Affaire Jordan Bardella : "fasciné par Soral", "pas si innocent que ça"... De nouveaux témoignages embarrassants

Jordan Bardella est accusé d'avoir tenu de nombreux propos antisémites dans des conversations privées, lorsqu'il avait 17 ans, et d'avoir été dans la mouvance d'Alain Soral. L'idéologue d'extrême droite assure avoir eu de l'influence sur lui.

Selon Mediapart, Jordan Bardella aurait tenu des propos antisémites alors qu'il avait 17 ou 18 ans, lorsqu'il était un jeune militant du Front national. Mediapart dit avoir mené une "enquête de plusieurs mois reposant sur des dizaines de conversations écrites issues d'une base documentaire plus large agrémentée de témoignages", que le média dit avoir "pu authentifier de manière indépendante".

Mediapart Dans ces échanges, l'auteur aurait développé notamment des clichés sur une prétendue "domination juive" des banques et de la politique. Mediapart affirme également que Bardella y faisait l'éloge de certaines analyses d'Alain Soral et du "contrat d'idées" de Dieudonné. Il aurait selon Mediapart regardé "des kilomètres de vidéos d'Alain Soral", jugeant ses analystes "justes".

Des interrogations se portent désormais sur ses liens avec l'idéologue antisémite d'extrême droite Alain Soral. "Il était fasciné par Alain Soral, ça oui. Mais ce qui l’intéressait chez lui, c’était le masculinisme. Tout le Forum (lieu des jeunes du FN d’Île-de-France à l’époque) était soralien…", avance dans Le Parisien un ancien proche de l'actuel patron du RN, qui ajoute : "Ça prouve que Jordan Bardella est capable de duplicité, d’avancer masqué".

Alain Soral lui-même, a avancé dans des vidéos dont il est friand sur Internet avoir "déjà rencontré" Jordan Bardella. "Il n’était pas aussi innocent que ça politiquement sur certains sujets assez radicaux. Il s’en rappellera devant le Luxembourg, à une certaine époque", disait-il, un peu mystérieusement, en avril 2025 sur un site complotiste.

En direct

11:36 - Alain Soral ironise l'affaire Bardella sur X Dans plusieurs publications diffusées ces dernières heures, Alain Sora s'est moqués des révélations de Médiapart. Il a notamment demandé "qui est le plus antisémite ? Mélenchon ou Bardella ?" avant de résumer "tous soraliens cachés, du RN à LFI". Dans un autre message, il a remercié Mediapart et présenté l'affaire comme une démonstration, selon lui, des compromis nécessaires pour "accéder au pouvoir". 11:20 - Alain Soral avait déjà affirmé sur X avoir connu un Jordan Bardella beaucoup plus proche de ses idées En 2025, l'idéologue avait écrit à propos de Bardella : " ça c'est du temps où le petit Jordan m'écoutait !". Quelques semaines plus tôt, il avait aussi assuré l'avoir "connu révisionniste". Médiapart précise toutefois qu'aucun des échanges attribués à Jordan Bardella qu'il a consultés ne fait état de révisionnisme. Tout ces propos ne relevant que de l'engagement propre d'Alain Soral et ne pouvant servir de faits concrets ou de preuves. 11:09 - Jean-Noël Barrot estime que l'affaire renvoie à l'histoire antisémite du RN Le ministre des Affaires étrangères à réagi eux révélations de Mediapart en affirmant sur X que l'antisémitisme n'était pas un simple "accident" dans l'histoire du Rassemblement national, mais qu'il avait marqué durablement le parti. Cette prise de position intervient alors que le parti cherche depuis plusieurs années à se démarquer de son héritage et renforcer ses liens avec Israël, rappelle Reuters. 10:48 - Des proximités avec des personnalités sulfureuses ? Médiapart insiste dans son enquête sur les connexions du jeune Jordan Bardella avec l'ancien patron du GUD, Frédéric Chatillon, qui fut à l'origine des liens entre le parti Le Péniste et l'association d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation. Un proche de Jordan Bardella, François Paradol, son directeur de cabinet, y a d'ailleurs adhéré. François Paradol est présenté dans Le Monde comme l’"homme de confiance" du président du RN. 10:39 - "À Jordan Bardella de s’expliquer", lance un ancien proche au Parisien Le Parisien a contacté Guy Deballe, ancien secrétaire général du collectif Banlieues patriotes, un organe du FN dont Jordan Bardella était le président. L'homme semble être mal à l'aise : "Je n’ai pas eu connaissance de ces écrits. Ils établissent une connexion avec la galaxie soralienne. Je n’ai pas d’autres commentaires à faire. À Jordan Bardella de s’expliquer", dit-il auprès du journal. 10:35 - Jean-Philippe Tanguy accuse la "racaille antisémite" de s'en prendre à Jordan Bardella Qui a pu donner des éléments compromettants à Mediapart sur le président du RN ? "De toute évidence, et c'est la racaille antisémite qui a été purgée courageusement par Marine Le Pen au début de son mandat de présidente du Front national", en 2011, a déclaré Jean-Philippe Tanguy sur LCI pour défendre Jordan Bardella. Le député proche de Marine Le Pen a évoqué une "force politique qui malheureusement, au début des années 2010, était nombreuse, bien organisée comme les trotskistes et qui a été combattue". 10:02 - Jean-Philippe Tanguy rejette les accusations visant Jordan Bardella Le député du RN a qualifié les accusations du média d'"affabulations" et a pris la défense du président de son parti. Pour lui, toute cette histoire n'a pour unique but que de "salir" la réputation du candidat à la présidentielle dans une campagne électorale plus disputée que jamais. 09:26 - Laurent Jacobelli dénonce une "manipulation" de Mediapart et apporte son soutien à Jordan Bardella Le porte-parole du RN affirme que le président du parti n'a "aucune leçon à recevoir en matière de lutte contre l'antisémitisme". Sur X, il qualifie l'enquête de Mediapart de "politique des boules puantes", estimant que les auteurs devront "en répondre devant la justice". Jordan Bardella conteste formellement être l'auteur des messages publiés par Mediapart, qui affirme de son côté les avoir authentifiés. LIRE PLUS

