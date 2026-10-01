Nouvelles révélations de Mediapart sur Bardella : des "preuves" sur les écrits antisémites

Nouvelle révélation de Mediapart. Après avoir accusé Jordan Bardella d'avoir tenu de nombreux propos antisémites dans des conversations privées lorsqu'il avait 17 ans, le site d'investigation a publié jeudi soir la démonstration, en vidéo, du travail journalistique qui a été fourni pour parvenir à ces accusations.

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18:48 - Mediapart publie des preuves de ses accusations à l'encontre de Jordan Bardella Le site d'investigation a publié ce jeudi 1er octobre en début de soirée une vidéo qu'il qualifie de "pédagogique". Durant 9 minutes, les journalistes de Mediapart s'attachent à détailler, étape par étape, leur processus d'enquête et d'authentification de la conversation Messenger dans laquelle Jordan Bardella est accusé d'avoir tenu les propos antisémites. Il est aussi question de démontrer comment Jordan Bardella a bien pu être authentifié comme étant l'interlocuteur de cette fameuse conversation.

30/09/26 - 19:08 - "Les Français seront juges", estime Jordan Bardella FIN DU DIRECT - Dans un très long post publié sur X mercredi soir, Jordan Bardella a vivement réagi à toute l'affaire dont il est le principal sujet. "Non, tout n’est pas permis. Salissez, salissez, il en restera toujours quelque chose", commence-t-il. N'hésitant pas à attaquer le journalisme, qui "n’est parfois qu’un déguisement" et même "le prolongement, voire l’avant-garde, du combat politique dans lequel tout semble permis", le patron du RN pointe à nouveau le contexte de la présidentielle dans lequel cette affaire survient. Jordan Bardella assure ne pas faire "de la politique avec un masque" et insiste encore sur le fait que le gouvernement israélien avait "fait de [lui] l’invité de la grande conférence de lutte contre l’antisémitisme à Jérusalem en 2025". Enfin, Jordan Bardella a désigné comme seuls juges les Français. "Cette épreuve, j’en suis convaincu, ne fera que renforcer chez des millions de Français de tous bords la certitude qu’il existe un traitement déloyal, injuste et mensonger réservé à notre famille politique par des militants d’extrême gauche à carte de presse", explique-t-il. Et de conclure : "Les Français seront juges." Non, tout nest pas permis



Salissez, salissez, il en restera toujours quelque chose.



Cest le lot de la vie publique, dira-t-on. Elle offre autant doccasions dêtre loué que dêtre calomnié et lynché. Je le sais et je le vis depuis de nombreuses années. À mesure que les — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 30, 2026

30/09/26 - 18:43 - Jordan Bardella répond à Emmanuel Macron Jordan Bardella n'a pas manqué de réagir aux propos d'Emmanuel Macron sur les mots que Mediapart lui attribue. "Après le 7 octobre 2023, j’ai marché dans les rues de Paris, et me suis rendu en Israël. Pas lui", a-t-il commenté sur X.

30/09/26 - 15:37 - Emmanuel Macron s'immisce dans l'affaire Bardella / Mediapart "Les propos qui ont été rapportés sont évidemment gravissimes et inacceptables, et ils ne souffrent pas quelque commentaire que ce soit, ils appellent à la condamnation la plus extrême", a déclaré Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse commune avec Pedro Sanchez, à Madrid. Il a a appelé les responsables du Rassemblement national à 'clarifier la ligne, les mots, les gens dans leur parti", sans nommer directement Jordan Bardella. Il a par ailleurs jugé "inacceptable d’avoir des mots violents à l’égard des opposants, des adversaires politiques" et "de s’en prendre à ceux qui sont pour partie les organisateurs de ce débat", en parlant des médias.

30/09/26 - 11:55 - Les électeurs RN défendent leur chef de parti Interrogés à La Seyne-sur-Mer, des électeurs RN ne comprennent pas l'acharnement à l'encontre de Jordan Bardella et n'hésitent pas à prendre sa défense. Au micro de franceinfo, les électeurs jugent que la chronologie joue en faveur du patron du RN "à 17 ans, on a le droit de dire des bêtises, on l'a tous fait. Si on écoute un peu son discours, il n'est pas antisémite".

