Quel sont les propos antisémites que Jordan Bardella est accusé d'avoir écrits en 2013 ?

Jordan Bardella, le président du RN, est accusé d'avoir écrit des phrases clairement antisémites dans des conversations privées, lorsqu'il avait 17 ans. Il nie tout en bloc. Le Crif réagit.

Ce pourrait être une petite bombe dans cette campagne présidentielle 2027 qui tarde à se lancer. Selon Mediapart, Jordan Bardella aurait tenu des propos antisémites alors qu'il avait 17 ou 18 ans, lorsqu'il était un jeune militant du Front national. Mediapart dit avoir mené une "enquête de plusieurs mois reposant sur des dizaines de conversations écrites issues d'une base documentaire plus large agrémentée de témoignages", que le média dit avoir "pu authentifier de manière indépendante".

Qu'aurait donc écrit Jordan Bardella dans ces conversations, selon Mediapart ? Le média lui attribue ces phrases, écrites dans des correspondances en 2013 : "Toutes les banques sont détenues par des Juifs." Et d'aller plus loin dans le cliché raciste : "Le juif doit dominé [sic] les autres peuples, les écraser et les voler, un sioniste est forcément juif, et en profondeur. En France, deux bels exemples sont BHL [Bernard Henri-Lévy – ndlr] ou [Jacques] Attali. Et c'est ce qu'ils veulent, un Nouvel Ordre Mondial dominé par Israël, avec bien sur Jérusalem comme capitale".

Mediapart attribue aussi d'autres propos très problématiques et complotistes au patron du RN, alors adolescent : "Les plus importants [ministères] reviennent à des personnes pour qui Israël et l'intérêt bancaire priment sur les intérêts Français ", en parlant de Laurent Fabius, Pierre Moscovici et Manuel Valls.

Jordan Bardella conteste et dément les accusations

À l'époque de ces écrits supposés, Jordan Bardella est alors un militant actif du FN. Mediapart rappelle qu'il dirigera l'antenne du parti en Seine-Saint-Denis dès 2014 avant d'être élu conseiller régional en 2015.

Jordan Bardella, contacté par le journal, a totalement démenti. Il a aussi publié un communiqué public pour "contester formellement les accusations portées à son endroit", assurant que le média lui prête "des propos délirants et antisémites". "Il s'agit évidemment de faux grossiers. Au moment où la victoire de nos idées n'a jamais été aussi proche, une certaine presse militante est prête à monter des opérations de barbouzerie, pour déstabiliser la campagne présidentielle et attenter à mon honneur", a-t-il ajouté. Le jeune président du parti d'extrême droite a laissé entendre qu'il allait porter plainte contre Mediapart.

Le Crif réagit aux accusations visant Jordan Bardella

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a réagi auprès de l'AFP, dont Le Monde se fait l'écho. "C’est une illustration des limites de la dédiabolisation du Rassemblement national", a estimé le président du Crif, Yonathan Arfi. Pour lui, si les contenus sont bien "authentiques", cela paraît pas concevable que "les responsables du parti n’aient pas été au courant". Qui plus est, l'absence de toute réaction du RN à l'époque "doit interroger autant que les propos et le parcours de Jordan Bardella".

"Pour moi, on ne peut pas prétendre lutter contre l’antisémitisme d’un côté et continuer à être le refuge des identitaires de tous genres", poursuit Yonathan Arfi, "et notamment de ceux qui développent des rhétoriques antisémites".

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