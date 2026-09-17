Présidentielle 2027 : Le Pen prête à faire tomber Lecornu avant l'élection, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 17 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 213 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Lecornu annonce un effort budgétaire de 54 milliards d'euros

Dans un entretien accordé au Figaro, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi de finances pour 2027, évoquant un "effort budgétaire d'environ 54 milliards d'euros, dans la stabilité fiscale". Il justifie ce "redressement important" par la nécessité de "refroidir considérablement le moteur des dépenses qui augmentent inexorablement chaque année". Le chef du gouvernement alerte aussi sur la dérive des comptes sociaux : sans mesures correctives, prévient-il, "les dépenses de la Sécurité sociale seraient en hausse de 22 milliards d'euros". Il pointe également le poids croissant de la dette, qui obligera l'État à "trouver 10 milliards d'euros supplémentaires" l'an prochain à cause de la remontée des taux d'intérêt liée au contexte géopolitique. Sans économies, "le déficit 2027 dépasserait les 6,5% du PIB", affirme-t-il, rappelant que le freinage des dépenses de l'Assurance maladie a permis de commencer à limiter ce choc, "mais il faut le poursuivre".

Le Pen menace de voter la censure sur le budget

En tête de tous les sondages pour la présidentielle 2027, créditée de 33 à 35% des intentions de vote au premier tour selon Ipsos-BVA, loin devant ses poursuivants Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe (15 à 17%), Marine Le Pen considère qu'elle peut très bien envisager de faire tomber le gouvernement avant l'élection d'avril. Et de hausser le ton face à Sébastien Lecornu. Sur LCI, la candidate du Rassemblement national a prévenu : "Moi je ne m'interdis rien" concernant un éventuel vote d'une motion de censure contre le gouvernement sur la présentation du budget. Elle a précisé que sa décision dépendra "si le gouvernement utilise le 49.3 ou pas le 49.3", tout en assurant : "Nous ne ferons rien qui puisse aggraver la situation de la France et notamment la situation budgétaire de la France." Elle a toutefois prévenu qu'il y avait "de très grandes chances" qu'elle vote contre le texte du budget, "car je suis en désaccord avec l'intégralité des politiques" du gouvernement.

Macron réunit les chefs de partis face aux crises internationales

Face à la "dégradation rapide" de la situation internationale, entre guerre en Ukraine et tensions dans le détroit d'Ormuz, Emmanuel Macron a convié ce vendredi à 10h30 les chefs des partis représentés au Parlement, ou leur candidat à l'élection présidentielle 2027, pour évoquer les "conséquences en France sur la sécurité et l'énergie". Gabriel Attal, Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Fabien Roussel, François Bayrou et Marine Tondelier, qui doit accoucher dans les prochains jours, ont confirmé leur présence, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon seront représentés.