30/09/26 - 11:41 - Après des jours de révélations, les accusations s'accumulent pour le président du RN Depuis lundi, Mediapart attribue à Jordan Bardella des propos antisémites tenus entre 2013 et 2015, tandis que de nouveaux témoignages évoquent l'influence d'Alain Soral sur son entourage militant de l'époque. Ces révélations renforcent les soupçons déjà soulevés en 2024 autour d'un ancien compte Twitter controversé. Jordan Bardella dément catégoriquement, dénonce des faux et annonce des poursuites judiciaires. Soutenu par Marine Le Pen, il fait désormais face à une polémique qui intervient à quelques mois de l'élection présidentielle.

30/09/26 - 10:20 - "Les suites de nos révélations sur Jordan Bardella arrivent" "C'est normal que dans une époque où tout va très vite, il y a une impatience légitime vis à vis de notre première enquête que l'on essaie de faire vivre, à laquelle on essaie de donner de l'intellégibilité. Les suites de nos révélations arrivent. On se prépare. Le journalisme que nous essayons de pratiquer prend du temps, il y a des doubles exigences de démonstration des éléments probants que nous détenons, mais aussi une exigence qui est très importante de protection des sources", indique ce mercredi, sur France Info, Fabrice Arfi. "Dans les jours qui viennent, il y aura la démonstration de ce que nous avons écrit. Nous sommes en capacité de démontrer que les propos attribués à Jordan Bardella sont de Jordan Bardella".

30/09/26 - 10:08 - "Il y aura une démonstration de ce que nous avons écrit", assure Mediapart Au micro de France Info ce mercredi 30 septembre, Fabrice Arfi, journaliste de Mediapart, a indiqué posséder des "sources documentaires" et de "sources humaines différentes". "Il y aura une démonstration de ce que nous avons écrit. [...] On ne va pas mettre la réputation du journal en jeu sur des informations aussi sensibles, si nous ne sommes pas sûrs à 200 %", a-t-il dit, concernant les propos antisémites - très nombreux - attribués à Jordan Bardella. L'enquête s'appuie selon Fabrice Arfi sur des mails, des "conversations privées sur des plateformes comme Facebook et Messenger".

Alors que Marine Le Pen a conseillé à Mediapart "d'enfiler son costard en Kevlar parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent", le journaliste a répondu : "Il y a une partie de moi qui, avec la rédaction, est sidérée de voir que quelqu'un qui veut présider à la destinée de la nation s'adresse ainsi aux journalistes. Une autre partie de moi fait que ce genre de menaces à peine déguisées me glisse dessus comme un jaune d'œuf sur une toile cirée si j'ose dire".

29/09/26 - 23:09 - Des écrits publiés par Mediapart d'ici quelques jours dans l'affaire Jordan Bardella ? FIN DU DIRECT - Mardi soir sur franceinfo, le co-responsable du pôle enquêtes de Mediapart, Michaël Hajdenberg, a confié espérer, "d'ici quelques jours pouvoir publier ces écrits [...] tout en protégeant quand même [les] sources". Pour l'heure, des solutions doivent être encore mises en place pour garantir l'anonymat des sources. Et le journaliste de renchérir : "Si Jordan Bardella attaque notamment pour faux, on ne sera pas mécontent" parce qu'"il y aura un expert judiciaire qui sera nommé et qui pourra authentifier les documents dont nous avons fait part". Jordan Bardella accusé d'antisémitisme : Mediapart annonce que les écrits seront publiés



"On espère d'ici quelques jours pouvoir publier ces écrits (...) tout en protégeant quand même nos sources", explique @mhajdenberg du pôle Enquêtes de Mediapart.#AvantLe20h #canal16 pic.twitter.com/RsnbaplNmq — franceinfo (@franceinfo) September 29, 2026

29/09/26 - 22:06 - Le nom de la taupe de l'affaire Jordan Bardella finalement gardé secret.. pour le moment Alors que son premier numéro était publié ce soir, le journal d'extrême droite était vivement attendu sur l'affaire Jordan Bardella. Mais dans un communiqué, la direction de L'infiltré fait savoir qu'elle a finalement décidé de ne "pas révéler l'identité de la 'taupe' au sein du Rassemblement national liée à l'article publié par Libération". Et de se justifier : "Nous considérons que le fait de voir des personnes issues de la droite alimenter une presse de gauche et d'extrême gauche qui souhaite l'anéantir constitue un problème majeur." Pour autant, la direction de L'infiltré se "réserve la possibilité de publier cette information dans les prochains numéros, lorsque les conditions permettront de la traiter pour ce qu'elle est, avec la précision et la place qu'elle mérite". Communiqué LInfiltré.



