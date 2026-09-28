Présidentielle 2027 : Lecornu se dit "insulté" par Mélenchon, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 28 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 202 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Marine Le Pen creuse l'écart dans les sondages

Selon un sondage Toluna-Harris Interactive pour RTL et M6 publié ce lundi, Marine Le Pen creuse l'écart pour la présidentielle 2027. Face à Édouard Philippe, elle recueillerait 57% des voix au second tour, contre 43% pour le candidat Horizons. Face à Jean-Luc Mélenchon, l'écart serait plus large encore, avec 69% contre 31%. Ce résultat confirme une tendance de fond : dans les cinq scénarios testés, Marine Le Pen et le leader insoumis se qualifieraient systématiquement pour le second tour. La candidate du RN oscillerait entre 35% et 36% des intentions de vote au premier tour, contre 15% à 17% pour Jean-Luc Mélenchon. Derrière ce duo, Raphaël Glucksmann devancerait légèrement François Hollande, tandis qu'Édouard Philippe resterait mieux placé que son ancien ministre Gabriel Attal.

Le RN transforme son essai au Sénat

Au lendemain des élections sénatoriales, le Rassemblement national savoure un succès inédit : avec au moins quatorze sièges, le parti forme pour la première fois un groupe parlementaire au Sénat, bousculant la domination historique de la droite à la chambre haute. Marine Le Pen a salué sur X "une victoire historique et une étape majeure", tandis que le vice-président Sébastien Chenu y voit "un coup d'accélérateur pour cette campagne présidentielle". Depuis La Seyne-sur-Mer, Jordan Bardella s'est projeté, en prédisant que Bruno Retailleau finira par se désister pour Édouard Philippe. Le président du RN a tendu la main à la droite : "Nous voulons tendre la main aux patriotes sincères de LR pour les appeler à travailler à nos côtés. Le RN est aujourd'hui une force d'ouverture et de rassemblement." Il a promis qu'en cas de victoire de Marine Le Pen à l'Élysée, "nous ferons un gouvernement d'ouverture".

Le blocus des lycées envenime le climat politique

À moins de sept mois de l'échéance, la mobilisation lycéenne s'invite dans la campagne. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dénoncé une "surenchère irresponsable" d'élus de La France insoumise qui "appellent à étendre" le mouvement de blocus, déplorant des "tirs de mortiers, incendies, violences aux abords des lycées". Jean-Luc Mélenchon a répliqué sur X, accusant l'exécutif d'avoir "ordonné la répression" de lycéens qu'il juge "inoffensifs" : "Cette férocité est irresponsable, avec un arrière-goût raciste évident. Pas touche à nos jeunes. Élus et militants insoumis, interposez-vous partout où vous le pouvez." Sébastien Lecornu lui a répondu estimant que son accusation était "une insulte" et ajoutant que "racialiser le débat sur la sécurité des élèves, c'est ajouter de la division là où un responsable politique devrait chercher à ramener le calme."

Selon l'académie de Créteil, la mobilisation "semble s'intensifier", notamment dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis, et le syndicat lycéen USL a appelé à généraliser les blocages partout en France demain, veille d'une journée de grève dans la fonction publique.