Débat de la primaire PS : les temps forts à revivre, Royal bousculée

Les candidats à la primaire PS ont débattu sur LCI ce mercredi 23 septembre. Une possible alliance avec la France insoumise a mis le feu aux poudres, mais d'autres sujets ont aussi mis Ségolène Royal en difficulté.

L'ESSENTIEL

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09:25 - L'emploi du terme génocide pour parler de Gaza a divisé De nouveau, Olivier Faure et Ségolène Royal se sont opposés à Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann. Pour les deux premiers, l'armée israélienne commet un génocide à Gaza. "On verra face à l’Histoire. Tous ceux qui ne veulent pas parler de génocide, ça a un poids", a avancé Olivier Faure. Cette séquence a particulièrement marqué lorsque Ségolène Royal a déclaré à Raphaël Glucksmann "si les mots sont importants, il faut parler de génocide" et que le député n'a pas répondu, laissant un blanc. Il a finalement évoqué la Cour pénale internationale privilégiant "crime de guerre et "crime contre l'humanité".

09:20 - La question de l'alliance avec LFI a échauffé les esprits Une possible alliance avec LFI aux prochaines élections législatives a été évoquée lors du débat des candidats de la primaire PS. Olivier Faure et Ségolène Royal ont fait face à Jérôme Guedj et Raphaël Glucksmann. "Jean-Luc Mélenchon brutalise le débat public, il clive en permanence. Il faut être clair et net. Aucune alliance. Jamais", a exprimé Raphaël Glucksmann face à Olivier Fort qu'il a estimé que "le danger vient d'abord de l'extrême droite". "Nous aurons besoin dans l’hémicycle de retrouver les forces de gauche. Nous votons à 80 % avec La France insoumise, nous aurons besoin de ces convergence", a-t-il ajouté. Jérôme Guedj a déploré la "complaisance" à l'égard de Jean-Luc Mélenchon : "Vous vous glissez dans la soumission à LFI". Des propos qui ont mis en colère Ségolène Royal "Ça suffit ! C’est n’importe quoi, je ne suis soumise à personne". "Pour être majoritaire, vous allez faire alliance avec les gens de droite. Il ne faut pas tromper les électeurs : on sent déjà des rapprochements", a-t-elle à son tour reproché.

09:02 - Ségolène Royal a concentré les attaques Ségolène Royal a été au centre des attaques de ses adversaires lors du débat des candidats de la primaire du PS. Deux sujets ont particulièrement cristallisé : la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient. Elle a notamment estimé qu'il fallait "aider l'Ukraine à obtenir une paix juste et durable". Elle a déploré que "certains nous disent qu'on n'a pas le droit de parler de paix, sinon on est traité de poutinolâtre". Raphaël Glucksmann est alors monté au créneau insistant sur le fait que Vladimir Poutine "n'a aucune intention de négocier" avec les Européens et a appelé à "résister, aider les Ukrainiens parce que c'est notre première ligne de défense". Par ailleurs, Ségolène Royal défend l'utilisation du terme "génocide" pour la situation à Gaza. Elle a avancé sur le sujet que "la montée de l'antisémitisme n'est pas due à Israël" mais "aux actuels dirigeants" du pays, et donc il faudrait "plus de voix israéliennes et juives pour dire que ce qui se passe" à Gaza "est intolérable". Jérôme Guedj a répliqué face à ce qu'il a jugé être "une injonction "incroyable" : "Dire que c'est aux Juifs de se justifier du gouvernement israélien, c'est essentialiser le conflit", a-t-il déclaré. Il a été rejoint par Raphaël Glucksmann, qui a estimé que c'est "avec ce type de discours qu'à la fin on se retrouve avec un père et ses enfants qui marchent dans la rue et qui se font traiter de génocidaires juste parce qu'ils ont une kippa". Ségolène Royal a également accusé l’eurodéputé de vouloir aller "jusqu’à Moscou". "Vous me confondez avec Napoléon, un autre stagiaire", a alors ironisé Raphaël Glucksmann, en référence à une récente attaque de Ségolène Royal.