Ce pourrait être une petite bombe dans cette campagne présidentielle 2027 qui tarde à se lancer. Selon Mediapart, Jordan Bardella aurait tenu des propos antisémites alors qu'il avait 17 ou 18 ans, lorsqu'il était un jeune militant du Front national. Mediapart dit avoir mené une "enquête de plusieurs mois reposant sur des dizaines de conversations écrites issues d'une base documentaire plus large agrémentée de témoignages", que le média dit avoir "pu authentifier de manière indépendante".

Qu'aurait donc écrit Jordan Bardella dans ces conversations, selon Mediapart ? Le média lui attribue ces phrases, écrites dans des correspondances en 2013 : "Toutes les banques sont détenues par des Juifs." Et d'aller plus loin dans le cliché raciste : "Le juif doit dominé [sic] les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur. En France, deux bels exemples sont BHL [Bernard Henri-Lévy – ndlr] ou [Jacques] Attali. Et c'est ce qu'ils veulent, un Nouvel Ordre Mondial dominé par Israël, avec bien sur Jérusalem comme capitale".

Mediapart attribue aussi d'autres propos très problématiques et complotistes au patron du RN, alors adolescent : "Les plus importants [ministères] reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français ", en parlant de Laurent Fabius, Pierre Moscovici et Manuel Valls.

Jordan Bardella conteste et dément les accusations

À l'époque de ces écrits supposés, Jordan Bardella est alors un militant actif du FN. Mediapart rappelle qu'il dirigera l'antenne du parti en Seine-Saint-Denis dès 2014 avant d'être élu conseiller régional en 2015.

Jordan Bardella, contacté par le journal, a totalement démenti. Il a aussi publié un communiqué public pour "contester formellement les accusations portées à son endroit", assurant que le média lui prête "des propos délirants et antisémites". "Il s'agit évidemment de faux grossiers. Au moment où la victoire de nos idées n'a jamais été aussi proche, une certaine presse militante est prête à monter des opérations de barbouzerie, pour déstabiliser la campagne présidentielle et attenter à mon honneur", a-t-il ajouté.

Lundi soir, sur le plateau de CNews, Jordan Bardella a dénoncé "quelque chose de très organisé", voire carrément une "opération de barbouzerie, de déstabilisation d’envergure". Il a également annoncé avoir "déposé une plainte en diffamation" contre Mediapart, assurant que si le site d'investigation venait à publier des preuves ou des documents censés prouver ses accusations, il sera "poursuivi pour faux". Et d'insister : "J’entends bien utiliser la justice pour me protéger mon honneur et démontrer ma totale probité." Selon Jordan Bardella, Mediapart pourrait bien proposer un "feuilleton" sur cette affaire, avec un deuxième épisode publié dès "demain", mardi 29 septembre.

Le Crif réagit aux accusations visant Jordan Bardella

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a réagi auprès de l'AFP, dont Le Monde se fait l'écho. "C’est une illustration des limites de la dédiabolisation du Rassemblement national", a estimé le président du Crif, Yonathan Arfi. Pour lui, si les contenus sont bien "authentiques", cela ne paraît pas concevable que "les responsables du parti n’aient pas été au courant". Qui plus est, l'absence de toute réaction du RN à l'époque "doit interroger autant que les propos et le parcours de Jordan Bardella".

"Pour moi, on ne peut pas prétendre lutter contre l’antisémitisme d’un côté et continuer à être le refuge des identitaires de tous genres", poursuit Yonathan Arfi, "et notamment de ceux qui développent des rhétoriques antisémites".