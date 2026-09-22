Discours de Macron à l'ONU : "Ce n'est pas un concours d'éloquence", le président veut de l'action

Emmanuel Macron doit s'exprimer, sans doute pour la toute dernière fois en tant que président français, à la tribune des Nations unies ce mardi 22 septembre.

À l'occasion de la session ordinaire annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français, Emmanuel Macron, doit prononcer un discours qui pourrait rester dans l'histoire comme son dernier, après deux mandats à la tête de la France. Pour autant, l'heure ne serait pas au bilan, alors qu'Emmanuel Macron dispose encore de huit mois devant lui avant de passer la main. C'est en tout cas ce que l'on veut croire dans son entourage, dont Public Sénat se fait l'écho.

Si l'organisation de l'ONU est mise à mal par certains grands États membres (États-Unis, Russie et Chine), Emmanuel Macron resterait convaincu que le cadre onusien est le seul qui permet d'obtenir des avancées notables sur bon nombre de sujets. Ce mardi après-midi, heure de New York, Emmanuel Macron prendra donc la parole depuis la tribune de l'ONU.

D'après le palais de l'Élysée, le discours devrait aborder plusieurs sujets comme la guerre, que ce soit en Ukraine, mais aussi à Gaza, un an après la reconnaissance de la Palestine par 11 pays occidentaux à l'initiative, entre autres, de Paris. Il sera question, dans ce dossier, de "montrer que notre détermination est intacte en dépit de la dégradation de la situation sur le terrain, de la multiplication des provocations israéliennes, et de l'absence de processus politique ou de reconstruction à Gaza", avance le palais présidentiel.

Un discours d'Emmanuel Macron à l'ONU différent sur la forme ?

La guerre en Iran sera, bien sûr, également au programme, avec notamment la question des enjeux énergétiques. Sur ce point, la France défendra les politiques de décarbonisation, d'électrification ainsi que le verdissement comme moyen de reprendre le contrôle. Outre la crise énergétique et les guerres, Emmanuel Macron profitera de sa prise de parole à l'ONU pour mettre sur la table l'épineuse question de l'intelligence artificielle (IA), mais aussi la réforme de l'aide au développement ou encore la protection de l'enfance sur Internet.

Quant à la forme du discours proposé par Emmanuel Macron à l'ONU, l'Élysée promet du changement. La prise de parole du président sera portée sur le pragmatisme et l'efficacité, assure-t-on à Public Sénat. "Le temps des discours structurants est passé. Aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire, ce n'est pas un grand discours de doctrine mais d'exposer concrètement les points sur lesquels nous pouvons agir tous ensemble", confie le palais présidentiel. Et d'insister : "Le discours à l'assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas un grand oral ou un concours d'éloquence, ce n'est pas exercice de khâgneux, c'est l'exposé de ce que nous voulons faire, pour de vrai." Gardons toutefois en tête que le rôle de l'Assemblée générale de l'ONU est surtout consultatif, et que c'est surtout le Conseil de sécurité qui prend les décisions.