Présidentielle 2027 : Macron prévient les candidats sur une menace grandissante, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 18 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 212 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Macron alerte sur l'intensification de la menace russe

Réuni à l'Élysée ce vendredi avec les principaux candidats et chefs de partis en vue de l'élection présidentielle 2027, Emmanuel Macron a dressé un tableau alarmant de la situation internationale. Le président a affirmé que "la menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée", citant l'attaque d'un train près de la frontière polonaise, l'attentat déjoué au drone explosif à l'aéroport de Leipzig ou encore des incursions dans l'espace aérien de l'Otan. Il a prévenu devant la presse que ces attaques ne resteront "pas sans réponse". Sur le front économique, le chef de l'État a rappelé que les prix "historiques" à la pompe découlent "intégralement" des guerres en cours et de la fermeture persistante du détroit d'Ormuz. Pour tenter d'apaiser la crise, Emmanuel Macron a annoncé la convocation prochaine d'un G7 consacré aux "sujets énergétiques", espérant aussi la libération de stocks stratégiques et une accélération du stockage de gaz au niveau européen.

Carburants : les candidats sortent frustrés de l'Élysée

À la sortie de la réunion, les chefs des oppositions se sont dits déçus. Jordan Bardella, accompagné d'Éric Ciotti, a regretté un rendez-vous sans résultat concret sur le pouvoir d'achat : "La question du pouvoir d'achat a été malheureusement balayée", a-t-il estimé, réclamant toujours une baisse de 50% des taxes sur les carburants. Même sentiment à gauche : Raphaël Glucksmann a jugé que l'exécutif n'avait "pas encore la conscience de la gravité de la situation", évoquant une situation "socialement explosive", tandis que Manuel Bompard a réclamé un plafonnement des prix des carburants et un encadrement des marges des distributeurs. Marine Tondelier, elle, a plaidé pour un dispositif dédié aux "très gros rouleurs" et aux "très précaires". Seul Bruno Retailleau a tempéré, avertissant que "les conséquences énergétiques risquent d'être durables" tout en jugeant impossible de "rester sans rien faire".

Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle 2027

Sans surprise, Éric Zemmour a officialisé sur BFMTV hier soir sa candidature à la présidentielle 2027, assurant vouloir "sauver la France du grand remplacement". Le président de Reconquête a détaillé une mesure phare axée sur l'immigration : il souhaite expulser les chômeurs étrangers en situation régulière après un an sans emploi, estimant qu'"un étranger ne doit pas peser sur les finances publiques". Cette annonce intervient alors que la primaire du bloc central s'intensifie, entre Édouard Philippe, qui devance actuellement Gabriel Attal dans les sondages, et Bruno Retailleau, qui a lui promis de lancer prochainement un chatbot dédié à son programme pour répondre aux questions des internautes. Avec cette nouvelle candidature, la campagne continue de se densifier à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027.