"C'est dangereux" : Ségolène Royal accuse Raphaël Glucksmann de jouer le jeu du RN

Ségolène Royal a tenté de décrédibiliser la candidature de Raphaël Glucksmann à la présidentielle 2027 en le traitant de "stagiaire" inexpérimenté et en critiquant sa stratégie qui conduirait, selon elle, à la victoire de l'extrême droite.

"Le stagiaire ne peut pas gagner une élection présidentielle". Ségolène Royal ne mâche pas ses mots, ni ne cache ce qu'elle pense de Raphaël Glucksmann. Les deux politiques sont candidats à la primaire socialiste en vue de l'élection présidentielle 2027, mais l'eurodéputé apparaît comme le favori du scrutin et la personnalité de la mouvance sociale-démocrate en mesure d'obtenir le meilleur score dans la course à l'Elysée, selon les sondages. Une analyse que ne partage pas l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007.

"Vous ne pouvez pas gagner une élection présidentielle quand vous ne connaissez pas la France, les gens ne veulent pas d'un Macron bis". "Vous ne mettez pas un stagiaire à la tête d'une entreprise. C'est dangereux. Les Français veulent des responsables expérimentés qui ont des bilans positifs. Ils ne veulent pas recommencer comme avec Macron et sa méconnaissance du peuple et du pays profond, qui nous a menés à tant de brutalités, tant de mépris et au déclin", a déclaré Ségolène Royal dans les colonnes de Libération le dimanche 20 septembre.

La socialiste a aussi pointé ce qu'elle considère être l'inexpérience de son rival : "Il n'a jamais géré quoi que ce soit dans sa vie, il n'a pas de métier d'origine", or "pour diriger un pays, il faut déjà avoir un métier ou avoir dirigé ne serait-ce qu'une collectivité locale ou une structure étatique et obtenu des résultats concrets positifs". Filant la métaphore du stagiaire, Ségolène Royal a encore estimé sur BFMTV que "le temps viendra peut-être" pour une candidature solide de Raphaël Glucksmann à la présidentielle "quand il aura fait ses preuves" en matière de politique nationale.

Glucksmann signerait "l'avènement du RN" selon Royal

La seule femme candidate à la primaire socialiste n'a pas seulement taclé son adversaire sur son bagage politique, mais l'a aussi étrillé sur sa stratégie en vue de la présidentielle. Selon elle, le PS pourrait être amené à "disparaître" s'il était représenté par Raphaël Glucksmann à la présidentielle. Comment ? A cause d'une alliance entre le PS et le camp macroniste qu'elle croit possible en cas de victoire du cofondateur de Place publique à la primaire.

"Au premier tour, on va aller grappiller au centre et à droite, et puis si on est trop faible pour faire barrage à LFI, on ira s'allier avec le candidat macroniste dès le premier tour contre des ministères et des circonscriptions ", a indiqué Ségolène Royal cherchant à décrire la stratégie supposée de son adversaire. Cette option affaiblirait la gauche socialiste et signerait l'avènement du RN d'après ses prédictions : "Les sociaux-démocrates mous qui avancent des propositions libérales pour plaire à la droite s'effondreront et Marine Le Pen aura un boulevard".

Ségolène Royal critiquée par le camp Glucksmann et sermonnée par le PS

Après l'attaque de Raphaël Glucksmann, Ségolène Royal a défendu sa propre candidature se présentant à l'inverse comme une femme d'"expérience" : "Femme socialiste, j'ai fait mes preuves dans l'exercice difficile du commandement démocratique local, national et international". Quant à sa stratégie à la présidentielle en cas de victoire à la primaire socialiste, elle est également l'opposé de celle prêtée au social-démocrate. La socialiste promet une "ligne mitterrandiste" pour rassembler toute la gauche socialiste, voire toute la gauche "sans sectarisme", et s'élargir au second tour sur le même socle.

Avec ses sorties, Ségolène Royal s'est attirée les critiques du camp de Raphaël Glucksmann et même un procès en hypocrisie par ceux qui ont déterré de précédents rapprochements avec Emmanuel Macron. Le sénateur Alexandre Ouizille a par exemple souligné qu'en 2024 Ségolène Royal s'était dite disponible pour Matignon ou prête à rejoindre le gouvernement de Michel Barnier. D'autres, comme le député Sacha Houlié s'est attaqué à la socialiste en remettant l'expérience politique qu'elle dit avoir en plus de Raphaël Glucksmann. Lui n'a pas encore répondu au tacle de sa rivale.

Trop tard, fallait vous coordonner un minimum dans le clan Glucksmann pic.twitter.com/n4RN9fdn9i — stefano palombarini (@StefPalomba) September 20, 2026

Mais plus que le camp de Raphaël Glucksmman, c'est le PS qui a rappelé Ségolène Royal à l'ordre. Le président de la commission d'organisation de la primaire socialiste, Patrick Mennucci, a "fermement" demandé à la candidate "de revenir à une attitude respectueuse à l'égard du processus démocratique de la primaire ainsi qu'à tous à se conformer à un esprit de camaraderie" dans un communiqué. L'homme a rappelé que les candidats de la primaire se sont engagés à respecter une charte "qui impose un comportement éthique et interdit les attaques personnelles" et que Ségolène Royal y est contrevenue en formulant des "moqueries inadmissibles" contre le fondateur de Place publique.