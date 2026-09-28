Résultat des élections sénatoriales 2026 : la droite tient, le RN et LFI créent la surprise... Découvrez qui est élu dans chaque département

Les résultats des sénatoriales 2026 ont permis au Sénat de renouveler la moitié de ses sièges ce dimanche. Un scrutin marqué par la stabilité, mais deux événements inédits en ont bousculé le décor.

Les premiers résultats ont commencé à tomber dès la fin de matinée de ce dimanche 27 septembre, alors que plus de la moitié des départements français étaient appelés aux urnes pour les élections de la moitié des sénateurs. 178 des 348 sièges de la chambre haute étaient remis en jeu, à la merci de 87 000 grands électeurs. Les résultats de ces élections sénatoriales 2026 ont finalement été rendus publics dans la soirée. Trois ans après le précédent scrutin, en 2023, aucun renversement des rapports de forces n'est intervenu au palais du Luxembourg.

Comptant quelque 130 membres avant les résultats des sénatoriales, le groupe emmené par Les Républicains a perdu quelques plumes, mais demeure de loin la première force politique de l'institution. Avec ses alliés centristes, la droite garde la main sur la chambre. Gérard Larcher, président depuis 2014, devrait ainsi être réélu jeudi 1er octobre.

Découvrez tous les résultats des élections sénatoriales 2026

Le site officiel du Sénat permet de visualiser département par département les résultats des ces élections sénatoriales, grâce à une carte et un moteur de recherche. Découvrez les résultats ci-dessous.

À gauche, le Parti socialiste, fort de 65 sièges, en a cédé quelques-uns, par exemple dans la Creuse, tout en en conquérant ailleurs, comme dans le Doubs et l'Hérault. Les Écologistes ont perdu un siège en Gironde et un autre en Alsace, conséquence de la bascule de Bordeaux et Strasbourg aux dernières municipales, mais conservent leur groupe. Les communistes, eux, restent stables.

Les résultats des élections sénatoriales ont reconduit confortablement plusieurs personnalités dès le premier tour. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants, a été réélu dans l'Allier avec deux tiers des voix. Mathieu Darnaud, chef de file des sénateurs LR, l'a été avec 62% des suffrages en Ardèche. En Vendée, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur et élu depuis 2004, a réalisé un grand chelem, crédité de plus de 62%.

En Corrèze, la fille de l'ancien chef de l'État Claude Chirac se présentait comme suppléante du LR Julien Bounie. Le département rural a finalement offert ses deux sièges à la droite.

Des résultats historiques pour le RN au Sénat

Mais l'événement de ces élections sénatoriales est venu du Rassemblement national, qui a franchi la barre des dix sénateurs, seuil nécessaire pour constituer un groupe parlementaire, une première dans son histoire. "C'est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie", a résumé Marine Le Pen sur X. Sa vice-présidente Edwige Diaz, élue en Gironde, savourait une journée "inoubliable" : "Des millions d'électeurs vont enfin être représentés au Sénat, c'est historique." Ce groupe offre davantage de bureaux, des moyens financiers et la possibilité de lancer une commission d'enquête par session.

Autre fait inédit dans ces résultats des sénatoriales : La France insoumise, jusque-là absente du Sénat, y fait son entrée avec l'élection de Gabriel Amard dans le Rhône, gendre de Jean-Luc Mélenchon, et de Marc Péré en Haute-Garonne. "Dans tous les départements, LFI fait des scores bien plus larges que son nombre de grands électeurs", s'est réjoui Mélenchon, y voyant un "heureux augure pour 2027".

Les élections sénatoriales, un scrutin particulier

Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, ce ne sont pas les Français qui votent directement lors des élections sénatoriales, mais un collège restreint d'élus locaux composé de maires, de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que de députés. Ce mode de scrutin indirect fait du Sénat le véritable représentant des collectivités territoriales.

Le renouvellement du Sénat s'effectue par moitié tous les trois ans. Cette stabilité voulue par la Constitution garantit une continuité politique, évitant les basculements brutaux au gré des vagues électorales nationales. Le collège électoral des grands électeurs est très largement dominé par les délégués des conseils municipaux, qui représentent près de quatre-vingt-quinze pour cent des votants. On comprend donc que les résultats des élections municipales pèsent d'un poids considérable sur la composition de la haute assemblée. Les communes rurales et les villes moyennes jouent ainsi un rôle déterminant dans la désignation des futurs parlementaires du Sénat.

Au delà des arbitrages et des jeux de pouvoirs au sein des partis politiques - qui comptent placer certains cadres au Parlement -les grands électeurs expriment souvent des attentes concrètes concernant la décentralisation, la répartition des dotations financières de l'État et la préservation des services publics de proximité. La désertification médicale, le maintien des petites lignes ferroviaires, la gestion de l'eau, le statut de l'élu local ou encore la transition écologique appliquée au monde rural sont souvent évoquées dans les revendications. Mais celles-ci ne sont pas toujours écoutées.

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