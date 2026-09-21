Présidentielle 2027 : Royal sermonnée après avoir traité Glucksmann de stagiaire, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 21 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 209 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Royal recadrée pour ses attaques contre Glucksmann

À un peu plus de sept mois du premier tour de la présidentielle 2027, la primaire socialiste s'est enflammée ce week-end. Sur BFMTV, Ségolène Royal a qualifié son rival Raphaël Glucksmann de "stagiaire en politique" qui "n'a jamais géré quoi que ce soit dans sa vie", mettant en avant sa propre expérience d'ancienne députée, de ministre et présidente de région. Lundi, la commission d'organisation de la primaire, présidée par Patrick Mennucci, a réagi fermement : elle a rappelé à l'ordre l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007, dénonçant des "moqueries inadmissibles" qui "dépassent le simple cadre politique". Le communiqué exige que Ségolène Royal "revienne à une attitude respectueuse" et appelle chacun "à se conformer à un esprit de camaraderie". Sur franceinfo, Raphaël Glucksmann a rétorqué avec ironie: "Je n'ai aucune ambition d'être 'stagiaire' auprès des gens qui font de la politique de cette manière", ajoutant qu'il n'a "pas quémandé des postes depuis 45 ans" auprès d'Emmanuel Macron. Il a aussi prédit que son adversaire "ne gagnera absolument pas cette primaire" en agissant ainsi.

Attal accélère et assure qu'il n'y a pas de favori au centre

Chez Renaissance, Gabriel Attal a voulu marquer les esprits en officialisant lundi la nomination de ses deux directeurs de campagne pour l'élection présidentielle 2027 : l'ancienne ministre Agnès Pannier-Runacher et le député Paul Midy. Lors d'une conférence de presse, l'ancien Premier ministre a assuré ne pas vouloir "ralentir" mais au contraire "accélérer" et "réveiller" une campagne que "tant veulent endormir" pour gérer une avance dans les sondages, en visant sans le nomme Edouard Philippe. Il a également annoncé la constitution d'un réseau de 1000 référents locaux, promettant de faire "campagne partout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au 2 mai 2027 et à la victoire". Interrogé sur son rival direct au sein du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal a estimé qu'"il n'y a plus de favori" pour représenter ce camp, contrairement à la situation il y a un an, tout en se disant toujours disposé à participer à une primaire pour désigner un candidat commun.

Le gouvernement sous pression avant deux réunions à Matignon

Face à la flambée des prix des carburants, qualifiée par Gabriel Attal de crise "la plus difficile depuis les années 1970", Sébastien Lecornu a présidé lundi deux réunions à Matignon, l'une consacrée à l'approvisionnement, l'autre à l'accompagnement des Français. Le patron de Renaissance a proposé que l'État écrive directement au million et demi de Français éligibles à une aide mais qui ne l'ont pas demandée, tout en fustigeant les oppositions qui, selon lui, "mentent aux Français" en réclamant des baisses de taxes. À gauche, Manuel Bompard (LFI) a dénoncé un gouvernement "enfermé dans un déni de réalité" et réclamé l'"état d'urgence sociale", tandis qu'Emmanuel Maurel, candidat à la primaire socialiste, a proposé un "grand emprunt national pour décarboner". Le communiste Fabien Roussel a lui accusé l'exécutif de vouloir "taper 6 milliards d'euros dans les poches des retraités" avec le budget porté par Sébastien Lecornu.