Pourquoi nous avons décidé de ne pas alimenter la meute de Mediapart.



Le 1er numéro de LInfiltré : https://t.co/Ihwwt4qnpZ pic.twitter.com/UhEarvs0Za — Jules Laurans (@Jules_Laurans) September 29, 2026

29/09/26 - 21:05 - Jordan Bardella soutenu par.. le ministre israélien en charge de la lutte contre l'antisémitisme C'est un soutien pour le moins inattendu sur lequel peut compter ce soir Jordan Bardella. Accusé de propos antisémites par Mediapart, le patron du Rassemblement national a obtenu le soutien du ministre israélien en charge de la lutte contre l'antisémitisme. Celui-ci s'est en effet vivement attaqué à ceux qui mettent en cause Jordan Bardella, à savoir Mediapart, les accusant d'avoir notamment qualifié Israël d'État colonial et de réclamer des sanctions pour génocide à son encontre. Il met par ailleurs en avant que Jordan Bardella, à l'inverse, a toujours été très clair sur sa position contre le Hamas, qu'il a visité le site de Nova et s'est exprimé contre l'antisémitisme à Jérusalem. Two things I know about the paper smearing Jordan Bardella over words he allegedly wrote, at age 17.



Its founder, Edwy Plenel, still ran that paper until 2024.

He stood with the men who murdered eleven Israeli athletes in Munich.

He wrote: No revolutionary can dissociate pic.twitter.com/iHrxbIdE49 — - Amichai Chikli (@AmichaiChikli) September 29, 2026

29/09/26 - 20:07 - Mediapart réagit aux réactions du RN dont la violence est "sidérante" "L’extrême droite menace 'Mediapart' : le droit de savoir est l’affaire de tous et toutes" titre son "parti pris" Lénaïg Bredoux, co-directrice éditoriale de Mediapart. Elle a tenu à réagir mardi en fin de journée aux réactions du RN après les révélations de Mediapart. Des réactions d'une rare violence, pointe-t-elle : "Évoquer les 'prémices d'une guerre totale' comme l'a fait mardi 29 septembre matin Jordan Bardella" et parler "de 'costard en kevlar' comme l'a fait dans la foulée Marine Le Pen illustre la violence sidérante de cette extrême droite qui se prétend propre sur elle."

29/09/26 - 19:11 - Alain Soral s'invite dans le débat et estime que Jordan Bardella s'est fourvoyé Ce mardi, le complotiste dont le nom est apparu dans l'affaire Jordan Bardella n'a pas manqué de réagir sur X. "Le sujet n'est pas Bardella, mais ceux à qui il a été obligé de se soumettre et de s'humilier contre ses convictions profondes pour espérer accéder au pouvoir finalement en pure perte !", estime-t-il au détour d'un de ses nombreux posts. De quoi laisser entendre que Jordan Bardella assumait pleinement ses positions contre Israël et le lobby juif, mais qu'il aurait été contraint à se renier. À noter que s'il est impossible de savoir si Jordan Bardella a vraiment fait part de sa vision des choses un jour à Alain Soral lui-même, le complotiste a en tout cas profité de l'occasion pour redistiller ses idées. Toute la politique et l'avenir de la France tourne donc aujourd'hui autour d'une communauté dont les fondement sont religieux et racistes (dans une République laïque et égalitaire qui ne reconnait pas constitutionnellement les communautés), communauté qui représente moins de 1% — Alain Soral Officiel (@officielsoral) September 29, 2026

29/09/26 - 16:27 - L'influence d'Alain Soral sur le FN en Île-de-France dans les années 2010 est documenté "Il est certain que quand on rentre comme Jordan Bardella au Front national et quand on l'intègre en 2012, les lieux de sociabilité sont avant tout les fédérations et au sein de ces fédérations, il est évident qu'on a des sociabilités", a expliqué ce mardi sur France Inter Valérie Igounet, historienne et politologue. "Et parmi les sociabilités de M. Bardella, on sent qu'il y a des personnes très attirées par la complosphère et notamment par Alain Soral", ajoute-t-elle. D'après elle, "c'est l'électorat RN qui est le plus perméable aux textes complotistes, et notamment à la thèse du complot juif sioniste mondial", affirme Valérie Igounet, qui cite une étude très documentée de Conspiracy Watch en 2018.