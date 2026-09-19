Philippe Brun écarté de la primaire du PS : le député va porter plainte pour "dénonciation calomnieuse"

Le député de l'Eure, Philippe Brun, a annoncé mercredi 16 septembre 2026 son intention de porter plainte pour "dénonciation calomnieuse" après avoir été écarté de la primaire coorganisée par le Parti socialiste et Place publique. Il conteste les accusations de violences qui le visent et dénonce, par la voix de ses avocats, une manœuvre politique.

Écarté de la primaire et suspendu à titre conservatoire par le Parti socialiste après des accusations de violences formulées par une ancienne collaboratrice, le député de l'Eure annonce son intention de porter plainte, révèle BFMTV samedi 19 septembre 2026. Dans un communiqué, ses avocats précisent que la plainte sera déposée pour "dénonciation calomnieuse".

Philippe Brun "conteste avec la plus grande fermeté" les faits qui lui sont reprochés, qualifiés de "vagues et non étayés" par ses avocats. Ceux-ci soulignent que l'ancienne collaboratrice à l'origine des accusations a été licenciée pour faute grave en juin 2026, un élément qu'ils invoquent pour contester le bien-fondé de la mise à l'écart du député.

Les avocats de Philippe Brun dénoncent des "rivalités internes" au PS

Les avocats du député avancent par ailleurs la thèse d'un règlement de comptes politique. Selon eux, leur client serait la cible de "rivalités internes au Parti socialiste". Ils accusent certains membres du parti d'avoir exploité une dénonciation qu'ils estiment mensongère afin d'écarter une voix dissonante. Cette interprétation reste, à ce stade, celle de la seule défense du parlementaire.

La direction du PS justifie, de son côté, cette suspension à titre conservatoire. Sur BFMTV, Olivier Faure a expliqué avoir eu connaissance de faits susceptibles de relever du pénal et estimé que cette décision était "la seule possible". Cette mesure interne au parti ne préjuge pas d'une éventuelle décision de justice sur les accusations que Philippe Brun continue de contester.

Une candidature à la primaire officialisée fin juin

Cette mise à l'écart intervient dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle de 2027. La primaire dont Philippe Brun vient d'être écarté est organisée conjointement par le Parti socialiste et Place publique. Le député avait officialisé sa candidature dès le 30 juin, avec une ligne centrée sur les ouvriers, les employés et le pouvoir d'achat.

Au micro de RMC, il disait vouloir "réveiller le Parti socialiste" et présentait sa démarche comme une "candidature d'idées", axée sur la question des salaires et le renouvellement de sa formation politique.