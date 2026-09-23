Présidentielle 2027 : Brun parle désormais d'une "affaire Faure", les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 23 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 207 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Philippe Brun débouté par la justice, le PS "prend acte"

Coup dur pour Philippe Brun. Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ce mercredi la demande du député de l'Eure visant à être réintégré dans la primaire du camp social-démocrate, en vue de l'élection présidentielle 2027. Les juges ont estimé que sa suspension par le Parti socialiste, après des accusations de violences émanant d'une ancienne collaboratrice, ne constituait pas un "trouble manifestement illicite". Face à cette décision, Philippe Brun a dénoncé une "mesure stalinienne" et son "exécution politique", évoquant "une affaire Olivier Faure" et annonçant faire appel devant la cour d'appel de Paris. Le PS, lui, a réagi avec prudence : il "prend acte" du jugement et de l'intention de Philippe Brun de contester la décision, tout en rappelant qu'il "ne se substitue pas aux instances et juridictions compétentes".

Cinq candidats socialistes face à face ce soir sur LCI

Sans Philippe Brun, ce sont cinq prétendants qui s'affronteront pour la première fois lors d'un débat télévisé organisé mercredi soir sur LCI : Olivier Faure, Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal. L'ambiance s'annonce tendue, la primaire étant marquée par des tensions internes, notamment entre Ségolène Royal et Raphaël Glucksmann, qu'elle a qualifié de "stagiaire en politique". Sur le fond, Olivier Faure a par ailleurs mis la pression sur le gouvernement concernant le budget 2027, prévenant que "si rien ne bouge", "la censure est acquise" côté socialiste. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a de son côté proposé une rencontre aux députés PS pour tenter de retrouver un "compromis" budgétaire, tout en assurant que l'exécutif "ne se mêlera pas de la campagne présidentielle".

La flambée des carburants continue de faire réagir les candidats

Autre sujet omniprésent de cette campagne présidentielle 2027 : la hausse des prix du carburant. Le gouvernement a élargi son aide ciblée, désormais accessible à 5,5 millions de personnes pour un montant de 100 euros, versée en octobre selon le ministre Serge Papin. Cette annonce est critiquée par une large partie de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon juge les mesures "pas à la hauteur", estimant que le "gouvernement est dépassé par la situation". Jordan Bardella dénonce "l'usine à gaz des chèques", tandis que Bruno Retailleau réclame la fin de "la politique du chèque". À gauche, la députée LFI Aurélie Trouvé pointe un "trou noir" dans les marges de Total. Ce climat social et économique tendu s'inscrit en toile de fond d'une campagne où aucun sondage n'a encore permis de dessiner un scénario clair à sept mois du premier tour.