Résultat des élections sénatoriales 2026 : les premières tendances, découvrez qui est élu dans chaque département
Les premiers résultats commencent à tomber alors que plus de la moitié des départements français votent ce dimanche 27 septembre pour renouveler la moitié du Sénat. Retrouvez la liste des sénateurs nouvellement élus.
Les premiers résultats ont commencé à tomber dès la fin de matinée de ce dimanche 27 septembre, alors que plus de la moitié des départements français sont appelés aux urnes pour les élections de la moitié des sénateurs. Les résultats de ces élections sénatoriales 2026 sont rendus publics au fil de l'eau toute la journée et sont à retrouver ci-dessous.
La moitié des sièges de l'hémicycle du palais du Luxembourg, soit environ cent soixante-dix sénateurs, doivent être élus pour un mandat de six ans. Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, ce ne sont pas les Français qui votent directement, mais un collège restreint d'élus locaux composé de maires, de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que de députés. Ce mode de scrutin indirect fait du Sénat le véritable représentant des collectivités territoriales.
Le renouvellement du Sénat s'effectue par moitié tous les trois ans. Cette stabilité voulue par la Constitution garantit une continuité politique, évitant les basculements brutaux au gré des vagues électorales nationales. Le collège électoral des grands électeurs est très largement dominé par les délégués des conseils municipaux, qui représentent près de quatre-vingt-quinze pour cent des votants. On comprend donc que les résultats des élections municipales pèsent d'un poids considérable sur la composition de la haute assemblée. Les communes rurales et les villes moyennes jouent ainsi un rôle déterminant dans la désignation des futurs parlementaires du Sénat.
Retrouvez les candidats et les résultats des élections sénatoriales
Le site officiel du Sénat permet de visualiser département par département les candidats ainsi que les résultats des ces élections sénatoriales, grâce à la carte et au moteur de recherche ci-dessous. Découvrez les résultats en direct sur cette page.
Le principal enjeu des résultats de ces élections sénatoriales réside dans le maintien ou la recomposition des équilibres politiques. Depuis plusieurs décennies, le Sénat est ancré à droite et au centre. La coalition formée par le groupe Les Républicains et l'Union centriste détient la majorité absolue, assurant un contre-pouvoir solide face à l'Assemblée nationale et au gouvernement. L'enjeu majeur pour cette majorité est de consolider ses positions et de conserver la présidence de l'institution, occupant ainsi une place dans les contre-pouvoirs à l'Assemblée nationale et à l'exécutif.
Au delà des arbitrages et des jeux de pouvoirs au sein des partis politiques - qui comptent placer certains cadres au Parlement -les grands électeurs expriment souvent des attentes concrètes concernant la décentralisation, la répartition des dotations financières de l'État et la préservation des services publics de proximité. La désertification médicale, le maintien des petites lignes ferroviaires, la gestion de l'eau, le statut de l'élu local ou encore la transition écologique appliquée au monde rural sont souvent évoquées dans les revendications. Mais celles-ci ne sont pas toujours écoutées.
17:27 - D'anciens ministres sont candidats aux élections sénatoriales
Alors que Françoise Gatel est la seule ministre en activité en lice, Ouest-France rappelle que plusieurs personnalités politiques ayant exercé des fonctions gouvernementales se présentent également aux élections sénatoriales du 27 septembre, à l'instar de Nathalie Delattre en Gironde, Patricia Mirallès dans l'Hérault, Olga Givernet dans l'Ain, ainsi que l'ancien socialiste et maire de Dijon François Rebsamen en Côte-d'Or.
16:52 - Micheline Jacques (LR) réélue sénatrice de Saint-Barthélemy
La sénatrice sortante Les Républicains de Saint-Barthélemy, Micheline Jacques, a été réélue avec 68 % des suffrages, devançant largement ses rivaux Maxime Desouches, qui recueille 26 % des voix, et Benoît Chauvin, crédité de 5 %.
16:26 - Qui est la seule ministre en activité candidate aux élections sénatoriales ?
Seule membre du gouvernement à se lancer dans ce scrutin, l'actuelle ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, Françoise Gatel (UDI), est candidate dans le département de l'Ille-et-Vilaine.
15:59 - Deux présidents de Région sont candidats
Ces élections sénatoriales voient s'engager deux présidents de Région, puisque Renaud Muselier, à la tête de la région Paca, conduit une liste de la droite et du centre dans les Bouches-du-Rhône, tandis que le président socialiste de la Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durain, est candidat en Saône-et-Loire, indique Ouest-France.
15:05 - Nouveaux résultats dans l'Aube et en Dordogne
Dans l'Aube, le scrutin consacre l'élection de deux sénatrices avec la réélection de la sortante Vanina Paoli-Gagin (divers droite) et l'arrivée de la députée Valérie Bazin-Malgras (LR), tandis qu'en Dordogne, le sénateur socialiste Serge Mérillou et la sénatrice communiste Marie-Claude Varaillas conservent leurs sièges, devançant notamment le candidat et conseiller départemental Eric Frétillère, indique Ouest-France.
