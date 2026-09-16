Présidentielle 2027 : scandale autour de la primaire du PS, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 16 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 214 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Philippe Brun suspendu de la primaire du PS

Coup de tonnerre dans la course à la présidentielle 2027 côté socialiste. Alors que les candidatures à la primaire du PS venaient d'être annoncées mardi, le député de l'Eure Philippe Brun, qui affirmait avoir réuni tous les parrainages nécessaires pour concourir, a été suspendu à titre conservatoire du Parti socialiste ce mercredi matin et exclu à titre conservatoire de son groupe à l'Assemblée nationale. En cause : des accusations portées par une ancienne collaboratrice qu'il avait licenciée pour faute grave, portant sur trois registres selon la direction du PS, à savoir le "registre du harcèlement", "des violences physiques" et "l'emploi familial". Le parti justifie sa décision au nom de "la défense des droits des femmes" et de "l'exemplarité", tout en rappelant ne pas vouloir "se substituer aux instances et juridictions compétentes". De son côté, l'élu dit avoir appris sa mise à l'écart avec "stupeur" et assure : "Je ne connais pas ces faits. J'ignore ce qui m'est reproché. Je n'ai pas été entendu par les commissions du parti."

Cinq candidats en lice, un débat en vue

Sans Philippe Brun, ce sont finalement cinq personnalités qui s'affronteront pour représenter la gauche socialiste et démocrate à l'élection présidentielle 2027 : Olivier Faure, Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann et Ségolène Royal. Le premier tour de cette primaire se tiendra les 9 et 10 octobre, le second les 17 et 18 octobre, seuls les militants du PS étant appelés à voter. LCI a annoncé l'organisation d'un débat entre les cinq prétendants le mercredi 23 septembre à 20h40. Et ce climat agite aussi les Écologistes : leur secrétaire nationale Marine Tondelier, créditée de seulement 4 à 5% dans les sondages, doit prochainement accoucher et suspendre sa campagne. Sa camarade Sandrine Rousseau réclame, elle, "un vote des militants écologistes" après la primaire socialiste, jugeant qu'"on ne peut pas rester dans un grand écart comme ça".

La flambée des carburants s'invite dans la campagne présidentielle

Sur fond de flambée des prix à la pompe, liée selon l'exécutif à la guerre au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement "sa totale mobilisation" sur l'approvisionnement et la maîtrise des prix, alors qu'environ 10% des stations connaissent des difficultés. A l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, la porte-parole Maud Bregeon a affirmé que le gouvernement ne fermait pas la porte à de nouvelles aides, sans en préciser le calendrier ni le contenu. Plusieurs candidats en profitent d'ores et déjà pour exposer leurs solutions : Bruno Retailleau propose la suppression des certificats d'économie d'énergie, évoquant un résultat de "à peu près 8,50 euros par plein", tandis que Fabien Roussel réclame une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie et menace d'appeler à "de grandes mobilisations dans la rue" si le gouvernement "n'entend pas" la colère, prévenant : "Plus nous serons nombreux dans la rue, plus le gouvernement devra prendre conscience que s'il n'agit pas, la colère va exploser."