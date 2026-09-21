Macron au 20 Heures de TF1 et France 2 : prix du carburant, guerres... Ce que compte dire le chef de l'Etat

Emmanuel Macron accordera une interview aux journaux télévisés de TF1 et de France 2 ce jeudi 24 septembre. Les crises internationales et la hausse des prix du carburant seront au cœur de l'entretien.

Emmanuel Macron donne un nouveau rendez-vous aux Français. Le président de la République sera à l'affiche des journaux télévisés de 20 heures de TF1 et de France 2 le jeudi 24 septembre. Il répondra aux questions de Gilles Bouleau et de Caroline Roux sur plusieurs sujets, mais principalement sur la situation internationale avec les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient et sur leurs conséquences sur le quotidien des Français. La hausse des prix du carburant étant l'effet le plus pesant sur l'économie française.

Emmanuel Macron s'était déjà publiquement exprimé sur ses sujets le vendredi 18 septembre à l'issue d'une réunion à l'Elysée lors de laquelle il avait partagé des informations confidentielles avec l'ensemble des forces politiques. Il avait alors fait le point sur la situation face à la menace "hybride" russe et concernant le détroit d'Ormuz ainsi que l'approvisionnement en carburants. Il avait insisté sur les mesures déployées par la France se "protéger" des ingérences et des offensives russes ainsi que pour rouvrir le détroit maritime et trouver de nouvelles voix d'approvisionnement en carburant afin de "réduire nos dépendances".

Des annonces de mesures sur la hausse des prix du carburant ?

Face à la hausse des prix du carburant, la colère des Français gronde et les politiques de gauche comme de droite demandent des mesures immédiates pour faire baisser les tarifs, notamment une baisse des taxes. Emmanuel Macron ne devrait pas échapper à une question sur le sujet, mais les chances pour qu'il prenne une telle mesure sont minces. Le gouvernement a fermement rejeté cette option, comme l'a répété le ministre de l'Economie Roland Lescure, ce lundi 21 septembre. Ce dernier a déjà indiqué qu'une baisse des taxes sur les carburants représenterait des pertes dans les recettes de l'Etat qui devraient être rattrapées ailleurs par des hausses de taxes sur d'autres produits ou des hausses d'impôts. Par ailleurs, toutes les mesures ayant trait au budget s'avèrent délicates à l'heure de l'examen du budget 2027 pour lequel les débats s'annoncent compliqués.

Le chef de l'Etat a toutefois promis des mesures d'accompagnement face à la hausse avec des aides ciblées qui vont être "évaluées et, si nécessaire, adaptées". Il pourrait préciser la mise en place ou l'extension de ces aides et expliquer pourquoi d'autres mesures comme une baisse des taxes ne sont pas envisagées.

Des accords avec des dirigeants étrangers face aux crises internationales ?

Les guerres et leurs conséquences sur le prix de l'énergie et des carburants seront au cœur de l'interview d'Emmanuel Macron. D'autant qu'entre sa précédente conférence de presse et son interview, le chef de l'Etat multiplie les rencontres avec les autres dirigeants. Il s'est entretenu avec le Premier ministre canadien, avec qui il a annoncé un "rapprochement" dans plusieurs secteurs, le dimanche 20 septembre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il doit échanger avec Donald Trump ce lundi 21 septembre en marge de l'Assemblée des Nations-Unies et doit profiter de son séjour à New York pour s'entretenir avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants du Moyen-Orient dont le président iranien au sujets des crises internationales. Autant que discussions qui pourraient donner lieu à des accords et des mesures évoquées par Emmanuel Macron lors de son interview sur TF1 et France 2.

IA, conflit avec Trump... D'autres sujets abordés par Emmanuel Macron ?

L'interview d'Emmanuel Macron pourrait être l'occasion d'évoquer d'autres sujets comme les relations qui semblent s'être refroidies entre la France et les Etats-Unis. Le chef de l'Etat a lancé plusieurs piques à son homologue américain lors de sa dernière conférence de presse le présentant comme responsable du conflit en Iran et donc, indirectement, de la hausse des prix de l'énergie. Donald Trump, de son côté, a menacé le territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon dans son dernier projet expansionniste regroupant toute l'Amérique du Nord sous le drapeau américain. Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé l'appartenance de territoire ultra-marin à la France face à ces "idées étranges".

Autre sujet sur lequel Emmanuel Macron pourrait être interrogé : l'intelligence artificielle. Lors de son passage à New York, le président de la République a prévu de rencontrer les principaux acteurs mondiaux de l'intelligence artificielle. La France souhaite que ce domaine soit davantage pris en compte dans les enceintes internationales.