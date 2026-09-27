Résultat des élections sénatoriales 2026 : les premières tendances, découvrez qui est élu dans chaque département

Les premiers résultats commencent à tomber alors que plus de la moitié des départements français votent ce dimanche 27 septembre pour renouveler la moitié du Sénat. Retrouvez la liste des sénateurs nouvellement élus.

Les premiers résultats ont commencé à tomber dès la fin de matinée de ce dimanche 27 septembre, alors que plus de la moitié des départements français sont appelés aux urnes pour les élections de la moitié des sénateurs. Les résultats de ces élections sénatoriales 2026 sont rendus publics au fil de l'eau toute la journée et sont à retrouver ci-dessous.

La moitié des sièges de l'hémicycle du palais du Luxembourg, soit environ cent soixante-dix sénateurs, doivent être élus pour un mandat de six ans. Contrairement aux élections législatives ou présidentielles, ce ne sont pas les Français qui votent directement, mais un collège restreint d'élus locaux composé de maires, de conseillers municipaux, départementaux et régionaux, ainsi que de députés. Ce mode de scrutin indirect fait du Sénat le véritable représentant des collectivités territoriales.

Le renouvellement du Sénat s'effectue par moitié tous les trois ans. Cette stabilité voulue par la Constitution garantit une continuité politique, évitant les basculements brutaux au gré des vagues électorales nationales. Le collège électoral des grands électeurs est très largement dominé par les délégués des conseils municipaux, qui représentent près de quatre-vingt-quinze pour cent des votants. On comprend donc que les résultats des élections municipales pèsent d'un poids considérable sur la composition de la haute assemblée. Les communes rurales et les villes moyennes jouent ainsi un rôle déterminant dans la désignation des futurs parlementaires du Sénat.

Retrouvez les candidats et les résultats des élections sénatoriales

Le site officiel du Sénat permet de visualiser département par département les candidats ainsi que les résultats des ces élections sénatoriales, grâce à la carte et au moteur de recherche ci-dessous. Découvrez les résultats en direct sur cette page.

Le principal enjeu des résultats de ces élections sénatoriales réside dans le maintien ou la recomposition des équilibres politiques. Depuis plusieurs décennies, le Sénat est ancré à droite et au centre. La coalition formée par le groupe Les Républicains et l'Union centriste détient la majorité absolue, assurant un contre-pouvoir solide face à l'Assemblée nationale et au gouvernement. L'enjeu majeur pour cette majorité est de consolider ses positions et de conserver la présidence de l'institution, occupant ainsi une place dans les contre-pouvoirs à l'Assemblée nationale et à l'exécutif.

Au delà des arbitrages et des jeux de pouvoirs au sein des partis politiques - qui comptent placer certains cadres au Parlement -les grands électeurs expriment souvent des attentes concrètes concernant la décentralisation, la répartition des dotations financières de l'État et la préservation des services publics de proximité. La désertification médicale, le maintien des petites lignes ferroviaires, la gestion de l'eau, le statut de l'élu local ou encore la transition écologique appliquée au monde rural sont souvent évoquées dans les revendications. Mais celles-ci ne sont pas toujours écoutées.

En direct