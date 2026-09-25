Présidentielle 2027 : Attal accuse Le Pen d'être un "proxy du Kremlin", les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 25 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 205 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Primaire socialiste : une mobilisation qui inquiète

À un peu plus de deux semaines du premier tour de la primaire PS-Place publique, prévu les 9 et 10 octobre, la mobilisation inquiète. Sur RMC, le candidat Emmanuel Maurel a livré son pronostic, affirmant qu'il "pense qu'on pourra arriver à 100.000 votants", avant de reconnaître que ce serait "pas mal". Un chiffre pourtant loin des trois millions de personnes qui avaient participé à la primaire ayant désigné François Hollande en 2012. Le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci, table sur plus de 90 000 inscrits.

Attal et Le Pen s'affrontent sur l'Ukraine

Sur RTL, l'ancien Premier ministre et candidat Renaissance Gabriel Attal a vivement critiqué Marine Le Pen, l'accusant d'agir "comme un proxy du régime du Kremlin depuis le début de cette guerre" en Ukraine. Il a aussi affirmé être "candidat pour gagner cette élection présidentielle : le rassemblement est essentiel mais le seul rassemblement ne fera pas la victoire", alors qu'il reste pour l'instant distancé par Édouard Philippe dans les sondages au sein du bloc central. Sur BFMTV-RMC, le vice-président du RN Sébastien Chenu a répliqué, estimant que Gabriel Attal "n'a pas beaucoup de leçons à donner", le qualifiant d'"empereur de la fake news". De son côté, Jean-Luc Mélenchon réclame, par ailleurs, un vote de l'Assemblée nationale après l'annonce par Emmanuel Macron de l'envoi de moyens militaires français en Arabie saoudite, une initiative jugée risquée également par le RN.

Les sénatoriales, un test avant 2027

Dimanche, les élections sénatoriales seront scrutées de près à l'approche de l'élection présidentielle 2027. Ce scrutin déterminera les grands équilibres du palais du Luxembourg et pourrait influencer la capacité du futur président à faire voter ses lois. Le Rassemblement national espère y décrocher un groupe d'au moins dix élus, un résultat certes modeste au regard du poids de la chambre haute mais hautement symbolique pour un parti qui n'a jamais vraiment pesé au Sénat. "On sent que c'est possible. On a des candidats très sérieux et de plus en plus d'élus municipaux qui sont comme les Français, proches de nos idées. On sent une envie de changement sur le terrain", explique auprès de BFMTV le directeur de campagne des sénatoriales pour le RN, Ludovic Pajot.