre lui, ni au parquet de Paris, ni à celui d'Evreux. "La justice n'a pas été saisie, le PS s'y est substitué", déplorait Philippe Brun disant "refuse[r] de [s]e laisser démolir par de fausses accusations", qui plus est "des accusations orales, non documentées".

Philippe Brun a depuis annoncé déposer plainte pour "dénonciations calomnieuses" afin que la justice se saisissent de l'affaire. Il assurait dès les 16 septembre se tenir à disposition on de la justice "pour livrer toutes les preuves" de son innocence ainsi que des "menaces" et du "harcèlement" qu'il dit avoir subi de la part de son ancienne collaboratrice.

Philippe Brun dénonce une exécution politique

Philippe Brun estime que "l'État de droit a été bafoué" par le PS qui a décidé de le suspendre avant même que la justice ait été saisie de l'affaire. Le député a aussi reproché à sa famille politique l'instrumentalisation de ce conflit pour le "tuer politiquement" à un moment stratégique : "Pourquoi ne pas m’avoir entendu alors que l’on me dit qu’une commission, je l’ignorais, a été saisie en juillet ?"

La suspension de Philippe Brun a effectivement été prononcée plus de deux mois après ces saisies et à un moment clé de la primaire socialiste. Elle a ainsi réduit à néant les chances du député de représenter le PS à la prochaine élection présidentielle : "Je suis candidat à la primaire, ayant été exclu de la primaire, je ne serai pas candidat à la présidentielle". S'il compte bien saisir la commission de résolution du Parti socialiste, la décision de celle-ci ne tombera cependant pas avant "six mois", ce qu'il regrette. Malheureusement, il n'y a "aucun moyen d'appel concret avant le premier tour de la primaire", a-t-il regretté.

Un précédent conflit entre Philippe Brun et une collaboratrice

Les détails des accusations visant Philippe Brun n'a pas été communiqué, mais une enquête du média d'investigation normand Le Poulpe indiquait en juillet dernier que des soupçons au sujet de l'emploi d'une conjointe planaient autour du député. Le journal écrivait que "de récents messages se rapportant à une rupture amoureuse brutale ou encore un récent licenciement" nourrissaient de telles suspicions. Pour rappel, les parlementaires ont l'interdiction d'employer leur conjoint en tant que collaborateurs depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2017 sur la moralisation de la vie publique.

Ce ne serait pas la première fois que Philippe Brun serait confronté à des accusations venant d'une ancienne collaboratrice. En 2024, un enquête de média Le Poulpe en partenariat avec Médiapart avait révélé que le député avait été envoyé aux prud'hommes par une ancienne collaboratrice lui reprochant du harcèlement moral, un licenciement abusif et une exécution déloyale du contrat de travail. L'affaire avait fini par se régler à l'amiable et en toute confidentialité, mais selon Médiapart Philippe Brun avait indemnisé son ancienne collaboratrice, l'insoumise Lisa Moreau qui était aussi sa suppléante lors des élections législatives de 2022 pendant lesquelles l'alliance de la Nupes avait vu le jour. Au sujet de l'indemnisation et de l'accord de confidentialité, Philippe Brun avait assuré que cela ne constituait "en aucun cas une reconnaissance de culpabilité", mais correspondait à "une indemnisation symbolique pour mettre un terme à un conflit de travail".

L'affaire de 2024 ne semble pas être celle remontées aux oreilles du PS puisque s'il est question de mauvaises relations professionnelles, il n'est pas fait mention de violences dans l'affaire.

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