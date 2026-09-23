Débat de la primaire du PS : une première confrontation houleuse entre les candidats ?

Les candidats à la primaire du PS participent à leur premier débat en vue du scrutin socialiste ce mercredi 23 septembre sur LCI. Voici comment la confrontation va se dérouler.

L'essentiel

Le premier débat de la primaire du PS et de Place publique est organisé ce mercredi 23 septembre, à partir de 20h40, sur LCI. La confrontation doit durer environ 2h30 et est animée par David Pujadas.

Les cinq candidats à la primaire du PS participent au débat : Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel. Un sixième candidat a failli s'ajoute in extremis, mais le recours de Philippe Brun pour réintégrer la primaire a été rejeté ce matin par une décision de justice.

Lors du débat de la primaire du PS, les candidats seront interrogés sur différents thèmes introduits par des questions d'électeurs de gauche présents en plateau. S'ils ont une idée des sujets prévus au programme, notamment l'international et la crise de l'énergie qui font l'actualité, ils ignorent le détail des questions.

Les candidats à la primaire du PS auront droit à une prise en parole en introduction et en conclusion du débat pour présenter la globalité de leur projet et le défendre.

En direct

18:49 - Les candidats de la primaire du PS testés sur leurs capacités d'adaptation face aux Français Si les candidats socialistes ont eu une petite idée des thèmes qui seront abordés lors du débat, leur discours devra être adapté en fonction des questions des Français pour répondre aux plus prés des préoccupations. Ils "découvriront [les questions] en direct", insiste LCI qui a choisi cet exercice pour tester les candidats sur leurs capacités à "être spontanés et à s'adapter". Ils ne pourront pas se cacher derrière des discours tout prêt au risque de passer à côté de certaines questions concrètes et de perdre des points auprès des électeurs. 18:32 - Sur quels sujets les candidats à la primaire du PS vont-ils être interrogés ? Le débat de la primaire du PS doit durer plus de deux heures et permettra aux cinq candidats d'aborder plusieurs thèmes répondant aux enjeux principaux de la campagne présidentielle et surtout aux préoccupations des Français. Les candidats seront interrogés "sur les grands enjeux internationaux, économiques, sociétaux, écologiques et de gouvernance", indique LCI qui refuse d'en dire trop sur les sujets. "On parlera d'international, c'est sûr, surtout au vu du contexte actuel […]. Il y aura aussi, d'une manière ou d'une autre, un traitement de la crise des carburants et de l'énergie", a toute fois précisé Adrien Gindre auprès de 20 Minutes. 18:15 - Les candidats de la primaire du PS débattent "face aux Français" LCI a choisi d'organiser le débat de la primaire du PS dans un format "Face aux Français". Concrètement, les candidats se verront poser des questions directement par des électeurs en introduction de "chaque thématique" du débat a expliqué Adrien Gindre, chef du service politique de TF1 et LCI à 20 Minutes. Ces intervenants, sélectionnés par les équipes de LCI, sont "des sympathisants de la primaire de gauche, qui sont intéressés par la primaire et qui pourraient y participer", assure le journaliste. Ils doivent également "être complémentaires dans les thématiques et les problématiques qui leur tiennent à cœur".

En savoir plus

Ils sont cinq à proposer, et confronter, leurs idées pour convaincre les électeurs. Les candidats de la primaire socialiste participent au premier débat de la campagne ce mercredi 23 septembre, à partir de 20h40, sur LCI. Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel ont tous accepté de se plier à l'exercice dont les règles ont été fixées par la chaîne. "Organiser un débat, c'est bien, organiser le premier débat, c'est mieux. Ce sera la première fois que tous les candidats à la primaire seront réunis sur un même plateau", s'est réjoui Adrien Gindre, le chef du service politique de TF1 et LCI, auprès de 20 Minutes.

Pour ce premier débat qui durera 2h30, les candidats à la primaire du PS seront amenés à répondre directement aux questions des Français sur leurs principaux sujets de préoccupation. Si le débat sera animé par le journaliste David Pujadas, qui distribuera la parole équitablement et recentrera les discussions si nécessaire, ce sont bien des citoyens qui poseront leurs questions aux candidats. Les candidats seront libres dans leurs réponses, mais devront respecter le temps de parole. Ce dernier ne sera pas affiché devant chaque candidat en permanence, mais David Pujadas gardera un œil attentif sur les chronomètres et "fera des rappels du temps de parole à l'antenne", assure celui qui pilote la couverture de l'élection présidentielle pour TF1 et LCI.

L'exercice pourrait être difficile par moments, car certains candidats ont prouvé qu'ils n'avaient pas leur langue dans la poche. Raphaël Glucksmann a déjà fait les frais des critiques d'Olivier Faure ou plus récemment de Ségolène Royal qui l'a traité de "stagiaire" inexpérimenté. Le cofondateur de Place publique a contre-attaqué en estimant que sa rivale avait "quémandé" des postes pendant 45 ans et même à Emmanuel Macron.