23/09/26 - 23:52 - Les candidats s'engagent tous à soutenir le vainqueur de la primaire FIN DU DIRECT - Après un débat houleux sur une potentielle alliance avec LFI, les candidats ont tous assuré qu'ils soutiendraient, quoi qu'il arrive, le ou la vainqueur(e) de cette primaire du Parti socialiste et de Place publique.

23/09/26 - 23:34 - Vif débat autour d'une alliance avec les insoumis de Jean-Luc Mélenchon Les candidats à la primaire sont désormais questionnés sur une potentielle alliance avec Jean-Luc Mélenchon. "Nous devons nous définir nous-mêmes. Notre conviction, c’est qu’on peut arriver au second tour et battre Marine Le Pen. Il y a bien sûr un problème avec LFI", reconnaît Emmanuel Maurel, qui s'interroge toutefois sur une autre alternative que pourrait avoir la gauche en cas de passage de l'extrême droite. "Je ne préconise pas de se tourner vers la droite", estime-t-il. Pour Jérôme Guedj, il ne faut pas d'alliance avec LFI. Il attaque alors Olivier Faure, qui s'était allié avec les insoumis au moment des élections législatives de 2024 : il faut "être cohérent". Le ton monte ensuite entre Olivier Faure et Raphaël Glucksmann. "Il n’y aura pas d’alliance entre Place Publique et LFI. C’est une évidence. Nous ramènerons vers nous des millions de Français qui ne veulent pas voter pour LFI", insiste Raphaël Glucksmann, alors qu'Olivier Faure revenait sur leurs divergences au moment des législatives en 2024, affirmant qu'"il n’y a pas de gauche irréconciliable". Pour Ségolène Royal, "c'est au Parti socialiste de refonder la gauche".

23/09/26 - 23:05 - Peut-on annuler la dette de la France ? Pour Ségolène Royal, la dette "angoisse le peuple français car tous les jours, il est culpabilisé", ce qui est "inacceptable". La candidate à la primaire du PS estime qu'il "faut faire des économies". Et d'énumérer plusieurs pistes : des économies "sur les aides aux entreprises qui ne sont pas justifiées, sur les réformes sur le fonctionnement de l’État et de la superposition des strates administratives". L'État comme les entreprises publiques doivent absolument commencer par "réduire leur train de vie", juge-t-elle. Emmanuel Maurel estime que "ce n’est pas qu’on dépense trop ! C’est qu’on ne produit pas assez en France et qu’on ne répartit pas assez nos richesses". Olivier Faure, lui, affirme que "la dette que nous avons aujourd’hui est liée à la politique d’Emmanuel Macron" et qu'il serait possible de la recouvrer. Souhaitant abroger la réforme Borne sur la retraite, il évoque également la taxe Zucman.

23/09/26 - 22:32 - Comment augmenter le niveau de vie des Français et leur salaire ? Après le carburant et les guerres, place à la question délicate des salaires et du niveau de vie des Français. Pour Emmanuel Maurel, "il faut indexer les salaires sur l’inflation". Favorable à l'encadrement du foncier, mais pas des loyers, le candidat dit refuser de "ne viser que les riches", mais veut toutefois une redistribution des richesses. De son côté, Ségolène Royal estime que la promesse d'augmenter les bas salaires est une "arnaque" : "Les prix vont continuer à augmenter, des petites entreprises ne vont pas le supporter." Celle qui veut un blocage des prix sur les produits de première nécessité plaide également pour une remise à plat des aides aux entreprises. Raphaël Glucksmann prend ensuite la parole et dénonce : "On devient une rentocratie, un pays d'héritiers". Lui veut taxer les méga-héritages supérieurs à 500 000 euros et n'hésite pas à appeler à retrouver l'ADN de la Révolution française. Pour Olivier Faure, il faut un sSmic à 1 700 euros net et "un bouclier logement, pour qu’il n’y ait personne qui doive dépenser plus de 30% de ses revenus pour se loger" dans le parc privé. Enfin, Jérôme Guedj veut faire plus pour les logements sociaux, mais propose également "une mutuelle publique qui serait gérée par la Sécurité sociale".

