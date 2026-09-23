Macron à l'ONU s'emporte contre Israël : "Un spectacle qui nous fait honte à tous", la vidéo de son discours

"Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? Jamais !" Emmanuel Macron a tenu son dernier discours à la tribune des Nations unies mardi 22 septembre. Il a notamment pointé le gouvernement de Benjamin Netanyahou, le peu de considération pour les Palestiniens et la solution à deux Etats.

À l'occasion de la session ordinaire annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU, le président français, Emmanuel Macron, a prononcé un discours qui devrait rester dans l'histoire comme son dernier, après deux mandats à la tête de la France. Pour autant, l'heure n'était pas au bilan, avait averti la présidence avant le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Durant près de 30 minutes, le président de la République a appelé à l'action. "Le discours à l'Assemblée générale de l'ONU, ce n'est pas un grand oral ou un concours d'éloquence, ce n'est pas exercice de khâgneux, c'est l'exposé de ce que nous voulons faire, pour de vrai", avait encore prévenu l'Élysée, dont Public Sénat se faisait l'écho.

C'est ainsi qu'Emmanuel Macron s'en est vivement pris à Donald Trump ou encore Benyamin Netanyahou. Dénonçant le "retour de l'impérialisme" et "la loi de la jungle", Emmanuel Macron a appelé à ne "rien céder". "Notre devoir est de nous tenir droit aux côtés des Nations unies", a-t-il estimé, en fervent défenseur de l'ONU, qu'il a décrite comme "une maison commune qui réunit les peuples libres, égaux".

Emmanuel Macron applaudi à l'ONU

Le président français a profité de l'occasion pour repositionner la France comme acteur incontournable de la scène internationale. Emmanuel Macron a ainsi fait part de "l'engagement de [s]on pays à agir, avec chacun d'entre vous, pour renouveler les conditions de l'action multilatérale", mais également pour "faire la démonstration que nous sommes plus forts, plus efficaces, mieux capables de faire face ensemble aux défis communs". Il a ensuite appelé à ne pas "accepter le nouvel ordre de l'impunité que certains voudraient bâtir", se posant lui-même en défenseur du droit international et des humanitaires.

Accusant certains États de vouloir "se substituer au peuple pour changer tel régime ou changer tel système" et, en réalité, de ne parvenir qu'à plonger "ces États dans des chaos plus grands encore", Emmanuel Macron a suscité de nombreux applaudissements. Dans son viseur, les États-Unis ou encore Israël. Des accusations qui lui ont permis de mettre en avant "l'initiative franco-mexicaine d'encadrement du droit de veto en cas d'atrocités de masse". Un texte à présent soutenu par 128 États membres.

"La honte !" Macron s'emporte sur la situation en Palestine

Enfin, sur le front des conflits, Emmanuel Macron a appelé au "respect de la souveraineté" au Liban, mais aussi à la "souveraineté" des Palestiniens. "Certains se flattent d'une paix prétendue mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires", a-t-il tancé, à l'endroit du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il a également déploré la situation à Gaza comme en Cisjordanie et regrette que la reconnaissance de la Palestine par la France et d'autres pays occidentaux n'ait pas eu le poids politiques escompté : "J’entends le cynisme de certains, 'reconnaissance de papier, regardez la réalité'. Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza ? Certains se flattent d’une paix prétendue. Mais cette paix n’a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? Jamais !" a lancé le président français. Il a aussi critiqué les agissements israéliens en Cisjordanie en affirmant que le Hamas n'était pas actif sur ce territoire où siège l'Autorité palestinienne.

Emmanuel Macron a fustigé les décisions du gouvernement israélien : "C'est construire chaque jour l'impossibilité d'un projet qui est le respect des droits légitimes du peuple palestinien à exister. Mais c'est en même temps les conditions même de la sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et pour son peuple. Sécurité à laquelle nous sommes attachés, sécurité à laquelle nous sommes attachés".

Quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactif face à Gaza ? Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous ? pic.twitter.com/RMoYlwZ6Cq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

"L'absurdité grotesque des propos d'Emmanuel Macron est sidérante", a réagi le bureau du Premier ministre Benyamin Nétanyahou, qui doit prononcer jeudi un discours devant l'instance internationale.

La guerre en Ukraine et en Iran

Le président français a ensuite abordé le volet consacré à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a fait part du soutien "sans faille" de Paris à Kiev, tout en plaidant pour une négociation "utile" entre Kiev et Moscou. Alors que dans cette guerre la question de la sécurité alimentaire est sur la table, le chef de l'État a plaidé en faveur d'un "moratoire sur la mer Noire, qui permettra de libérer les céréales".

Du côté de la guerre en Iran, le président a défendu l'idée que la réouverture du détroit d'Ormuz était "une priorité" pour rétablir le commerce mondial d'hydrocarbures.

De l'IA au climat, de nombreux combats communs à mener

Emmanuel Macron a plus globalement ensuite invité à "réconcilier le Nord et le Sud", plaidant pour la "réouverture des dialogues sur nos histoires communes" et un "commerce mondial plus efficace et plus équitable". Autre combat commun à mener pour le bien de tous, le président français a encouragé "à ne pas dévier" des accords de Paris 2015, pointant que nous sommes tous, sur la planète, d'ores et déjà victimes du réchauffement climatique.

Enfin, autre menace mondiale actuelle : l'intelligence artificielle était au programme du discours d'Emmanuel Macron à l'ONU. Refusant que deux États, à savoir la Chine et les États-Unis, puissent "décider de tout", il a convié "tous les États souverains attachés à leur indépendance" à se regrouper pour "développer un modèle de frontière open source" à partager.

Dernières mises à jour