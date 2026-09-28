Résultat des élections sénatoriales 2026 : la droite s'accroche, le RN et LFI créent la surprise... Découvrez les élus dans chaque département

Les résultats des sénatoriales 2026 ont permis au Sénat de renouveler la moitié de ses sièges ce dimanche. Le scrutin est marqué par la stabilité des groupes, mais a aussi réservé deux surprises et des entrées inédites de certains élus à la chambre haute.

Des nouveautés significatives, mais pas de changements majeures au Sénat. 178 des 348 sièges de la chambre haute du Parlement étaient remis en jeu à l'occasion des élections sénatoriales 2026 pour lesquelles 87 000 grands électeurs ont voté. Les résultats du scrutin sont tombés le dimanche 27 septembre et ils n'ont pas renversé les rapports de force établis au Sénat, largement dominé par la droite. Les résultats définitifs doivent être rendus ce lundi matin.

Premier groupe du palais du Luxembourg avant les élections sénatoriales, les élus Les Républicains (LR) devraient rester les plus nombreux même s'ils ont perdu quelques plumes au profit de la droite plus dur d'Eric Ciotti avec son groupe Union des droites pour la République (UDR). Le groupe mené par Bruno Retailleau comptait 131 élus avant le scrutin, il devrait désormais se trouver "aux alentours des 125" selon les estimations de Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantique, auprès de Franceinfo. Un nombre d'élus conséquent auquel il faut ajouter les sénateurs centristes de l'UDI pour obtenir la majorité sénatoriale. Les centristes disposaient de 59 sièges avant le scrutin et espéraient dépasser la barre des 60 à l'issue du vote. La droite garde donc la main sur le Sénat en 2026 et Gérard Larcher, président de la chambre haute depuis 2014, devrait être réélu à ce poste le jeudi 1er octobre.

Découvrez tous les résultats des élections sénatoriales 2026

Le site officiel du Sénat permet de visualiser département par département les résultats des ces élections sénatoriales, grâce à une carte et un moteur de recherche. Découvrez les résultats ci-dessous.

Les résultats des élections sénatoriales ont reconduit confortablement plusieurs personnalités dès le premier tour. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants, a été réélu dans l'Allier avec deux tiers des voix. Mathieu Darnaud, chef de file des sénateurs LR, l'a été avec 62% des suffrages en Ardèche. En Vendée, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur et élu depuis 2004, a réalisé un grand chelem, crédité de plus de 62%.

En Corrèze, la fille de l'ancien chef de l'État Claude Chirac se présentait comme suppléante du LR Julien Bounie. Le département rural a finalement offert ses deux sièges à la droite.

Des résultats rassurent pour la gauche, une victoire pour LFI

Si la droite reste stable, c'est aussi le cas des groupes de gauche. Le Parti socialiste qui était fort de 65 sièges espère rester le deuxième groupe du Sénat, il semble s'être maintenu en ayant perdu des élus par endroits comme dans la Creuse, tout en conquérant de nouveaux sièges dans le Doubs ou l'Hérault. Les Écologistes ont perdu un siège en Gironde et un autre en Alsace, conséquence de la bascule de Bordeaux et Strasbourg aux dernières municipales, mais conservent leur groupe d'une petite quinzaine d'élus. Les communistes, eux, restent stables. La vraie nouveauté à gauche est l'arrivée au Sénat du premier élu encarté La France insoumise (LFI) : Gabriel Amard dans le Rhône. Le parti mélenchoniste qui bataille pour intégrer le Sénat depuis sa création vient de le faire et y voit un "heureux augure pour 2027". LFI peut également se réjouir de la victoire de Marc Péré en Haute-Garonne, candidat soutenu par le parti sans porter l'étiquette insoumise. "Dans tous les départements, LFI fait des scores bien plus larges que son nombre de grands électeurs", s'est réjoui Jean-Luc Mélenchon.

Des résultats historiques pour le RN au Sénat

Mais l'événement de ces élections sénatoriales est venu du Rassemblement national (RN), qui a franchi la barre des dix sénateurs, seuil nécessaire pour constituer un groupe parlementaire, une première dans son histoire. "C'est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie", a résumé Marine Le Pen sur X. Sa vice-présidente Edwige Diaz, élue en Gironde, savourait une journée "inoubliable" : "Des millions d'électeurs vont enfin être représentés au Sénat, c'est historique." Ce groupe offre davantage de bureaux, des moyens financiers et la possibilité de lancer une commission d'enquête par session.

Les élections sénatoriales, un scrutin particulier

Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, ce ne sont pas les Français qui votent directement lors des élections sénatoriales, mais un collège restreint d'élus locaux composé de maires, de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que de députés. Ce mode de scrutin indirect fait du Sénat le véritable représentant des collectivités territoriales.

Le renouvellement du Sénat s'effectue par moitié tous les trois ans. Cette stabilité voulue par la Constitution garantit une continuité politique, évitant les basculements brutaux au gré des vagues électorales nationales. Le collège électoral des grands électeurs est très largement dominé par les délégués des conseils municipaux, qui représentent près de quatre-vingt-quinze pour cent des votants. On comprend donc que les résultats des élections municipales pèsent d'un poids considérable sur la composition de la haute assemblée. Les communes rurales et les villes moyennes jouent ainsi un rôle déterminant dans la désignation des futurs parlementaires du Sénat.

Au delà des arbitrages et des jeux de pouvoirs au sein des partis politiques - qui comptent placer certains cadres au Parlement -les grands électeurs expriment souvent des attentes concrètes concernant la décentralisation, la répartition des dotations financières de l'État et la préservation des services publics de proximité. La désertification médicale, le maintien des petites lignes ferroviaires, la gestion de l'eau, le statut de l'élu local ou encore la transition écologique appliquée au monde rural sont souvent évoquées dans les revendications. Mais celles-ci ne sont pas toujours écoutées.

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