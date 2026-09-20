"Saint-Pierre-et-Miquelon est français" : Macron répond aux visées expansionnistes de Trump

Emmanuel Macron a affirmé samedi 19 septembre que Saint-Pierre-et-Miquelon était "français" et "attaché à la France", en réponse à une carte publiée par Donald Trump. En déplacement dans l'archipel, le chef de l'État doit y recevoir dimanche le Premier ministre canadien Mark Carney.

L'appartenance de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France est "une évidence", a affirmé Emmanuel Macron dès son arrivée dans l'archipel samedi soir. Le président réagissait à la publication par Donald Trump d'une carte montrant la région recouverte du drapeau américain, rapporte BFMTV le 20 septembre. Il a rappelé que ce territoire de l'Atlantique Nord était "français" et "attaché à la France", au début d'une visite de deux jours.

"On ne va pas l'affirmer tous les matins parce que des gens ont des idées étranges", a poursuivi le chef de l'État. Situé à quelques kilomètres des côtes canadiennes, l'archipel se trouve dans une région au cœur des ambitions américaines, sur fond de menaces d'annexion du Canada et de tensions commerciales.

Une rencontre avec Mark Carney pour envoyer "un message fort"

Emmanuel Macron doit accueillir dimanche à Saint-Pierre le Premier ministre canadien Mark Carney. Il s'agira de la première visite d'un chef de gouvernement canadien dans l'archipel. "Ça envoie un message fort", a déclaré le président français. Cette rencontre fait suite au déplacement du dirigeant canadien à Strasbourg, jeudi, où il a acté un rapprochement avec l'Union européenne. Donald Trump a réagi en menaçant de nouvelles sanctions.

Le dossier du Groenland sera également présent en arrière-plan de la visite. Après l'annonce, vendredi, d'un accord de sécurité entre Washington et le Danemark concernant ce territoire, Emmanuel Macron a salué une évolution susceptible de réduire les tensions : "La souveraineté danoise est respectée, le droit international est respecté."

L'énergie et la pêche au cœur des échanges

Face à la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, Emmanuel Macron cherche à diversifier les approvisionnements européens et compte notamment sur le Canada, important producteur d'hydrocarbures. Il souhaite que davantage de gaz naturel liquéfié canadien soit acheminé vers la façade atlantique afin d'alimenter l'Europe.

Les relations avec Ottawa sont également déterminantes dans le domaine de la pêche. Les élus locaux attendent des avancées sur les quotas, tandis qu'un différend persiste concernant la délimitation du plateau continental. Emmanuel Macron a dit vouloir ouvrir "une nouvelle page", tout en rappelant les difficultés apparues en 1992, année charnière pour la pêche à la morue.

Des annonces attendues sur le logement, le port et les moyens militaires

Les habitants attendent également des réponses sur la vie chère, le déclin démographique et la montée des eaux. La deuxième phase du déplacement du village de Miquelon nécessitera 25 millions d'euros. Une douzaine de maisons ont déjà été construites sur un terrain situé en hauteur. La réhabilitation du port de Saint-Pierre, dont certains quais menacent de s'effondrer, figure parmi les autres dossiers prioritaires.

Le président a également annoncé de prochaines mesures concernant les moyens militaires, alors que le remplacement du patrouilleur vieillissant se fait attendre. L'archipel compte par ailleurs sur le secteur spatial pour diversifier son économie, avec une station Galileo déjà en place et des annonces attendues de la part des entreprises Skynopy et Look Up.