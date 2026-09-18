Réunion de Macron à l'Elysée : des informations confidentielles sur les guerres et la crise de l'énergie dévoilées aux chefs de partis

Emmanuel Macron a convié les représentants des partis politiques à l'Elysée ce vendredi pour une réunion sur "la dégradation rapide de la situation internationale" et ses "conséquences en France". Voici ce qu'il va leur dire.

C'est une réunion convoquée au pied levé par Emmanuel Macron. Le président de la République a convié les chefs des partis représentés au Parlement, ou leur candidat à la présidentielle 2027, à une rencontre au format "Saint-Denis" pour évoquer la "dégradation rapide de la situation internationale" et ses "conséquences en France sur la sécurité et l'énergie" à l'Elysée ce vendredi 18 septembre, à partir de 10h30. Une invitation émise la veille pour le lendemain, signe de l'urgence de la situation.

La plupart des partis ont accepté l'invitation d'Emmanuel Macron et vont être représentés par leur candidat à la présidentielle. Gabriel Attal est présent pour Renaissance, Raphaël Glucksmann pour Place publique, Olivier Faure pour le PS, Fabien Roussel pour le PCF, Marine Tondelier pour les Ecologistes et Bruno Retailleau pour Les Républicains. Edouard Philippe, qui a écourté un déplacement de campagne à Angers, est également de la partie au nom d'Horizons. Le RN et LFI participent aussi à la rencontre, mais ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne sont attendus à l'Elysée. Le parti d'extrême droite doit être représenté par son président Jordan Bardella et la formation insoumise doit l'être par son coordinateur national Manuel Bompard.

D'autres formations politiques dépourvues de candidat aux ambitions présidentielles ont aussi été conviées comme le MoDem, qui devrait être représenté par François Bayrou, et le groupe indépendant Liot. Pour terminer, les deux présidents des chambres du Parlement ont été invités : Gérard Larcher pour le Sénat et Yaël Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale, mais seule la seconde doit honorer l'invitation.

Iran, Ukraine, budget 2027... Ce que va dire Emmanuel Macron aux partis politiques

Plusieurs sujets doivent être abordés durant la rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs de partis politiques, à commencer par la guerre en Iran, qui fait rage depuis le début de l'année et a de lourdes conséquences sur l'économie et le prix de l'énergie en France, ainsi que la guerre en Ukraine et la menace russe qui se fait plus présente après les récentes incursions en Europe. Le chef de l'Etat compte aussi évoquer le budget 2027 qui doit être présenté par le gouvernement au tout début de l'automne au Parlement et dont l'adoption s'annonce complexe.

Le budget 2027 doit tenir compte des difficultés économiques causées par la guerre en Iran et proposer des solutions aux Français, tout en tenant l'objectif de réduire - ou du moins de ne pas aggraver - le déficit. Le tout dans un contexte de campagne électorale à sept mois de l'élection présidentielle.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron "veut partager les informations aux responsables des partis qui sont amenés à diriger le pays dans quelques mois", explique un proche aux Echos. Il souhaite que "tout le monde ait le même niveau d'informations quant aux décisions qu'il faudra prendre à l'avenir", a ajouté une autre source au Parisien.

C'est pourquoi "les autorités militaires et les services de renseignements partageront des informations en la possession du chef de l'Etat", a fait savoir l'Elysée. Les représentants du renseignement intérieur et extérieur, du renseignement militaire, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le directeur général de l'énergie sont donc conviés à la réunion.

Une des dernières réunions d'Emmanuel Macron avant la fin de son mandat

Cette réunion à l'Elysée s'annonce comme l'une des dernières organisées par Emmanuel Macron avant la fin de son mandat. Le président de la République cherche donc à réaffirmer son rôle de chef de l'Etat et à se présenter comme un "garant du débat public" en donnant toutes les clés aux candidats à sa succession. En retrait sur les sujets nationaux, Emmanuel Macron s'impose encore un fois sur la politique internationale qu'il souhaite et essaye de "reconnecter l'agenda international aux préoccupations des Français". "Ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous finit toujours par peser sur notre quotidien", a affirmé le locataire de l'Elysée le 16 septembre sur X avec des entretiens avec les dirigeants du Moyen-Orient sur le détroit d'Ormuz et l'acheminement du pétrole.

Dernières mises à jour

13:17 - Bruno Retailleau estime qu'il "faut agir" contre la hausse des prix du carburant Bruno Retailleau s'est aussi exprimé à la fin de la réunion à l'Elysée. "On nous a avertis que les conséquences énergétiques [des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient] seront vraisemblablement durables", a-t-il déclaré confirmant les propos de Fabien Roussel. Le président de LR a également dit avoir proposé des mesures sur le carburant, comme l'annulation des certificats d'économie d'énergie et une révision du barème kilométrique pour l'impôt sur le revenu. Il estime qu'il "faut agir" face au risque durable d'envolée des prix et appelle à "ne pas rester sans ne rien faire". 11:34 - Emmanuel Macron s'exprimera à l'issue de la réunion Le président Emmanuel Macron prendre la parole à l’issue de la réunion qui se tient actuellement à l’Élysée avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement ou les candidats à la présidentielle. La réunion devant durer environ 2h30, une prise de parole est attendue autour de 13 heures, selon les informations de France Télévisions. 11:31 - "Tout le monde se doit de répondre présent" à la réunion d'Emmanuel Macron La totalité des partis politiques ont répondu présent à l'invitation d'Emmanuel Macron, une chose que François Bayrou, patron du MoDem, estime normale : "Quand le président de la République demande aux chefs de parti de venir le rencontrer (...), tout le monde se doit de répondre présent". "On est dans un temps de bouleversement et d'extrême danger pour la géopolitique" dans "une Europe qui se cherche et dans notre pays avec la menace de crise très grave", a déclaré l'allié d'Emmanuel Macron à la presse. 11:27 - Fabien Roussel juge "urgent" de sortir de la crise énergétique mondiale Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a également pris la parole à son arrivée à l'Elysée et déclaré vouloir interpeller le président de la République sur "la crise énergétique mondiale" dont il est "urgent" de sortir. "Il y a urgence à prendre des mesures fortes et rapides pour baisser le prix de l'énergie, l'essence, le gaz, mais aussi l'électricité. La crise énergétique ne se résoudra pas seulement en autarcie, il faut aussi pouvoir peser sur les guerres qui se mènent, tant sur le front ukrainien que là-bas au Moyen-Orient", a poursuivi le candidat communiste à la présidentielle. 11:23 - Jordan Bardella demande une "baisse des taxes sur le carburant" avec la réunion à l'Elysée Jordan Bardella a répondu présent à l'invitation d'Emmanuel Macron pour le RN, qui n'est pas représenté par la candidate à la présidentielle Marine Le Pen. Le président du parti d'extrême droite s'est rendu à l'Elysée en compagnie d'Eric Ciotti, son allié de l'UDR et a estimé que "la situation est grave et préoccupante sur le plan international". Il a indiqué être venu "demander au gouvernement la baisse des taxes sur le carburant" dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et en Ukraine, estimant que "le gouvernement ne semble pas avoir pris la mesure des souffrances qui sont celles de la France du travail et des millions d'automobilistes".

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Emmanuel Macron a convié les chefs des partis politiques représentés au Parlement pour une réunion à l'Elysée ce vendredi 18 septembre. La rencontre doit d'articuler autour de la "dégradation rapide de la situation internationale" et de ses "conséquences en France sur la sécurité et l'énergie".