23/09/26 - 21:54 - Conflit israélo-palestinien : qu'en pensent les candidats ? Ségolène Royal met le feu aux poudres Jérôme Guedj se dit favorable à la solution à deux États, mais estime qu'elle est "impossible en raison de la politique nationaliste et colonialiste de Benyamin Netanyahou" à Gaza. S'il appelle à "faire pression" sur le gouvernement israélien, il reproche toutefois à LFI d'importer le conflit israélo-palestinien "sur le territoire de la République". "J'en veux à ces gens qui l'entretiennent", lance-t-il. Pour sa part, Emmanuel Maurel regrette que Paris n'ait pas réagi "plus rapidement" sur la question du "génocide palestinien". Dans son viseur, Emmanuel Macron, qui n'a, selon lui, "pas eu le courage de François Mitterrand" et a "tardé reconnaître l'État de Palestine". Ségolène Royal récupère ensuite la parole. Si le 7-octobre ne pas pas être oublié, elle estime qu'on ne pas non plus tolérer "ce qui se passe à Gaza". La candidate n'hésite pas à parler de génocide. Ségolène Royal appelle ensuite les juifs à dénoncer les actes du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Des propos qui suscitent l'ire de Raphaël Glucksmann et de Jérôme Guedj. "On n’a pas demandé aux Français musulmans de se désolidariser des attentats de Daech, ça va à l’encontre de l’universalisme républicain", lance ce dernier. Et Raphaël Glucksmann d'enchaîner : "Il faut faire attention à ce qu’on dit, ce n’est pas aux Juifs de dénoncer Netanyahou. Je dénonce Netanyahou car je suis révolté par ce qu’il fait à Gaza." Pour Ségolène Royal, il faut reconnaître le génocide" puisque les mots sont si importants. Olivier Faure reste prudent, mais remarque que "pour faire cesser les malheurs, il faut parfois commencer par mots". Et Emmanuel Maurel de balayer : "Le message universaliste, c’est ce qui nous permet de vivre ensemble. Un candidat issu de la famille socialiste est en mesure de porter ce message-là."

23/09/26 - 21:44 - Olivier Faure appelle à avoir la même force sur la question palestinienne que sur le dossier ukrainien Estimant que Vladimir Poutine veut "tester l'Europe" afin de "voir notre réaction", le patron du PS, Olivier Faure, affirme que "nous devons lui montrer que nous allons réagir via la résistance ukrainienne". Et de poursuivre sur les Palestiniens : "Il faut que nous ayons cette même force pour la question palestinienne." Olivier Faure défend alors l'idée de "suspendre les échanges avec les colonies israéliennes".

23/09/26 - 21:34 - Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj s'en prennent à Ségolène Royal Reprenant la parole sur la guerre en Ukraine, Ségolène Royal attaque de front Raphaël Glucksmann et sa volonté de partir en guerre. "Vous avez dit un jour, il faut aller jusqu’à Moscou !" tacle-t-elle. Et Raphaël Glucksmann de répondre, visiblement amusé : "Vous avez confondu avec Napoléon, je pense !" Et d'enchaîner : "Encore un autre stagiaire !" en référence aux récents propos de Ségolène Royal le visant. Dans la foulée, Jérôme Guedj attaque à son tour Ségolène Royal à qui il reproche de ne pas avoir mentionné plus tôt la présence de l'Ukraine dans les négociations, ce qui offusque la candidate : "Je ne te permets pas de dire ça." Et Jérôme Guedj de remarquer : "Cette élection présidentielle [en France], c'est un enjeu pour les Russes !"