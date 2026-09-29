Présidentielle 2027 : Edouard Philippe présente son plan pour les retraites, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 29 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 201 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Jordan Bardella visé par des accusations d'antisémitisme, Marine Le Pen dénonce une manipulation

Le président du Rassemblement national traverse la journée la plus périlleuse de sa carrière après la publication par Mediapart d'un article lui prêtant des propos antisémites datant de 2013. Jordan Bardella dément. "L'objectif est de m'assassiner politiquement", a-t-il dit ce matin en conférence de presse au Sénat. Le journaliste de Mediapart à l'origine de l'enquête, Antton Rouget, a martelé de son côté sur RMC qu'il est bien "l'auteur de ces propos", promettant des preuves écrites en cas de contestation. Marine Le Pen a promis une réplique cinglante, dans la même conférence de presse : "Il va falloir enfiler son costard en Kevlar parce qu'il y aura évidemment une réponse à la manière dont ils se comportent". Entre appels à la démission à gauche et soutiens à la présomption d'innocence à droite, l'affaire agite la classe politique à sept mois de la présidentielle 2027.

Retraites : Édouard Philippe abat ses cartes pour l'élection présidentielle 2027

Édouard Philippe a choisi cette journée pour dévoiler, dans une vidéo publiée sur YouTube, son projet de réforme des retraites en vue de l'élection présidentielle 2027. Le maire du Havre propose de "porter progressivement la durée de cotisation à 45 ans et l'âge de départ à 65 ans", tout en assurant qu'"un Français sur trois" pourra tout de même partir avant cet âge. Le candidat d'Horizons détaille vouloir d'abord reprendre la réforme de 2023, qui fixait l'âge légal à 64 ans et la durée de cotisation à 43 ans, avant de poursuivre la trajectoire sur moins de dix ans.

Sondages : la rupture PS-LFI plébiscitée

La journée a aussi livré son lot de sondages sur l'état de l'opinion à sept mois du scrutin. Selon une enquête CSA pour Europe1, CNews et Le JDD, 75% des Français réclament une rupture définitive entre le Parti socialiste et La France insoumise, un divorce également soutenu par une majorité de l'électorat socialiste, alors que la primaire de la gauche sociale-démocrate s'annonce tendue sur cette question. Autre résultat scruté de près : selon un sondage Toluna-Harris interactive pour RTL et M6, Marine Le Pen creuserait l'écart au second tour, avec 57% des voix face à Édouard Philippe et jusqu'à 69% face à Jean-Luc Mélenchon, ce dernier devançant le maire du Havre au premier tour.