14:56 - Bruno Retailleau candidat à sa réélection en Vendée
Candidat à sa réélection et favori en Vendée alors qu'il brigue également le poste de chef de l'État, le sénateur et président de LR Bruno Retailleau va tenter de sécuriser un précieux plan B lors de ces élections sénatoriales, s'il venait à échouer à la présidentielle.
14:11 - De nouveaux résultats tombent au fil de ce début d'après-midi
Les nouveaux résultats confirment le renouvellement de nombreux sortants et l'ancrage de la droite. Sont élus Daniel Gremillet (LR) et Jean Hingray (UDI) dans les Vosges, de Bernard Delcros (Divers centre) et Stéphane Sautarel (Divers droite) dans le Cantal, de Jean-Yves Roux (PRG) dans les Alpes-de-Haute-Provence, d'Olivier Rietmann (LR) en Haute-Saône aux côtés du nouveau venu Dimitri Doussot (LR), de Jean-Claude Anglars (LR) et Alain Marc (Parti radical) en Aveyron, de Bruno Belin (LR) et Marie-Jeanne Bellamy (LR) dans la Vienne, ainsi que de Martine Berthet (LR) et Cédric Vial (divers droite) en Savoie. Le PS s'illustre dans l'Aude avec l'élection de Claudie Faucon Mejean et la réélection de Sébastien Pla, et la Corrèze bascule à droite avec l'élection de deux Républicains, Pascal Coste et Julien Bounie, dont la suppléante n'est autre que Claude Chirac.
13:58 - Voter aux élections sénatoriales est obligatoire pour les grands électeurs
Affichant un taux de participation de 100 % ou presque grâce au caractère obligatoire du scrutin et sous peine d'une amende de 100 euros fixée par le Code électoral, les élections sénatoriales contraignent l'ensemble des grands électeurs à se déplacer pour voter, rappelle franceinfo.
13:13 - Les sénateurs d'Ardèche, de l'Allier et de Haute-Corse connus
Dans les départements de l'Ardèche et de l'Allier, la droite et le centre confirment leur ancrage avec la réélection de Mathieu Darnaud (LR), d'Anne Ventalon (Divers droite), de Bruno Rojouan (Divers droite) et de Claude Malhuret (Horizons), ce dernier s'étant distingué par un discours marquant au Sénat en mars 2025 contre Donald Trump, tandis qu'en Corse, le sénateur régionaliste sortant Paul-Toussaint Parigi conserve son siège face au candidat du Rassemblement national, selon Ouest-France.
12:59 - Qui sont les grands électeurs qui votent aux sénatoriales ?
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans au suffrage universel indirect. Ce qui signifie qu'ils ne sont pas élus directement par le peuple comme les députés, mais par des grands électeurs. Ces derniers sont les députés, les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux, et les délégués des conseils municipaux, qui représentent à eux seuls 95 % des 150 000 électeurs, rappelle le site du Sénat.
12:31 - Deux sénateurs réélus dans les Hautes-Alpes et le Territoire de Belfort
Dans les Hautes-Alpes et le Territoire de Belfort, les sénateurs sortants Jean-Michel Arnaud (centriste) et Cédric Perrin (LR) ont tous deux été réélus avec respectivement 77 % et 78 % des suffrages.
12:03 - Gérard Larcher candidat à sa succession
Candidat à sa propre succession pour un nouveau mandat de trois ans à la tête du Sénat qu'il dirige presque sans discontinuer depuis 2008, Gérard Larcher mise sur sa carte de la stabilité face aux turbulences politiques annoncées, en attendant l'élection du perchoir sénatorial prévue ce jeudi 1er octobre, indique franceinfo.
11:53 - Jean-Jacques Panunzi réélu en Corse-du-Sud
Élu depuis 2014 et rattaché au groupe Les Républicains, Jean-Jacques Panunzi a été réélu dès ce matin en Corse-du-Sud avec 64,7 % des voix, retrouvant ainsi son siège au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, selon Corse Matin.
11:48 - Un premier sénateur élu à Wallis-et-Futuna
Dans les îles de Wallis-et-Futuna, le candidat divers centre de la majorité locale Lafaele Tukumuli a été élu avec 16 voix sur 22, devenant ainsi le représentant de l’archipel polynésien au Sénat, selon Ouest-France.
11:31 - Le RN espère pouvoir former un groupe, LFI pourrait avoir son premier sénateur
Alors que le Rassemblement national espère franchir la barre des dix sénateurs pour former son propre groupe, ce scrutin sénatorial pourrait voir l'entrée potentielle d'un élu de la France insoumise au palais du Luxembourg, rappelle franceinfo.