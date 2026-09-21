Rencontre entre Macron et Trump : un échange houleux sur des sujets explosifs
Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump ce lundi soir à New York. Un entretien lors duquel seront forcément abordés plusieurs sujets sensibles.
Donald Trump et Emmanuel Macron s'apprêtent à se rencontrer ce lundi 21 septembre 2026. Le rendez-vous est prévu à New York, aux États-Unis, sur les coups de 17h35, heure locale, soit 23h35 en France. Situation internationale tendue oblige, les deux présidents aborderont à cette occasion bon nombre de sujets sensibles. Mais c'est la guerre en Ukraine qui devrait être avant tout au cœur de cette rencontre au sommet.
Et l'entourage d'Emmanuel Macron a déjà fait savoir que le chef de l'État français ne comptait pas y aller par quatre chemins. La discussion se fera "en toute franchise", apprend-on, avec comme objectif pour Emmanuel Macron d'"orienter [Donald Trump] vers les bonnes décisions", notamment en ce qui concerne le maintien de "l'effort de soutien à l'Ukraine" et le renfort de "la pression à exercer sur la Russie", relaie Le Figaro. Rappelons qu'Emmanuel Macron défendra à l'occasion de cet entretien avec Donald Trump la voix des Européens qui réclament aux États-Unis des garanties de sécurité, afin d'éviter une nouvelle attaque russe après un potentiel cessez-le-feu.
Tensions entre Emmanuel Macron et Donald Trump ces derniers jours
Reste à savoir si la "franchise" d'Emmanuel Macron sera appréciée par son homologue américain... Et ce, d'autant plus après la mise au point opérée par Emmanuel Macron ce week-end depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Aux côtés du Premier ministre canadien, le locataire de l'Élysée a affiché l'unité du Canada, de la France et des Européens, ainsi que la "souveraineté des nations".
Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon, cher voisin @MarkJCarney !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2026
Moment historique. Première visite officielle dun Premier ministre canadien sur cette terre française dAmérique du Nord.
Dans un monde en crise, notre amitié est une force. Nous affirmons ensemble pic.twitter.com/fO8c1xm0IL
Un message directement adressé à Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, le patron de la Maison-Blanche n'a cessé de faire part de ses envies d'annexer le Canada pour en faire le 51e État des États-Unis. Dernièrement, Donald Trump avait également publié une nouvelle carte sur laquelle toute la région, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon, apparaissait aux couleurs des États-Unis. Samedi soir, Emmanuel Macron, de passage dans l'archipel français situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, a tenu à rappeler que le territoire était bien "français" et "attaché à la France". Et de tacler Donald Trump : "On ne va pas [l']affirmer tous les matins parce que des gens ont des idées étranges ou disent des choses étranges."