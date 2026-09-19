Manifestations contre la présomption d'usage des armes : l'appel à la vigilance de Laurent Nuñez

Laurent Nuñez a demandé aux préfets une "particulière vigilance" face aux rassemblements prévus en France contre la proposition de loi sur la présomption d'usage des armes par les forces de l'ordre.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé samedi 19 septembre aux préfets et aux forces de sécurité intérieure une "particulière vigilance" face aux risques de débordements lors des rassemblements prévus ce week-end en France contre la proposition de loi sur la présomption d'usage des armes par les forces de l'ordre.

Dans un télégramme adressé aux autorités consulté par BFMTV, le ministre souligne que ces mobilisations, bien que principalement organisées par des associations et des syndicats, pourraient être émaillées d'incidents en raison de la participation prévisible de "membres de la mouvance radicale d'ultragauche". Il rappelle également que ces cortèges coïncident avec les Journées européennes du patrimoine, nécessitant une attention accrue sur la sécurisation des bâtiments publics.

150 organisations contestent "les violences d'État"

Une centaine de marches, sous la bannière "Stop aux violences d'État", sont recensées à travers le pays ce samedi et ce dimanche, avec un point de départ prévu dimanche à 14h00 place de la République à Paris. Plus de 150 organisations, dont des collectifs locaux et des partis politiques de gauche comme le Parti socialiste, Les Écologistes et La France insoumise, ont signé l'appel contestant ce texte qui instaure une présomption de légitime défense pour les policiers et gendarmes.

Adoptée par l'Assemblée nationale le 7 juillet dernier et en attente d'un examen au Sénat, la mesure est vivement dénoncée par ses opposants qui y voient un "permis de tuer" et un recul de l'État de droit. Une pétition hébergée sur le site de l'Assemblée nationale a recueilli 730 000 signatures avant d'être classée en juillet par la commission des Lois.