Présidentielle 2027 : Philippe se paye Attal "l'immature", les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 22 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 208 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Bloc central : Edouard Philippe tacle sévèrement Gabriel Attal

A sept mois du premier tour de la présidentielle 2027, la bataille du bloc central s'envenime. Dans un livre à paraître mercredi, "Le Crépuscule des princes", le président d'Horizons Edouard Philippe fustige Gabriel Attal, qui se dit "meilleur en campagne" que lui, selon des propos relayés par l'AFP: "Amusant, mais aussi très, très immature (...) Il a gagné quelles campagnes ? Trois campagnes législatives, dans les Hauts-de-Seine, avec l'étiquette macroniste." De son côté, le candidat Renaissance martèle vouloir "accélérer" et "réveiller" sa campagne plutôt que la ralentir, et a présenté ses deux responsables de programme, Agnès Pannier-Runacher et Paul Midy.

Primaire socialiste : l'éviction de Philippe Brun envenime la gauche

Le duel interne à la gauche vire à la crise ouverte. Exclu à titre conservatoire du Parti socialiste et écarté de la primaire de la gauche démocratique et sociale après des accusations de violence qu'il conteste, le député de l'Eure Philippe Brun a saisi la justice pour obtenir sa réintégration. Le tribunal judiciaire de Paris rendra sa décision ce mercredi à 10h. Sur RTL, l'élu a dénoncé "l'esprit de ces magouilleurs du parti socialiste" et assuré : "Je ne sais pas ce qui les a amenés à vouloir me tuer." Le candidat à l'élection présidentielle 2027 Jérôme Guedj a lui aussi jugé, sur CNews, que "l'éviction de Philippe Brun de la primaire socialiste a été brutale". Guedj s'en est également pris aux échanges entre Ségolène Royal et Raphaël Glucksmann, qualifié de "stagiaire" par son adversaire, y voyant "une chamaillerie de cour de récré" alors que les cinq candidats seront départagés les 9 et 10 octobre.

Carburants : Bercy dévoile de nouvelles aides et une "règle d'or" sur la TVA

Le gouvernement a préparé une série de nouveaux dispositifs pour amortir la flambée des prix des carburants, un sujet devenu central de la présidentielle 2027. Six ministres, dont Maud Bregeon, Roland Lescure et David Amiel, doivent détailler des mesures destinées aux ménages, aux entreprises et aux secteurs les plus exposés. Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut aussi inscrire dans le budget 2027 une "règle d'or" établissant que les surplus éventuels de TVA liés à la hausse des prix soient "restitués" aux Français. Résultat des courses jusqu'ici: les recettes fiscales sur les carburants ont en réalité reculé de 407 millions d'euros depuis février par rapport à l'an dernier, la baisse de consommation atteignant même 30% entre le 11 et le 20 septembre. Cette "règle d'or" a aussitôt été critiquée par la cheffe des députés LFI Mathilde Panot, qui a lâché devant la presse, sur BFMTV: "Ce nouveau tour de magie est insupportable".