Rencontre entre le pape et Bally Bagayoko : "Il ne porte pas les lignes politiques qui sont les nôtres mais...", confie un cadre LFI

À l'occasion de la venue du pape Léon XIV au Stade de France pour une veillée de prière avec 80 000 jeunes, le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, rencontrera le souverain pontife.

La venue du pape Léon XIV en France met l'Hexagone en ébullition. Alors que la messe géante sur la place de la Concorde et les Champs-Élysées devrait probablement se disputer la place de l'image à retenir du passage du pape en France, avec sa venue à Lourdes, ce vendredi 25 septembre, le pape Léon XIV se rendra dans un premier temps à Saint-Denis, pour une veillée de prière organisée au Stade de France, devant pas moins de 80 000 jeunes.

Selon les informations du Parisien, à l'occasion de sa venue dans la commune qui abrite la dernière demeure des rois de France, à savoir la basilique cathédrale Saint-Denis, le pape Léon XIV devrait rencontrer le maire insoumis et musulman de la ville, Bally Bagayoko, ainsi que les autorités territoriales. Un entretien que Le Parisien qualifie de "secret" et ce, justifie-t-on parmi les invités, "pour des raisons de sécurité".

"C'est normal" d'écouter le pape Léon XIV

Alors que La France insoumise est connue pour son laïcisme, la rencontre entre l'un de ses maires les plus en vue et le pape Léon XIV en personne soulève quelques interrogations parmi les détracteurs. "Le pape est un chef d'État", balaye toutefois auprès du Parisien un cadre des insoumis. "Il ne porte pas les lignes politiques qui sont les nôtres, mais il fait bouger la doctrine de l'Église sur l'intelligence artificielle, sur l'écologie, sur les migrants", remarque-t-il. Et de conclure : "On le lit, il peut être un point d'appui. C'est normal de l'écouter."

Le rendez-vous se présentera qui plus est sous la forme d'un "temps d'accueil républicain". Il ne devrait durer que quelques dizaines de minutes et aura lieu juste avant la veillée, directement au Stade de France. Outre Bally Bagayoko, le président PS du département, Stéphane Troussel, le député communiste Stéphane Peu, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse (LR), ont été conviés par l'évêque de Saint-Denis, Étienne Guillet. Tous ont été invités à assister par la suite en tribune à la veillée de prière du pape. À noter toutefois que certains députés insoumis de Seine-Saint-Denis ont fait savoir qu'ils n'avaient pas été conviés à l'événement.