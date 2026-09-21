Rencontre entre Macron et Trump : un échange houleux sur des sujets explosifs

Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump ce lundi soir à New York. Un entretien lors duquel seront forcément abordés plusieurs sujets sensibles.

Donald Trump et Emmanuel Macron s'apprêtent à se rencontrer ce lundi 21 septembre 2026. Le rendez-vous est prévu à New York, aux États-Unis, sur les coups de 17h35, heure locale, soit 23h35 en France. Situation internationale tendue oblige, les deux présidents aborderont à cette occasion bon nombre de sujets sensibles. Mais c'est la guerre en Ukraine qui devrait être avant tout au cœur de cette rencontre au sommet.

Et l'entourage d'Emmanuel Macron a déjà fait savoir que le chef de l'État français ne comptait pas y aller par quatre chemins. La discussion se fera "en toute franchise", apprend-on, avec comme objectif pour Emmanuel Macron d'"orienter [Donald Trump] vers les bonnes décisions", notamment en ce qui concerne le maintien de "l'effort de soutien à l'Ukraine" et le renfort de "la pression à exercer sur la Russie", relaie Le Figaro. Rappelons qu'Emmanuel Macron défendra à l'occasion de cet entretien avec Donald Trump la voix des Européens qui réclament aux États-Unis des garanties de sécurité, afin d'éviter une nouvelle attaque russe après un potentiel cessez-le-feu.

Tensions entre Emmanuel Macron et Donald Trump ces derniers jours

Reste à savoir si la "franchise" d'Emmanuel Macron sera appréciée par son homologue américain... Et ce, d'autant plus après la mise au point opérée par Emmanuel Macron ce week-end depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Aux côtés du Premier ministre canadien, le locataire de l'Élysée a affiché l'unité du Canada, de la France et des Européens, ainsi que la "souveraineté des nations".

Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, cher voisin @MarkJCarney !



Moment historique. Première visite officielle dun Premier ministre canadien sur cette terre française dAmérique du Nord.



Dans un monde en crise, notre amitié est une force. Nous affirmons ensemble pic.twitter.com/fO8c1xm0IL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2026

Un message directement adressé à Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, le patron de la Maison-Blanche n'a cessé de faire part de ses envies d'annexer le Canada pour en faire le 51e État des États-Unis. Dernièrement, Donald Trump avait également publié une nouvelle carte sur laquelle toute la région, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, apparaissait aux couleurs des États-Unis. Samedi soir, Emmanuel Macron, de passage dans l'archipel français situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, a tenu à rappeler que le territoire était bien "français" et "attaché à la France". Et de tacler Donald Trump : "On ne va pas [l']affirmer tous les matins parce que des gens ont des idées étranges ou disent des choses étranges."