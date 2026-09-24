Présidentielle 2027 : Lisnard enfin testé par un sondage, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 24 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 206 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

La primaire de gauche se déchire sur une alliance avec LFI

À sept mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, le premier grand débat télévisé entre les cinq candidats à la primaire de la gauche, organisé mercredi soir sur LCI, a viré à l'affrontement sur la question d'une alliance avec La France insoumise aux législatives. Jérôme Guedj a fermé la porte à un accord avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, lançant à l'adresse d'Olivier Faure : "La godille, c'est bon pour le ski, pas pour la gauche". Raphaël Glucksmann a lui aussi exclu tout accord avec LFI, aussi bien pour la présidentielle que pour les législatives, tandis qu'Olivier Faure a refusé de fermer la porte, appelant, à "arrêter de cracher" sur le reste de la gauche. Cette soirée a aussi été marquée par un rebondissement judiciaire : la cour d'appel de Paris a confirmé l'exclusion du député Philippe Brun de la primaire, qui dénonce un "coup monté".

Carburants : la surenchère des propositions de blocage des prix

Face à la flambée des prix à la pompe, Ségolène Royal a proposé sur BFMTV-RMC de bloquer le prix des carburants à 1,70 euro jusqu'au 31 décembre, dénonçant la "spéculation" de TotalEnergies et réclamant une baisse des taxes. Une position reprise presque à l'identique par l'eurodéputée insoumise Manon Aubry, qui a jugé sur France Info que "la seule véritable solution, c'est le blocage des prix", qualifiant les aides gouvernementales d'"absolument dérisoires". Un sondage Elabe pour BFMTV révèle que 70% des Français trouvent insuffisantes les mesures d'aide annoncées par l'exécutif, les sondés situant en moyenne à 1,95 euro le seuil à partir duquel le carburant devient trop cher. Sous pression, Emmanuel Macron doit s'exprimer ce jeudi soir à 20h sur TF1 et France 2, face à Gilles Bouleau et Caroline Roux, pour tenter d'apaiser la colère avant l'élection présidentielle 2027.

Un sondage confirme Marine Le Pen en tête, teste Hollande et Lisnard

À sept mois du premier tour de la présidentielle 2027, un sondage Cluster17 pour Politico confirme Marine Le Pen largement en tête des intentions de vote, avec 31%, devant Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe, à égalité à 19%, et Raphaël Glucksmann crédité de 12%. Les mêmes instituts ont aussi testé deux hypothèses inédites : une candidature de François Hollande, qui recueillerait 7,5% des voix selon les résultats de cette étude, à égalité avec Bruno Retailleau, et celle du maire de Cannes David Lisnard, créditée de 5% mais en l'absence d'Eric Zemmour. Dans ce scénario, Marine Le Pen est donnée à 30%. Ce jeudi, un septième candidat est venu allonger la liste des prétendants à l'Élysée : l'ancien ministre du Commerce extérieur Olivier Becht a officialisé sa candidature, assurant dans Paris Match que "mon parti, ce sont les Français".